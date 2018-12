Gisela Růžičková, Právo

Kromě toho mají koberce dlouhou životnost, tepelně i zvukově dobře izolují, zachycují nečistoty a dobře se udržují. Výhodou je i široká škála kobercových podlahových krytin.

Koberce Esprit v dětském pokoji poskytují bezpečné a příjemně měkké útočiště. Lze je luxovat a čistit běžnými prostředky, jsou antialergenní a mohou být pokládány také na vytápěné podlahy.

FOTO: WWW.CAROLIESHOP.CZ (2x)

Vedle kusové bytové tkaniny patří mezi koberce i měkká podlahová textilie v metráži. Proto při výběru bereme v úvahu nejen účel a estetickou hodnotu koberce, ale i jeho životnost. Ta závisí kromě vazby, hustoty a kvality vlákna také na správné instalaci. Cena koberců je s jinými podlahovými krytinami srovnatelná.

Luxusní ručně tkaný koberec Beni Mrirt 22 (135 x 85 cm za 8840 Kč), 100% ovčí vlna. Každý kus je originál původem z atlaského pohoří Maroka.

FOTO: NILA

Celoplošné koberce



Při výběru koberce hraje důležitou roli hustota vláken. Čím větší je počet vláken na m2, tím je podlahová krytina odolnější. To platí pro koberce smyčkové, stříhané, všívané, tkané i ručně vázané. A také platí pravidlo: čím vyšší je koberec, tím hustější musí být vlákna.

Kobereček Sand/grey (70 x 240 cm za 2394 Kč) s moderním vzorem v kombinaci krémově bílé a šedé barvy krásně oživí podlahu v každém interiéru.

FOTO: SANU BABU

Koberce se vyrábějí z kvalitních přírodních materiálů - vlny, bavlny či hedvábí, které se kombinují v určitých poměrech s vlákny syntetickými.

Ručně tkaný koberec Qilim (120 x 180 cm za 10 000 Kč) je z 80 % z vlny a z 20 % z bavlny.

FOTO: WWW.JAINANDKRIZ.COM (2x)

K nejkvalitnějším patří dutá polyamidová vlákna, která zvyšují akustické i optické vlastnosti podlahové krytiny. Kvalitou se jim přibližují vlákna polyakrylátová, přesto se při výrobě koberců nejčastěji používají vlákna polypropylenová.

Koberce s těmito vlákny jsou sice nejlevnější, ale také se velmi brzy sešlapou. Největší tvarovou paměť (schopnost vrátit se do původního stavu při zatížení těžším předmětem) mají z uvedených vláken vlákna polyamidová.

Barevný koberec Trädklover (200 x 200 cm za 1990 Kč) s nízkým vlasem pohlcuje hluk a vytváří jemný povrch pro chůzi. Díky syntetickým vláknům je koberec odolný a snadno se čistí.

FOTO: IKEA (2x)

Kobercová vlákna



O kvalitě krytiny rozhoduje struktura a typ vazby, nášlap a trvanlivost a vlákno. To určuje sytost a škálu barev, lesk a pružnost vlasu, jeho statický náboj, hořlavost, odolnost proti zašpinění, oděru a vyblednutí.

Koberec Leather v cik cak geometrickém vzorku (70 x 200 cm za 1439 Kč) zútulní chodbu, obývací pokoj nebo jen místo vedle postele.

FOTO: NORDIC DAY

Každá příze má jiné vlastnosti, klady i zápory. K výrobě kobercových podlahových krytin se nejčastěji používají přírodní vlna, syntetická vlákna polyamidu (PAD), polypropylenu (POP), polyesteru (PES).

Koberec Erle s nízkým vlasem v kombinaci tmavě modré a bílé (133 x 195 cm za 999 Kč) je odolný a díky syntetickým vláknům se snadno čistí.

Vlna, na rozdíl od bavlny a viskózového hedvábí, je nejvíce a nejdéle používanou kobercovou přízí. Toto přírodní vlákno vyniká přirozeným leskem, výbornou tvarovou pamětí a vzhledem k pouzdrové struktuře vlákna pohlcuje nečistotu, je odolné proti zašpinění.

Pokud je vlna zpracována v husté konstrukci vlasu, má dlouho stejný vzhled a stárne pomalu. Mezi nevýhody vlněných koberců patří vysoká cena, plstnatění, prašnost, malá barevnost a možné vyvolání alergických reakcí.

Orientální koberec Guchan se zaručeným původem (131 x 168 cm za 26 900 Kč) sluší klasickému i modernímu interiéru.

Polyamid (PAD, nylon) je nejrozšířenějším syntetickým vláknem pro výrobu nylonových textilních krytin. K největším přednostem patří odolnost proti opotřebení, minimální ztráta vlasu a snadné barvení umožňující široký rejstřík vzorů.

Polyamidové koberce jsou průměrně odolné proti zašpinění, poměrně dobře se čistí, při dlouhodobém působení slunce může ale dojít k jejich poškození.

Jednobarevný koberec Esprit je vděčná a nestárnoucí klasika do obýváku i ložnice. Je příjemný na došlap i dotek díky jemnému delšímu vlasu.

Polypropylen (POP) je vlákno, jehož podíl se ve výrobě všívaných koberců díky nízké ceně stále zvyšuje. Polypropylenové koberce vynikají odolností proti zašpinění, snadno se čistí, jsou staticky odpudivé, uspokojivá je i jejich mechanická odolnost.

Nedostatkem polypropylenového vlákna je jeho špatné barvení a malá objemová pružnost. Když se koberec pomačká, zůstane natrvalo poškozený.

Kolekce koberečků Vivaraise v okouzlujících barevných variacích je inspirovaná zářivými barvami Maroka. Promění fádní interiér k nepoznání.

FOTO: WWW.LEPATIOLIFESTYLE.COM

Polyester (PES) se stejně jako nylon výborně barví a chová se dobře ve všech tepelně zpracovaných typech koberců. Jeho odolnost proti znečištění je průměrná a čištění problematické.

Technika výroby



Tkané koberce se považují za nejluxusnější. Při výrobě se nejvíce používá příze z čisté vlny, směs vlny a akrylátů. Tkané koberce mají vyšší jakost, je na nich zřejmá osnova i vetkávaná vlákna.

Všívané koberce patří k nejběžnějším. Mají relativně vysokou životnost a za přijatelnou cenu si lze vybrat z mnoha barev a materiálů. Podkladové tkaniny mohou být z umělého polypropylenu nebo přírodní juty, kobercová příze je z přírodní vlny či ze syntetického vlákna. Při správné instalaci a údržbě koberce platí, že větší hustota všívané příze zaručuje větší životnost.

Vpichované koberce mají nejnižší jakost. Při jejich výrobě se používá umělý zalatexovaný polypropylenový vlas, který se vpichuje do střiže syntetických vláken soustavou speciálně upravených jehel. Minimální výrobní náklady umožňují sice nejnižší cenu, ale tyto krytiny se nehodí do zatěžovaných prostor.

Konstrukce koberců



Koberce se stříhaným vlasem vypadají honosně a jsou příjemné na dotek. Tím, že se při výrobě smyčky vlasů stříhají, vytvářejí jednolité a vzpřímené konečky. Koberce tohoto typu jsou k dostání v různých jakostech, cenách i barevném provedení.

Luxusní koberec v příjemných tlumených barvách s kruhovými vzory, které plasticky vystupují z povrchu, je od turecké firmy Solo. Je zárukou nejvyšší kvality s tradicí.

Smyčkové koberce - nejsou stříhané, jejich povrch tvoří smyčky. Jsou pevné a uplatní se téměř ve všech místnostech.

Kombinace střihu a smyčky vytváří na povrchu koberce různé vzory i v jednobarevném provedení. Na koberci této konstrukce jsou méně viditelné skvrny než na ostatních typech konstrukcí.

Kusové koberce



Používají se jako druhá podlahová krytina. V porovnání s celoplošnými koberci se vyrábějí kvalitnější technologií. Většinou jsou ručně vázané nebo tkané. Osnovy bývají z přírodních materiálů (hedvábí, vlna a bavlna), což nevylučuje ani použití kvalitních syntetických vláken.

Samotnému vázání koberců předchází důkladné barvení spředené vlny přírodními barvivy. Všechny ručně vázané koberce nesou charakteristický rys země nebo města svého původu. Každá z těchto oblastí má své typické ornamentální i materiálové zvláštnosti.

Bohatá nabídka dětských, moderních, klasických i orientálních koberců v široké škále materiálů, barev, vzorů i délky vlasu.

Pozoruhodné jsou perské koberce z přírodní vlny se stylovými motivy i moderními vzory. Výborné vlastnosti přírodního vlákna a ruční zpracování zaručují vysoké užitné vlastnosti těchto koberců.

Klouzání kusových koberců vyřeší podložení koberce speciální protiskluzovou pryžovou podložkou. Každý ručně vázaný koberec má certifikát pravosti. Proto ke skvostům našich interiérů patří perské koberce, ať už ručně vázané, nebo průmyslově vyráběné. Jsou měkké, hřejivé, pružné, lehce se udržují a čistí, odolávají nadměrnému zatížení a současně nám dopřávají iluzi dostatečného komfortu.

Výběr koberce

V obýváku dáme přednost nízkému stříhanému vlasu a všem typům smyčkových koberců či kombinacím vlasu a smyčky. Pokud jde o materiál, může to být vlna, nylon i polyester.

Ručně tkaný bavlněný koberec Corazon (245 x 147 cm za 8500 Kč)

V ložnici lze bez problémů použít koberec s vysokým a hustým vlasem nebo kombinaci vlasu a smyčky. Z materiálů to mohou být vlákna vlněná, polyesterová i polypropylenová.

Do dětského pokoje vybíráme celoplošné i kusové koberce v různých velikostech i barvách. V konstrukci by měla převažovat nízká smyčka či plastický velur, v materiálu polypropylen. Tam, kde to dovolí finanční situace a dítě netrpí alergií, měl by dostat přednost koberec z přírodního vlákna.

Předsíň patří k nejfrekventovanější místnosti v bytě, kam se dostanou drobné nečistoty zvenčí. V tomto případě volíme odolné, tzv. zátěžové koberce. Plastický velur z polypropylenových vláken je nejvhodnější.