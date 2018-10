Gisela Růžičková, Právo

Tato zóna zahrnuje kuchyňské spotřebiče – sporák (elektrický, plynový nebo kombinovaný) nebo varnou desku (indukční, sklokeramickou, plynovou), pečicí troubu, obvykle mikrovlnku a odsavač par.

Ale patří sem také předměty, potřebné při vaření a pečení – hrnce, pánve, pracovní příbory, speciální nádobí (plechy a rošty na pečení, pečicí formy a fólie, dózy a přísady na pečení, chňapky.

Ergonomie je na prvním místě

Právě ergonomická pravidla rozhodnou o tom, zda práce v kuchyni bude pohodlná. Začneme s nimi už při navrhování kuchyně včetně jednotlivých pracovních zón.

Obvykle se podřizujeme prostoru, který je k dispozici a místům, v nichž jsou vyvedeny přípojky elektřiny, plynu, vody a odpadu.

Moderním doplňkem prostorné kuchyně je varný ostrůvek, který poskytuje pohodlí při přípravě pokrmů.

FOTO: NADOP

Spojením varné desky, chladničky a dřezu vyjde pracovní trojúhelník, jehož optimální obvod by neměl přesáhnout šest metrů.

Digestoř by se z návrhu kuchyně neměla vytratit, hlavně kvůli vlhkosti při vaření způsobující plísně. Nad elektrickou varnou plochou má být ve výšce alespoň 65 cm, nad plynovou dodržíme výšku minimálně 75 cm.

Uspořádání varného centra na pravé straně vyhovuje pravákům, kvůli snadnému ovládání spotřebičů.

Kuchyň na míru, dvířka lamino Dub Bardolino H1145 a Woodline creme H1424, kování Blum, pracovní deska Egger 38 mm. Cena 73 249 Kč včetně montáže a 15% DPH.

FOTO: AMONIT

V okolí varné desky má být dost volného místa na odkládání hrnců a pánví.

Jestliže nemáme sporák s troubou dole, pohodlnější jsou trouba i mikrovlnka usazené ve výšce očí nebo nad sebou. Kromě snadnější manipulace s horkými plechy se lépe kontroluje i jejich obsah. K ergonomii patří i uplatnění plnovýsuvů místo spodních skříněk.

Nejčastější chyby při plánování

Volba digestoře s nevhodným výkonem, sporák či varná deska umístěné v rohu místnosti. Bývá to i špatná návaznost jednotlivých zón a neodpovídající výšky i délky pracovních ploch.

Někomu vyhovuje varná deska o 10 cm nižší, než je okolní pracovní plocha. Je pohodlnější při vaření a zároveň získáme větší přehled, v jaké fázi se pokrm nachází.

Sporák i varná deska mají být minimálně 30 cm od konce zdi či pracovní plochy.

Úsporné spotřebiče



Před nákupem spotřebičů zvažujeme zejména energetický štítek a funkce, které při běžném vaření využijeme.

Pečicí trouby

Vestavné trouby lze umístit jak pod pracovní desku, tak i do vyšších skříněk do úrovně pasu nebo očí nebo lze zvolit polyvalentní trouby pro kombinaci s varnou deskou, kdy ovládání varné desky je umístěno na panelu trouby.

Varianta na sobě nezávislé trouby a desky je obecně mnohem populárnější, stejně tak roste i obliba umístění trouby do vyšší polohy.

Energeticky úsporná vestavná trouba EOB851AAX (25 855 Kč) s úsporným velkým LCD displejem nás oslní rovnoměrnou přípravou jídel díky extra velkému ventilátoru a upraveným rozvodem.

FOTO: ELECTROLUX (2x)

Trouby s energetickou třídou A/A+ nabízejí vynikající energetickou účinnost. Uspoří 30 až 40 % energie oproti troubám v energetické třídě A.

Moderní pečicí trouby disponují nejrůznějšími inteligentními technologiemi. Funkce Cook3 umožňuje tepelně upravovat až tři rozdílné pokrmy současně, aniž by se smísily jejich chutě či vůně.

Trouba Absolut je vybavena samočisticí funkcí, pečením bez nutnosti předehřívání i funkcí dětská pojistka. O komfort se postarají teleskopické výsuvy, které umožňují stabilní a pevné vysunutí velké většiny plechu, aniž byste jej museli přidržovat.

FOTO: WHIRLPOOL (4x)

Technologie 6. smysl automaticky přizpůsobí dobu přípravy a potřebné množství energie tak, aby byl pokrm dokonale vláčný uvnitř a krásně křupavý na povrchu.

Program Ready2Cook peče bez předehřívání trouby.

Horkovzdušné trouby v designu Absolute s technologií 6. smysl a jednoduchým intuitivním ovládáním nabízejí špičkový design, výkon a vždy mimořádné kulinářské výsledky. Na základní funkce navazuje řada speciálních, včetně přednastavené kategorie pokrmů.

Indukční trouba Whirlpool, jediná na trhu, nabízí přímý ohřev speciální indukční desky zapojené do systému uvnitř trouby, která přímo ohřívá na ní umístěné nádobí. Proti běžné troubě spotřebuje indukční trouba až o 50 % méně energie a času.

Teplotní sonda je moderní pomocník, kterým jsou vybavené multifunkční trouby. Pohlídá za nás čas, kdy je maso správně upečené.

Multifunkční mikrovlnné trouby výrazně šetří nejen čas a energii, ale i prostor. Nabízejí komplexní možnosti přípravy pokrmů, mezi které patří třeba vaření v páře s pomocí speciální parní nádoby, speciální funkce Crisp je vhodná např. pro přípravu pizzy, koláčů nebo zapékání, horkovzdušný ohřev, gril a další.

Nová mikrovlnná trouba MAX 38 Vanilla (5490 Kč) nabízí oblíbené funkce 3D distribuce mikrovln, gril a kombinovaný gril, Crisp nebo Jet Defrost a speciální programy pro práci s čokoládou.

Údržbu vnitřního prostoru trouby výrazně zjednodušují možnosti samočištění, např. pyrolytické čištění, kdy se krátkodobě v troubě zvýší teplota, nečistoty jsou spáleny a po skončení procesu jen otřete popel na dně trouby.

Varné desky

Nahradily v moderní kuchyni klasické sporáky. Jsou atraktivnější a variabilnější.

Mezi výhody plynové varné desky patří možnost rychlého ohřevu a vaření, snadné nastavení potřebné intenzity ohřevu a regulace hořáků.

Nová indukční varná deska ACM 938 BA (15 990 Kč) v nadstandardní šíři 77 cm a s elegantní serigrafií nabízí 4 varné zóny, z nichž dvě tvoří flexi zónu. Díky možnosti Power Management lze tento model připojit i na 230 V.

Sklokeramické varné indukční desky představují špičku ve výkonu, rychlosti, efektivním využití energie a bezpečnosti.

Efektivita indukčního vaření spočívá v tom, že teplo vzniká pouze v prostoru dotyku hrnce s varnou deskou a ohřívá se jen dno a vnitřek nádoby. Tím se minimalizují ztráty energie a výrazně se zvyšuje účinnost – do okolního prostředí unikne méně než 10 % energie; to je 3 až 4x méně než při vaření na plynu. Desky se ovládají dotykem.

Varná indukční deska IT65KRB z kolekce by Karim Rashid (15 990 Kč), rozměry (š/v/h): 60/ 6,1/51,4 cm, PowerBoost funkce (rychlé rozehřátí).

FOTO: GORENJE (2x)

Výhodou je i snadná údržba, vyžaduje ale speciální nádobí s feromagnetickým dnem. Zvážíme i počet varných zón (plotýnek, hořáků), které využijeme. Tyto varné desky jsou obvykle široké 60 cm až 90 cm.

Digestoře

Vybíráme je nejen s ohledem na velikost prostoru, ale také na umístění kuchyňské linky. Existují prostorové odsavače, komínové odsavače umístěné na stěně a odsavače rafinovaně ukryté v kuchyňské skříňce v závěsném nebo výsuvném provedení.

Komínový odsavač par z řady Advanced (14 990 Kč), má dotykové ovládání, maximální výkon při odtahu: 464 m3/h, zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1) – odtah: 575 m3/h, rozměry (š/v/h): 89,8/5,9/45,6 cm.

U moderních odsavačů par se sami můžeme rozhodnout, zda je budeme využívat jako odsavače s odtahem vzduchu do komína či zda využijeme recirkulaci. Tyto spotřebiče jsou přizpůsobené pro obojí využití.

Bezpečná instalace



Elektrické varné desky vyžadují přípojku ke kabelu s napětím 380 V, kabel má být dlouhý alespoň 1,5 m a ve výšce cca 30 cm od podlahy, mají mít samostatný jistič. Plně elektrický sporák má mít kabel s napětím 380 V.

Vestavná mikrovlnka se montuje buď do horních kuchyňských skříněk, nebo do vysoké skříňky nad vestavnou troubu. Zásuvky jsou mimo troubu v kuchyňské skříňce nebo těsně nad ní. Volně stojící mikrovlnku lze umístit do skříňky nebo na pracovní desku. U volně stojící mikrovlnné trouby (na pracovní desce) umístěte zásuvku do obkladu.

Vestavná elektrická trouba vyžaduje přívod elektřiny s napětím 230 V, samostatný jistič, zásuvku umístěnou pod troubou ve výšce 50 cm.

Ostrůvková digestoř (24 290 Kč), nerez, 470 m3/h, šířka 100 cm, 3+turbo rychlosti, elektronické ovládání, hliníková filtrační kazeta, 3 filtry, odtah 15 cm nebo recirkulace, 4 halogenová světla, hlučnost 68 dB.

Plynová varná deska má mít přívod plynu zakončený volně přístupným plynovým ventilem, napojeným na hadici tak, aby vedla k varné desce s patřičnou rezervou. U volně stojícího sporáku jsou ventil plynu a zásuvka obvykle za sporákem.

Komínová digestoř s odtahem v ose varné desky, zásuvkou ve výšce 230 cm od podlahy (napětí 230 V) a průměrem odtahu 125 nebo 150 mm.

Podvěsná digestoř má zásuvku (napětí 230 V) v kuchyňské skříňce nebo těsně nad ní, s možností napojení odtahu v několika místech.

Výsuvná digestoř je schovaná uvnitř kuchyňské skříňky stejně tak jako zásuvka umístěná nad kuchyňskou skříňkou, a odtah digestoře bude umístěn na střed digestoře těsně pod horní hranu kuchyňské skříňky (závisí na výšce skříňky).