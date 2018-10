nes, Novinky

Dominantou ložnice by logicky měla být postel. Ovšem jak vyplývá z průzkumů v českých domácnostech, desetina populace tráví noc co noc na rozkládací pohovce. Ta je ale míněna pouze jako nouzové řešení. Výrobci ji nikdy neplánovali jako místo pro pravidelný plnohodnotný spánek. Jinými slovy, rozkládací pohovka do ložnice nepatří. „Spánkem strávíme až třetinu života, a proto bychom měli dbát v první řadě na kvalitní postel a matraci,“ říká Jakub Šoufek z Johann Malle.

Pro klidný a posilující spánek je důležité umístění a orientace postele. „Postel má být s čelem a na nohách, ne s úložným prostorem pod ní. Spát podle Feng Shui (ale i podle našich babiček) nemáme s nohama přímo naproti dveřím, ani s hlavou pod oknem. Umístění ložnice do podkroví pod šikminu taky není vhodné, nad postelí má být volný prostor, takže ani palanda v ložnici dětí není vhodná,“ doporučuje bytová architektka Lucia Levkaničová.

Bohužel, spousta lidí musí kvůli nedostatku místa v bytě ložnici využít zároveň i jako šatnu. „Pokud máme v ložnici oblečení, vše by mělo být uzavřené ve skříni, žádné krabice, koše na skříni nebo pod postelí. ´Čistý´, klidný a harmonický prostor, bez chaosu, kde vyčuhuje různé oblečení a další věci,“ radí interiérová designérka Michaela Hořejší.

V jiných domácnostech vznikají v ložnici pracovní kouty. Ovšem podle designérů cokoli spojeného s prací do ložnice rozhodně nepatří. Ať jsou to již pracovní stoly, šanony, počítače, wifi, telefony anebo cokoli dalšího. „Pokud není jiná možnost, opět stejné jako s oblečením – vše uschovat do skříně, šuplíků a vyvarovat se otevřených polic. V obou případech, pokud tento nábytek musíme mít v ložnici, zaměříme se na jeho design. Neměl by v prostoru příliš ´vyčnívat´, naopak preferovat, aby co nejvíce splýval. Např. máme-li bílé stěny, volíme bílý nábytek,“ doplňuje Hořejší.

Do ložnice, která je místem určeným k odpočinku, pak rozhodně nepatří jakékoli cvičební a sportovní pomůcky a náčiní. Využívat ji pak dokonce zčásti jako tělocvičnu, je úplně špatně. Všechny tyto věci člověka podvědomě ruší a rozptylují.

Možná je to pro někoho překvapením, ale do ložnice nepatří ani zrcadla. Údajně proto, že vyvolávají v člověku pocit, že není v místnosti sám, a to mu na klidu při spánku nepřidá.

Z praktického hlediska i z pocitového důvodu je vhodné se vyvarovat umístění jakýchkoli těžkých předmětů, například lustrů, nad postel. Mohou vyvolávat více či méně oprávněnou obavu, aby na člověka v noci během spánku nespadly.

Výrazné barvy a obrazy jsou dalším prvkem, jemuž se při zařizování ložnice snažíme vyhnout. Naopak, ideální jsou klidné, zenové barvy i obrazy, které dovolí naší mysli a tedy i tělu se uvolnit a odpočinout si. Příliš tmavé barvy mohou podle některých názorů vyvolávat až deprese. I jim se proto raději vyhneme.

„Pokud chceme podpořit partnerství, všechny doplňky dáváme ve dvojicích, např. dva obrazy na zeď, dvě svíčky, dva polštáře,“ navrhuje architektka Levkaničová.

Designéři rovněž upozorňují na správné zacházení s textilními doplňky v ložnici. Například těžké závěsy jsou ideálním způsobem, jak odfiltrovat nejenom světlo, ale i hluk přicházející zvenčí. Je třeba je ovšem pravidelně prát, stejně jako další textilní prvky, aby se z nich nestaly lapače prachu.