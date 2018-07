Domem roku 2016 je pasivní typová stavba Iveta, zvolila ji porota i veřejnost

Letos vůbec poprvé se v soutěži o nejlepší dům na vítězi shodla porota i veřejnost. Tím nejpříznivějším a nejlépe navrženým domem obecně byla zvolena stavba Iveta od projektového ateliéru Thermo Plus a výrobce cihlářských výrobků Wienerberger. Dvoupodlažní rodinný dům střední velikosti se hodí do města i do modernějších vesnic.