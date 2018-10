Sylva Svobodová, Právo

Vířivka není ale levná záležitost, a proto koupi věnujeme náležitou pozornost. Je lepší se vyhnout skladovým produktům. Kdo chce komfort, měl by spíše preferovat vířivky přizpůsobené na míru.

Masážní vířivý bazén je z akrylátu, má různé tvary, velikost, barevné provedení. Vybaven je tzv. rozvaděčem, který řídí celý chod.

FOTO: WWW.USSPA.CZ (3x)

Důležitá je pro nás i nabízená technologie, upřednostníme nadčasový design a hlavně solidního prodejce, který má certifikáty o nezávadnosti a splnění evropských norem.

Důvěřuj, ale prověřuj

Na trhu někdy najdeme podezřele levné vířivky, ale o jejich kvalitě se dá pochybovat. Jsou často poruchové, mívají problém se záručním nebo pozáručním servisem.

Někteří prodejci dokonce čínské vířivky vydávají za kvalitní kanadské nebo americké. Nakupujme proto jen u dobrých firem, kde mají vířivky jasný původ a prošly certifikací.

Mobilní vířivku lze umístit na zahradu či terasu a užívat si tak v bublinkách zasněženou krajinu.

Vířivka je investice do komfortu, vyjde řádově na stovky tisíc korun, a proto není dobré riskovat. Je na místě být trochu konzervativní a pro domácí relaxaci vybírat značku, která má historii, pozitivní reference a není na trhu nováčkem.

S jistotou nám nabídne i profesionální design, umí vybavit vířivku na míru podle potřeb. Je jasné, že cena naše rozhodnutí ovlivní, ale „vodní relax“ si nepořizujeme na pár let a šetřit za každou cenu je nesmysl. Vždy hledejme vyvážený poměr ceny, výkonu a služeb.

Velikost

Svoláme rodinnou radu a promyslíme, kdo vlastně bude vířivku aktivně užívat. Jsme pár, máme děti, počítáme s přáteli? Chceme v ní jen sami v tichu relaxovat, nebo to pro nás bude hlavně zábava se šampaňským v ruce?

Oblíbená rodinná vířivka, do které se pohodlně vejde 5 osob. Vířivka má kvalitní termální izolaci, velké množství hydromasážních trysek a jako bonus nabízí i příjemnou bublinkovou terapii.

FOTO: WWW.SPAHOUSE.CZ

Podle toho se odvíjí velikost vířivky a možnosti vybavení. Plánujme ale hodně dopředu: možná máme děti, které dávno vylétly z hnízda, ale třeba přijdou vnoučata…

Umístění

Důležité je také vybrat správné umístění. Vířivka může stát na terase (hlídejme si nosnost), pod širým nebem nebo uvnitř domu, nejlépe v blízkosti ložnice s koupelnou.

Dostupnost je podstatná – když vířivka bude v zadní části zahrady či ve sklepě, nebude se nám do ní chtít chodit.

Vířivka Kora je pro 3 osoby, vhodná do interiéru, 1 lehátko, nerezové trysky. Velikost 210 x 160 cm, cena 198 000 Kč bez DPH.

FOTO: ALBIXON

Vyzkoušejte si

Stejně jako auto nekupujeme podle obrázku, ale sedneme si do něho, o vířivce to platí také.

„Osobní zkušenost je na místě, jednotlivé modely prohlédneme naživo a určitě se nestydíme v obchodě vířivku vyzkoušet,“ říká odborník Lukáš Rychetský, ředitel firmy USSPA.

Ve vířivce si pěkně odpočineme, protože nás namasírují hydromasážní trysky, které jsou nasměrované na tělesné zóny.

Vířivka bude čistá, když bude disponovat automatickým systémem pro trvalé udržování čisté vody. Důležitý je i tichý chod vířivky.

Některé jsou pevně dané, protože ve vířivce sedíme na předem formovaných sedácích. Jsou ale i vířivky, které mají vnitřní část měkkou a sami si formujeme sed, libovolnou polohu a tím vlastně pozici trysek.

Relax ve vířivce se nám bude líbit, jen když nebude příliš hlučet.

Sada na přenosnou nafukovací vířivku obsahuje odpěňovač za 299 Kč, aktivátor za 164 Kč (působí na kvalitu vody), kyslíkové tablety za 214 Kč vhodné pro ošetření vody.

FOTO: WWW.MARIMEX.CZ (2x)

„Existují vířivky, které jsou díky své unikátní technologii motoru velmi tiché. Navíc jsou z měkké pěny a nepřenášejí vibrace,“ vysvětluje Daniel Mika z firmy Reest 21, která prodává vířivé bazény Softub.

Kroky k pohodě

Začíná to krásnou představou, jak jsme ponořeni do bublinek, máme zavřené oči a všechny starosti všedního dne jsou pryč. To je tečka, třešnička na dortu našeho domácího wellness.

Vířivý nafukovací bazén PureSpa Jet je z polyesterových vláken, vhodný pro 4 osoby. Má 4 trysky, integrovaný topný systém, který reguluje teplotu vody. Cena 18 493 Kč.

Spokojenosti ale předchází několik méně zábavných kroků: výběr konkrétní vířivky, volba výrobce, vhodného umístění, instalace a zprovoznění.

Technologie mají zelenou

Vířivku můžeme ovládat na dálku. Lze ji připojit k internetu, řídit přes mobil a nastavit temperování vody na delší dobu.

Při provozu lze vířivku ovládat tlačítky, která jsou na dosah ruky. Vířivka nás informuje o teplotě vody, času, chodu topení a filtrace i venkovní teplotě.

Vířivka Usspa se umí také sama diagnostikovat: upozorní nás včas na výměnu dílů s končící lhůtou, upravuje chod filtrace a čištění, má automatický systém pro trvalé udržování čisté vody, naplánuje úsporný režim.