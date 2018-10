Gisela Růžičková, Právo

My se můžeme rozhodovat mezi různými způsoby otevírání, které nám buď šetří místo, jako dveře posuvné či zasouvací, nebo dveře otočné nabízející navíc plno doplňujících funkcí.

Dveře Bonalana kombinují přírodní krásu dýhy a masivu s moderním vzhledem, povrch Livre špalíky a dýhy, dekor ořech natur, stejný povrch i na obkladu stěny a nábytku.

FOTO: SAPELI (3x)

Ale obrovský výběr je především mezi povrchy dveří. Právě povrchy dveří hrají významnou roli v odolnosti dveřního křídla. Proto je výhodou, že každý povrch nabízí něco jiného…

Materiály - vyznáte se?



Papírová fólie na povrchu dveří, byť sebekrásnější, má krátkodobou životnost. Takové dveře jsou spíš pomocným uzávěrem do prostoru, kam skoro nikdo nechodí nebo kde se dveře téměř nepoužívají.

Dveře Master se skrytými zárubněmi Aktive zprostředkují designově čistý průchod.

FOTO: J. A. P. (4x)

Bývají pomocníkem ve chvíli, kdy stavíme a nutně potřebujeme provizorně na stavbě uzavřít nějakou místnost. V moderním a frekventovaném interiéru už nemají co dělat. Proč? Vydrží maximálně dvě sezóny, pak se prohnou a povrch se odře.

Masivní dveře jsou většinou dílem malých truhlářů na individuální zakázku. Bývají obvykle podřízené rustikálnímu stylu interiéru nebo venkovským chalupám.

Důvodem je vysoká cena a hlavně fakt, že dřevo stále pracuje, což s sebou přináší spoustu starostí s údržbou.

Dveře Strong s celoskleněnou příčkou a dvěma fixy, sklo planibel, rám černý elox.

Dýhované dveře mají také přírodní povrch, a proto jim v interiéru dáváme přednost. Dýha na dveřích bývá v tloušťce 0,6 mm. Aby dobře sloužila, musí být na svém povrchu správně ošetřena vrstvami transparentního laku, který chrání její životnost. I dýha postupně vyzrává a mění barvu.

Dveře Song, model 28, v širokém spektru povrchů a barev, povrch CPL, dekor příčné merano, sklo čirá činčila, posuvné pouzdro.

Dýhované dveře jsou jasným favoritem do obývacích pokojů, které zdobí. Přesto vždy potřebují náležitou péči, aby vydržely a dlouho dobře sloužily. I z toho důvodu je dnes často nahrazujeme věrnými imitacemi laminátových povrchů.

Vysoké lesky, ať už stříkané, či fóliované, jsou luxusním zbožím a jejich cena patří mezi nejvyšší. Vybrat si je ale do provozu dnešních domácností není dobrá volba.

Odolnost proti povrchovému poškození je totiž hodně nízká. Stačí prstýnek a neopatrný pohyb rukou a na dveřích máme neodstranitelnou památku. A bohužel další rýhy a poškození na sebe nenechají dlouho čekat. Jsou sice vzhledově krásné, ale bez jakékoli mechanické odolnosti.

Otočné dveře se skrytými zárubněmi Aktiv jsou dokonale sladěny se svým okolím.

Chceme-li lesklé dveře, volíme na jejich povrch lak nebo sklo, které je již dostupnější. Jedinečnou výhodou lakovaných dveří je nikdy nekončící barevná kombinace. Podmínkou je vybrat lak kvalitní, nejlépe nanášený ve třech vrstvách včetně hran a zdravotně nezávadný.

Vstupní dveře Damier pro milovníky přírodní krásy, povrch dýha, dekor ořech africký.

Celoskleněné dveře vypadají v interiéru efektně. Volíme je do obýváku nebo do vstupní haly, kde mají rozhodně své místo. Ať už jde o celoskleněné dveře, příčku, nebo jen skleněnou výplň do dveří, vždy vybíráme kalené sklo. Jaké jsou výhody celoskleněných dveří? Hlavně čistota designu a nadčasovost.

Sklo je barevně neutrální, proto se snadno kombinuje s jakýmkoli materiálem nebo barvou. Řeší problémy s nedostatkem světla v interiéru, které přirozeně propustí do druhé místnosti. V dětském pokoji zase vidíme vše, co se za dveřmi děje, i když jsou zavřené. Navíc je lehce udržovatelné a antialergenní.

Lamináty dnes naprosto suverénně vedou mezi povrchy interiérových dveří. Jejich hlavní výhodou je kombinace dobré ceny a vysoké užitkovosti, spojené s dlouhodobou funkčností.

V poslední době získávají i převahu nad dýhou, protože díky stále vyspělejším technologiím dokážou věrně imitovat dřevo, a to i ve formě 3D. Výjimkou nejsou ani imitace kamene.

Dveře Styl s oblou hranou, model 18, povrch Solo 3D, dekor přírodní dub.

Lamináty jsou hladké povrchy, nabízející také nespočet barevných možností. Na výběr jsou dvě varianty - CPL a HPL.

Pro potřeby našich domovů stačí CPL laminát, který je nejodolnějším a nejpraktičtějším řešením. Účinně chrání dveře před oděrem, což ocení zejména rodiny s dětmi či domácími mazlíčky. CPL laminát snese i skvrny od horké kávy, ovocného džusu či dětských pastelek, které lehce odstraníme. Má obvykle tloušťku 0,2 m, a je tedy mimořádně odolný i vůči vlhkosti, takže se skvěle hodí do kuchyně nebo do koupelny. Také dlouhodobě odolává slunečnímu záření.

Nadčasové a elegantní dveře Tenga, povrch dýha, dekor wenge, stejný jako rám zrcadla.

Mimořádnou výhodou tohoto povrchu je možnost ošetřovat povrch dveří a nábytku běžnými čisticími prostředky bez obav o jeho poškození.

Extrémně odolný je laminát HPL, používá se v namáhaných veřejných prostorech.

Plastické 3D dekory



Trendem posledních let je v této kategorii snaha imitovat přírodní materiály, v největším procentu dřeva. Plastické 3D dekory věrně napodobují nejen barevné tóny, ale i strukturu dřevních vláken.

Takový dekor je stálobarevný (odolný vůči slunečnímu záření), a přestože jde o strukturovaný povrch, vyniká svou jednoduchou údržbou. Navíc vydrží silné chemikálie, jako např. kolomaz, aceton nebo běžně používané savo.

Jaký povrch vybrat?



Není nutné mít v celém bytě jen jeden povrchový materiál. Navíc různá forma a intenzita používání dveří k tomu přímo vybízí! Umělé povrchy velice věrně napodobují přírodní a sklo zvládne jakýkoli motiv.

Sladit si různé dveře do stejného dekoru, případně tón v tónu, už dnes není problém a je škoda nevyužít maximum výhod, které dveře dnešním interiérům nabízejí.

Druhy skel



Čiré sklo float se dá různě opracovávat a tím lze měnit jeho vzhled a průhlednost. Lze ho pískovat nebo gravírovat. Pískované sklo má mít vždy nano vrstvu, pak je hladké a odolnější vůči nečistotám.

Grafosklo, celoskleněné dveře posuvné do stavebního pouzdra Standard s vnitřním motivem, zalaminovaná textilie.

Ledové sklo satináto je neprůhledné, ale průsvitné. Celoplošně barevné - tónované sklo planibel. Lakovaná skla přinášejí na svém povrchu nekonečnou barevnou škálu.

Grafosklo je hodně variabilní designovou lahůdkou. Mezi dvěma skly je zalaminována fólie s libovolným grafickým motivem nebo fotografií.

Slaďte dveře s podlahou nebo nábytkem

Povrchové materiály na dveřích volí výrobci tak, aby ladily buď s podlahovou krytinou, obkladem stěn, nebo povrchem nábytku. Výjimkou nejsou ani dekorační tvary prosklení, které se doplňují s tvary nábytku.

Elegantní a jednoduché zdobení dveří Excelent, model 13, s oblou hranou, povrch CPL, dekor olše.