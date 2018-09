Navzdory poetické křehkosti, jakou zděný dům z určitých pohledů působí, se do přístupu majitelů k realizaci stavby promítlo jejich komerčně-právní zázemí: pořádali „soukromé konkurzy" architektů a stavebních firem z předem doporučeného okruhu. Ti, kdo prošli takovým výběrem, pak k plné spokojenosti zadavatelů skutečně odvedli práci v perfektní kvalitě. Neobvyklý projekt architektů Spilky a Nekoly z Atelieru 6 realizovala stavební firma Domicil s opravdu nadprůměrnou pečlivostí.

Prvotní myšlenka stavby vznikla již krátce po svatbě novomanželů. Vyhovující parcelu objevili souhrou náhod velmi brzy, trvalo však několik let, než získali stavební povolení pro pozemek sice krásný, ale z hlediska schvalovacího procesu velmi komplikovaný. Realizace stavby se neplánovaně protáhla, a tak bylo dost času doladit detaily projektové dokumentace.

Jedním z důvodů, které vedly k rozhodnutí postavit velmi moderní zděný dům, bylo vlastnictví rustikální chalupy v horském prostředí. Majitelé domu si uvědomili, že mají potřebu vyvážit venkovský styl čistou, ne však chladnou konstrukcí „futuristické" stavby. V ní mohli uplatnit svou sympatii k modernímu zpracování tradičních materiálů, jakými jsou dřevo a hliníkový kov s matným povrchem.

Hliník a jeho stříbrnou šeď můžeme najít na mnoha detailech interiéru i stavby samotné. Dřevo proteplující strohou konstrukci naopak najdeme venku na posuvných okenních žaluziích a slunolamech zastiňujících terasu. Uvnitř domu se pak střídají velmi světlé tóny javoru s tmavými parketami. Oproti přání architekta si majitelé k neutrálním tónům šedé, bílé, černé a k jasně oranžové prosadili barvu navíc: kontrastní ostře zelenou. Trvanlivé prvky interiéru jsou v barvách neutrálních, přičemž jasné plochy a předměty lze snadno nahradit.

Genezi vzniku kompozice zděného domu vsazeného do severně svažitého pozemku popisuje architekt Martin Spilka: „Dům je výškově rozdělen na dvě hmoty. Obytná a ložnicová část jsou vůči sobě posunuty o půl podlaží. Toto výškové členění umožňuje propojení pobytového bloku s dvěma ložnicovými podlažími vždy jen přes půl podlaží. Tím se minimalizuje chození po schodech, které každý dům ve svahu obnáší.

Jednotlivé funkce zděného domu se promítají i do použitých materiálů a barevného řešení fasády. Přízemní technické patro je z betonu obloženého umělým kamenem a bude pokryto popínavou zelení. Obytná a ložnicová část jsou postaveny z keramického zdiva POROTHERM, liší se však svou barvou: obytný sektor je omítnut teple šedým tónem, zatímco ložnicový blok bílou lomenou barvou."

Obytná část domu se ocitla na vrcholu severního svahu, tím odcloňuje pobytovou zahradu za domem a vytváří zcela intimní zázemí orientované k jihu. Důležitost soukromí v této části objektu je nasnadě: stavba se totiž do zahrady zcela otevírá prosklenými stěnami. V případě potřeby intimního prostoru lze variabilně uzavřít skleněné plochy žaluziemi na dálkové ovládání.

Do zahrady ústí obývací pokoj, bazén se saunou a mezi nimi vklíněná centrální kuchyň. Před kuchyní vzniká malé atrium pro letní jídelní kout s okrasnými dřevinami. Ze severní strany je v obytné „denní" části navrženo panoramatické okno, které skýtá výhled na opačnou stranu do otevřeného údolí. Předsazená jídelní část dokonce vytváří dojem jakéhosi zavěšení do prostoru nad údolím.

Z hlavních obytných místností (kuchyně, jídelny a obývacího prostoru) můžeme vystoupit o polovinu podlaží do ložnice majitelů a do pracovny. K oběma pokojům se přimykají západní terasy, které mezi sebou svírají prostornou koupelnu s francouzskými okny.

Pokud z hlavních obytných místností sestoupíme o polovinu patra dolů, ocitneme se ve dvou dětských pokojích spojených posuvnými dveřmi. Syn i dcera mají vlastní šatnu, koupelnu užívají společně. Na stejné úrovni s dětským sektorem se nachází garsoniéra se samostatným vchodem (pro babičku).

Vzhledem k tomu, že majitelé velmi prakticky myslí na různé budoucí uspořádání rodiny, lze posuvné dveře mezi dětskými pokoji vyzdít a místnosti plně oddělit. Další „připravená" verze obměny propojuje garsonku s dětskou částí do samostatného vícepokojového bytu.

Po schodech dále sestoupíme do prvního podlaží objektu, které je zapuštěno do terénu a slouží jako vstupní část, technické vybavení domu, fitness a garáž se zázemím. Ačkoliv jsme virtuální prohlídku zakončili v nejnižším bodě stavby, jde ve skutečnosti o hlavní vstup do domu. Stejně jako ostatní části budovy i toto technické podlaží ctí neobvyklou náročnost sportovně založené rodiny na úložné prostory.

Podlahové vytápění v kombinaci s topnými tělesy

Složitou stavbu nebylo jednoduché zajistit po technické stránce. Zajímavé řešení hledali investoři spolu s architekty pro vytápění různorodých prostor. Ve většině místností ve druhém a v koupelně ve třetím podlaží využívají podlahové vytápění v kombinaci s topnými tělesy.

„Při pokládání parketových a jiných dřevěných ploch na vytápěnou a dobře vyschlou podlahu bylo nutné použít dřevo tvrdé, dobře vyschlé, které se po určitou dobu nechává temperovat ve vytápěné místnosti. Takový postup zamezuje sesychání a nechtěné práci již hotových dřevěných povrchů," říká architekt Spilka.

V koupelnách a WC je instalováno elektrické podlahové vytápění. Ohřev teplé vody a dohřev bazénu zajišťují (podle požadavku majitele domu) tři solární kolektory.

Zděný dům ve svém moderním hávu nabízí pohodlné a luxusní zázemí netradičně zorganizované ve svažitém terénu. Přestože z vnějšího pohledu může působit stroze, v jeho prostorách vládne teplá rodinná atmosféra podpořená volbou interiérových materiálů a barev.

"Pro návrh domu je klíčovou osobou investor. V tomto případě bylo krásné, že šlo o spolupráci s člověkem zajímavým a otevřeným, který ani v nejmenším netouží po okázalosti. Jeho cílem bylo postavit dům, jehož obytná část by byla otevřena do prostoru, propojena se zelení (ta je nedílnou součástí návrhu, ovšem teprve musí vyrůst). Úkolem bylo také umožnit kontakt s přírodním parkem, s nímž dům přímo sousedí," vysvětluje architekt Martin Spilka a dodává, že by tento zděný dům nemusel vyhovovat každému, ale jeho majitelé jsou s ním po roce užívání velmi spokojení.

Autor Ing. arch. Martin Spilka (1977) Vystudoval Fakultu architektury ČVUT Praha, v r. 2000 absolvoval semestrální studium ve Výmaru v Německu. Spolupracoval s ateliéry Detail Design a MAC Studio, od r. 20002 působí v architektonické kanceláři Atelier 6. Podílí se na projektech rodinných a bytových staveb i velkých objektů od studie až po realizaci.

Daniela Rígrová, www.mujdum.cz