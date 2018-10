1) Luxusní dětská matrace ze studené pěny Mimi (od 986 Kč), výška v potahu cca 7 cm, má pevný a tvrdý podklad pro správné tvarování páteře rostoucího miminka a jemné vlnité tvarování na obou stranách matrace: přispívá k lepšímu prokrvení těla, vhodná pro děti do 3 let. (Purtex 2x) 2) Kvalitní dětská matrace sendvičového typu z PUR pěny Bambino (od 839 Kč), výška v potahu cca 7 cm, jádro z PUR pěny se střední vrstvou lehčeného polyuretanu výrazně zpevní tvrdost matrace, vhodná pro děti do 3 let. 3) Ortopedická flexi matrace Bondy (6990 Kč) z kombinace pěn Flexifoam s možností výběru výšky 18 nebo 20 cm a kombinace tuhostí soft/hard. Pěna Flexifoam je příjemně prodyšná a odolná, svými vlastnostmi se podobá studené pěně. (Tropico) 4) Matrace Pilatis (14 920 Kč) s originálním systémem vzduchových průduchů a kanálků. Vytváří dokonalé proudění vzduchu, odvádí teplo a vlhkost z jádra matrace. Tímto systémem automatické termoregulace snížíte svou potivost. Výrobce Ferreti. (J&H Nábytek 5x) 5) Aktivní regenerační matrace Biosynergy (40 430 Kč) s biostimulačními účinky. Prostřednictvím unikátní terapie je dosaženo dokonalého spánku a doposud nepoznaná schopnost matrace zabezpečit detoxikaci a regeneraci těla během spánku. Výrobce Ferreti. 6) Zdraví prospěšné matrace (v rozměru 80x200 od 51 480 Kč) pocházejí z kombinace vrstev lnu, bavlny, koňských žíní a pružinového systému, kdy každá pružina je upevněna zvlášť ve speciálním pouzdru, navíc umožňuje lepší oporu těla během spánku a pomocí "kopírování" těla i jeho vyvážené zatížení. (Hästens) 7) Matrace SeaCell Emotion (od 27 213 Kč). Snímatelný potah obsahuje mikroskopické částice vláken z mořských řas napomáhajících při regeneraci buněk. Vnitřní jádro matrace SeaCell Emotion se skládá z vrstvy materiálu Ecogreen, umístěné mezi dvěma vrstvami Geomemory Aloe. Matrace se dodává ve výšce 23 a 30 cm. (Magniflex)