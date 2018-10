Dana Jakešová, Právo

Foukaná izolace u nás zatím není příliš známá, rozhodně je ale zajímavou alternativou ke klasickým izolacím z polystyrenu a minerální vaty. Jako izolační materiál se u tohoto typu izolací používá granulát minerální vlny nebo celulózová vlákna.

Celulózová izolace

Základní surovinou pro výrobu celulózové izolace, např. CLIMATIZER PLUS od firmy CIUR či ISOCELL, je dřevité vlákno z recyklace novinového papíru. Tento papír je ve speciálním zařízení zpětně rozvlákněn a impregnován dalšími speciálními přísadami zaručujících odolnost finálního výrobku proti požáru, plísním, hmyzu a hlodavcům.

Životnost celulózové izolace srovnatelná se stávajícími izolacemi.

Celulózová izolace má velmi dobré tepelně izolační parametry. Navíc významně zlepšuje akustiku stavby. Zvyšuje rovněž akumulační vlastnosti stavby a snižuje i letní přehřívání obývaných prostor.

Tento materiál je akceptován i v programu Zelená úsporám.

Minerální izolace

Základem foukané minerální vlny je kámen (čedič nebo křemík). Mezi známé výrobce izolací z čediče patří IP Polná (kamenná vlna MAGMARELAX) či ABD Izospol Polná (kamenná vlna IZOSPOL).

Po vytěžení se kámen rozemele na jemnější části. Dále se spolu s koksem dávkuje v přesném poměru a je dopravován do pece, ve které probíhá proces tavení při teplotách nad 1000 °C.

Láva vytékající z pece je odstřeďována kotouči rozvlákňovacího stroje, podobně jako u výroby cukrové vaty. Vzniká minerální vlákno, které se dále zušlechťuje. Proti lámání se přidává lubrikační olej. Díky silikonovému oleji se vlákno stává vodoodpudivým.

Takto vzniká základ tepelně izolačních výrobků. Vlákno je trvanlivé, odolné proti vodě a ohni. Vyrobený polotovar putuje do usazovací komory a dále do pece, kde se hmota vlivem tepla vytvrdí. Vzniká konečný koberec izolace, který se dále zpracovává na balicí jednotce. Po zabalení do fólie je výrobek připraven k aplikaci.

Kamenná vlna se jako izolační materiál osvědčuje již po desetiletí. Je to prověřený a vyzkoušený materiál. Svědčí o tom i fakt, že plných 70 % izolací na celém světě je právě z minerální kamenné vlny.

Samozřejmě i na tento materiál lze využít dotace z programu Zelená úsporám.

Kde se používá nejvíc

Nejčastěji se foukaná izolace používá pro zateplení stropních konstrukcí a střech, např. podkroví, plochých střech, dutých stropů či střech z příhradových vazníků. Zateplit lze volné prostory, např. nepochůzné půdy, dvouplášťové střechy panelových domů nebo zavěšené sádrokartonové stropy.

Použít lze tuto metodu i pro svislé konstrukce, tedy např. příčky či provětrávané fasády.

Technologii foukané izolace lze využít jak u novostaveb, tak u starších objektů, a dokonce i u panelových domů.

Výhody foukané izolace

Jde o metodu velmi jednoduchou a rychlou. Aplikace izolace na plochu kolem 100 m2 zabere obvykle jen 3 až 5 hodin. Není nutná ani žádná speciální příprava, jako je třeba trhání podlahy po celé ploše izolovaného prostoru či vyklízení půdy. Stačí totiž najít či vytvořit vstupy pro hadice, kterými se izolace do prostoru nafouká. Vstupy musí být umístěny tak, aby se prostor vyplnil rovnoměrně a pokryl všechny izolované plochy a prostory.

Díky tomu, že se izolace fouká, se dostane až do těch nejzazších koutů, rohů či lomů v konstrukcích i na další jinak nepřístupná místa. Izolací je tak perfektně vyplněná doslova každá mezera či skulina. Nevznikají tudíž žádné tepelné mosty.

Ze způsobu aplikace vyplývá také úspora materiálu. Toho se spotřebuje přesně takové množství, kolik je potřeba. Čili nevzniká žádný odpad.

Dodatečné izolování stropu či střechy dokáže ušetřit až 30 % unikajícího tepla.

Zateplení stropů je finančně méně náročné než jiné kroky při zateplení domu a návratnost vložených finančních prostředků je daleko rychlejší - 3 až 5 let.

Jak probíhá aplikace

Izolace je na stavbu dopravována stlačená v pytlích a do míst zateplení se dále dopravuje aplikačním strojem, na který je napojena hadice až 100 m dlouhá. Hadice se zaústí do vytipovaných nebo vytvořených malých otvorů a doprava izolace přímo na místo určení může začít.

Práce v objektu je rychle hotová bez omezení provozu v obývaných místnostech a bez nutnosti demontovat příčky pro vstup pracovníků, kteří by se bez této technologie museli do izolovaného prostoru dostat a tepelnou izolaci ručně instalovat. Metoda foukané tepelné izolace je k zateplovanému objektu šetrná.

Foukanou izolaci lze použít i u kolmých stěn, do nichž se zafoukává speciální koncovkou pro odvádění přebytečného vzduchu. Aplikační otvory se následně ukončí speciální páskou.