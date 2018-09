Sylva Svobodová, Právo

O víkendech je dobré obejít bazénová studia a nechat si zpracovat nabídku. Až vybereme favorita, čeká nás návštěva na stavebním úřadě, protože zapuštěný bazén vyžaduje stavební povolení.

Pokračují výkopové a zemní práce, montáž bazénu, úprava okolí bazénu (vydláždění apod.). Je dobré předem si promyslet, zda jsme finančně soběstační. Koupání v čisté vodě a radovánky na zahradě jsou ale fajn.

Důležitou otázkou je: kolik osob bazén aktivně užije, jaké jsou naše priority, požadavky, jaké místo máme k dispozici. Od toho se odvíjí i zvolená velikost a tvar. Klasikou je obdélník a ovál. Oblíbené jsou i ledvinové tvary, kde plavec si užívá uprostřed bazénu, zatímco děti se nerušeně cachtají v zátoce.

Co nabízí trh

Cenu bazénu významně ovlivní nejen velikost, ale i materiál a vybavení.

Od 10 000 do 35 000 Kč se pohybují bazény s jednoduchou a rychlou instalací, které jsou vybaveny vnitřní zesílenou fólií (např. řada Azure De Luxe).

V ceně od 80 000 Kč jsou bazény ze silnostěnného pozinkovaného plechu opatřené antikorozním nástřikem plastové vrstvy a zpevněnou vnitřní fólií s UV filtrem.

V kategorii od 160 000 Kč lze pořídit pevný sklolaminátový bazén vyrobený z polyesterových materiálů, který je vyztužen vlákny.

Pro náročné zákazníky je určena řada keramických bazénů, kde jádro bazénů tvoří silná keramická vrstva, díky níž je bazén mimořádně pevný. Vybírat lze z 12 barev a odstínů s 3D efektem.

Na trhu jsou i tzv. samonosné bazény, které se dají pořídit již od 26 500 Kč, v plně funkční výbavě již od 50 000 Kč včetně montáže.

Francouzská firma nabízí tzv. ztracené bednění, bazén je dokonale pevný. Je vyroben z polypropylenu s kompozitními materiály na vstřikovacích lisech, výsledkem je prvek, který snáší vodu.

Čistá voda jedině s filtrací

Aby byl bazén čistý, musíme zajistit proudění a čištění bazénové vody. Je nutné bazénovou vodu odebrat do zařízení, které ji vyčistí a vrátí zpět. K tomu slouží tzv. filtrační sada, která obsahuje pískovou filtraci, dvě či více trysek, jeden nebo dva skimmery a vodoinstalaci (sada stojí podle typu vybavení cca od 23 750 Kč).

Písková filtrace je srdcem bazénu. Voda protéká přes křemičitý písek a zachycuje všechny nečistoty. Pískovou filtraci volíme podle objemu bazénu. Měla by zvládnout celý bazén přefiltrovat za 6-8 hodin. Každé cca 2 roky by se měla vyměnit náplň filtračního zařízení. Kvalitní pískovou filtraci pořídíme včetně vratné trysky, hadice a skimmeru (sběrač nečistot) do 10 000 Kč. K ní lze připojit další příslušenství: solární panely a bazénový vysavač.

Do sady patří i tzv. skimmer. Jeho funkce je jasná: nasát vodu z bazénu do filtrační jednotky, voda pak přes čerpadlo míří do pískové filtrace a nakonec ji vratné trysky pouštějí zpět do bazénu.

Skimmer je plastová „krabice“ tvaru čtverce nebo obdélníku opatřená klapkou s plovákem, který zajišťuje stálý přívod vody do recirkulačního systému. Je připevněna obvykle na kratší straně bazénu naproti tryskám. Velikost skimmeru se odvozuje podle velikosti bazénu a výkonu pískové filtrační jednotky. Jedinou nevýhodou skimmeru je, že hladina vody je 8-12 cm od okraje bazénu, plaveme jakoby zanořeni - bez výhledu.

Kromě skimmeru lze využít i jiný typ recirkulace vody - tzv. přepad. Jeho výhodou je, že hladina vody je až po okraj bazénu (máme výhled jako v rybníku), ale je to dražší a technologicky mnohem náročnější varianta, která se spíše využívá u veřejných bazénů.

Trocha chemie je nutná

Kromě filtračního zařízení, bez něhož nemůže být bazén v provozu, se o čistotu vody přičiníme i my. Bazénová voda se musí dezinfikovat. Ideální je, když se hodnota kyselosti vody pohybuje mezi 7,2-7,6, pH tedy v poli neutrálním. Ke zjištění těchto hodnot používáme jednoduché testery.

Nejjednodušší je použít poloautomatický dávkovač tzv. chlorátor (dovnitř nádoby se vkládají chlórové tablety, vhodná je i sada trio, která obsahuje chlór, ale také flokulant a přípravek proti řasám). Kdo má alergie na chlór, může využít kyslíkovou řadu úpravy vody, oblíbené jsou i UV lampy, ionizátory a poslední dobou i tzv. salinátor (dělá ze soli chlór).

Majitel bazénu se určitě neobejde bez bazénové síťky, která slouží k odstraňování nečistot z hladiny a dna bazénu, stejně je dobré se vybavit sadou kartáčů, k nimž zakoupíme teleskopické tyče pro nastavení optimální délky.

Práci údržbáře nám usnadní i ruční vysavače, které jsou buď ruční (čistí pouze dno), poloautomatické (čistí dno) či plně automatické (čistí dno i stěny). Poloautomatický vysavač se napojuje na skimmer, přičemž hubice se sama rozkmitá a efektivně čistí. Vlastní motorovou jednotku pak má plně automatický vysavač, který sám leze nejen po dně, ale i stěnách bazénu. Jeho cena se pohybuje kolem 70 000 Kč.



Bezpečnost především

Koupání v bazénu na zahradě se nám oproti dojíždění na veřejné koupaliště rozhodně finančně vyplatí a navíc máme i své soukromí. Důležité při vodních radovánkách ale je, hlídat si bezpečnost dětí.

Zásadou je:

Vždy být přítomen v době koupání, a to i větších dětí, které umějí plavat. V době relaxace bazén zaopatřit pokud možno tak, aby nešel používat (strážit otevřený bazén celý den je nemožné).

Řešením je krycí lamelová roleta, která se rozvine po hladině, anebo zastřešení, jež lze uzamknout. Konkrétně investice vložená do zastřešení se nám stokrát vyplatí.

Výhody zastřešení

Minimálně o dva měsíce si prodloužíme koupací sezonu, navíc děti se mohou o prázdninách cákat i za nepříznivého počasí. Je to prima zpestření, když celé dny prší a pozvolna se vkrádá nuda. Díky zastřešení je i snazší údržba, protože nemusíme lovit listí spadlé na hladinu, příjemné je i snížení nákladů např. na vytápění, neboť není ztráta z nočního ochlazení.

Na kolik nás přijde napuštění a letní provoz? Představme si modelovou situaci: máme rozměr bazénu 4,5x3x1,2 m (hloubka) se zastřešením s celkovým objemem 15 kubíků. Potřebujeme zjistit, kolik nás bude stát napuštění vody do nového bazénu včetně údržby (náklady na chemii a elektřinu) po dobu 5 měsíců (květen - září). Celková kalkulace za sezonu: 1. Napuštění vody do bazénu (celkový objem) je zhruba cca 1500 Kč (částka může být vyšší či nižší podle dané výše vodného a stočného). 2. Filtrace je puštěna každý den cca 4 protiproud každý den 30 minut. Celkový náklad za elektřinu činí 2100 Kč. 3. Bazénová chemie - cca 1000 Kč. Konečná částka je 4600 Kč. Podle frekvence provozu může být vyšší i nižší, počítejme tedy zhruba se 4000 až 5000 za 5 měsíců.

Zastřešení je obvykle ve tvaru obdélníku, výhodou je, když lze prostor využít k relaxaci (lehátka, stolek se židlemi). Pevné zastřešení tvoří polykarbonátové desky, které jsou lehké, ale zároveň odolné proti nárazům, tepelně izolují. Rám je z kvalitní slitiny hliníku, která je upravena eloxováním. Cena zastřešení se odvíjí od velikosti bazénu. Pro příklad lze uvést: vnitřní šířka zastřešení do 3,5 m, střední výška 1,3 m, složení ze 3 modulů Kč (na délku 6,3 m) nás vyjde na 112 000 Kč.

Do okruhu bezpečného bazénu samozřejmě patří i protiskluzná kamenná či keramická dlažba, osvědčil se i tzv. trávový koberec z umělé hmoty.

Bublinková solární plachta

Otevřený venkovní bazén se neobejde bez krycí plachty. Ta má praktické užití: slouží k ochraně vody před nečistotami. Také pomůže přihřát vodu (v případě solární krycí plachty). Bublinková solární plachta, která se umisťuje na hladinu bazénu, je schopna za slunce ohřát vodu a zároveň zpomaluje její vychladnutí.

Na hladině může volně plavat, ale lze ji i uchytit podél okraje bazénu. Na spodní straně má solární plachta černou barvu, takže zabraňuje prostupu světla do vody a omezuje vznik vodních řas. Plachty se prodávají v metráži, konečný tvar je střižen na míru konkrétnímu tvaru bazénu. Cena solární plachty šíře 4 m (bm) je 720 Kč.

Rady a tipy:



Při plánování umístění bazénu myslíme i na dostupnost přívodu vody, kanalizace, elektrických rozvodů. Čím budou blíže, tím bude stavba levnější.

Zapuštěný bazén na zahradě nutně vyžaduje stavební povolení, neobejdeme se ani bez souhlasu nejbližšího souseda.

Dospělému člověku postačí hloubka bazénu 1,3 m, minimální rozměr bazénu, ve kterém chceme plavat je: 5x2,5x1,2 (hloubka) m. Takový bazén je vhodné vybavit protiproudem, který umožní kondiční plavání (závěsný protiproud, který se dá koupit i dodatečně bez nutnosti konstrukčních úprav bazénu stojí 14 950 Kč).

Kompletní cena za bazén včetně doplňků se může vyšplhat až na půl miliónu korun. Jde o velkou sumu, proto výběru firmy věnujme pozornost. Přesně si zjistíme, zda je v ceně kompletní dodávka, jak je zabezpečen servis, kolik nás budou stát zemní výkopové práce. Některé firmy nabízejí i splátkový prodej. Je to jistě fajn služba, ale my se musíme reálně rozhodnout, zda si můžeme dovolit zadlužit se.

Písková filtrace slouží k zachycení nečistot. Při rozhodování o správném typu musíme vzít v úvahu objem vody a předpokládanou frekvenci koupání. Obecně platí: filtrační jednotka má přefiltrovat celý objem bazénu za 6-8 hodin, při velkém užívání bazénu nebo za vysokých teplot je dobré, když se všechna voda přefiltruje za 3-4 hodiny.

Na trhu je francouzská firma, která má patentovaný způsob filtrace bez potrubních rozvodů, kde je celá filtrační jednotka zabudována do přístupového bazénového schodiště. Šetří to nejen místo, ale podstatně vylepšuje i vzhled bazénu. Filtrace bez potrubí také významně snižuje nebezpečí úniku vody. Filtrační jednotka je nezávislá na konstrukci bazénu a může být přenášena k suchému uskladnění v zimní odstávce.

Solární panely dokážou ve spojení s pískovou filtrací zdarma zvednout teplotu vody v bazénu až o 6 °C. Podobně jako tepelné čerpadlo speciálně vyvinuté pro bazény (lze ho pořídit za necelých 20 000 Kč), které je nezávislé na slunečním svitu. Čerpá totiž teplo z okolního vzduchu a umí zvýšit teplotu vody až o 8 °C.

Tvar bazénu by se měl hodit ke stylu zahrady. Není vždy dobré inspirovat se bazény v zahraničí, které jsou pod palmami. V našich podmínkách působí kýčovitě.

Francouzská firma vyrábí bazény technologií tzv. ztraceného bednění, kdy lze měnit tvar bazénu po každých 25 cm. Bazén je nám tak skutečně ušit na míru. Praktické užití to má tam, kde je nedostatek prostoru či překážky.

Máme-li pozemek ve svahu, konzultujeme umístění se statikem, který navrhne vhodná opatření (opěrné zdi). Podloží totiž musí být vždy stabilní.