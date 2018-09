Sylva Svobodová, Právo

Výběr vhodného tepelného čerpadla je individuální, obrátíme se vždy na zkušeného odborníka a kvalitní firmu. Sledujeme zejména tzv. topný faktor, který udává množství produkovaného tepla v porovnání k množství potřebné energie.

Tepelné čerpadlo, které pracuje na principu vzduch/voda. Vhodné tam, kde probíhá rekonstrukce topné soustavy.

FOTO: Stiebel Eltron

Za efektivní se považuje čerpadlo, které nabídne hodnotu topného faktoru 3 a vyšší. To zkrátka znamená, že v porovnání s jinými systémy vytápění lze ušetřit přibližně dvě třetiny nákladů na vytápění. Většina kvalitních tepelných čerpadel se přitom ovládá pomocí chytrého telefonu nebo notebooku, a tak je obsluha komfortní. Nemusíme vstávat a chodit regulovat do kotelny teplotu, kterou chceme změnit v obývacím pokoji nebo bazénu.

Volbu tepelného čerpadla konzultujeme s odborníkem, který navrhne projekt, zajistí realizaci a předání včetně stavebního povolení či ohlášení. Čerpadlo je praktické instalovat od jara do podzimu, kdy je možné vypnout stávající topný systém.

FOTO: Vaillant

Tepelné čerpadlo se nevyužívá jen pro vytápění a ohřev teplé vody, v létě s ním můžeme chladit obytné místnosti.

Praktické rady

Určitě si necháme od výrobce předběžně spočítat provozní náklady při vytápění tepelným čerpadlem. Tato služba by měla být zdarma a pomůže nám v rozhodování. Důležité jsou výrobky se zabudovaným měřičem tepla a počítání odebrané energie. Jedině tak rychle zjistíme, zda čerpadlo šetří tolik, kolik má.

Kvalitní tepelné čerpadlo je v provozu tiché a jeho chod ani nevnímáme. Jeho návratnost je podle typu od tří do devíti let.

FOTO: Stiebel Eltron

Preferujme dodávku na klíč, vše od projektu přes realizaci po předání. Firma za nás vyřídí i potřebné dokumenty na úřadech a ušetří nám čas.

Nutné je stavební povolení, v případě systému vzduch/voda postačí stavební ohlášení. Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat od jara do podzimu, kdy se může odstavit stávající systém vytápění.

Cena pro rodinný dům se pohybuje od 150-300 000 Kč, a to v závislosti na typu, výkonu a způsobu připojení. Návratnost se pohybuje od tří do devíti let, lze ho využívat celoročně.

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Altherma vzduch-voda je vhodné pro rekonstrukce, skvěle nahrazuje tradiční kotle. Může být kombinováno se solárním připojením, s radiátory. Má nízkou spotřebu energie v kombinaci s výrobou teplé vody.

FOTO: Daikin