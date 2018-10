Gisela Růžičková, Právo

Pro ložnici vybereme takové prostředí, kde nebudeme rušeni. Máme-li možnost, dáme přednost místnosti v nejtišší části domu, kde není slyšet dopravní hluk. Vhodné není ani místo nad restaurací nebo nočním klubem.

Vedou-li okna do rušné ulice, ticho zajistíme zvukovou izolací v podobě plastových oken nebo dvojitých dveří. V nižším podlaží vytvoříme zvukovou bariéru izolační vrstvou položenou pod podlahovou krytinou.

Uspořádání místnosti

Vybavení ložnice podřizujeme většinou tvaru, uspořádání místnosti a orientaci vůči světovým stranám. Postel postavíme tak, aby okno bylo buď u nohou, nebo po straně postele. Není dobré spát s hlavou u otevřeného okna.

:.I keramika patří do ložnice, např. dlažbu Riverberi tzv. rezervovaného stylu lze kombinovat s doplňky, které působí křehce. Dlaždice 60x120 cm odpovídají současným požadavkům na velké formáty (2990 Kč/ks, květinový vzor 3990 Kč/ks, RAKO).

Ovšem polohu postele ovlivní i umístění dveří. Mělo by být dost místa na jejich otevření. V opačném případě jsou řešením posuvné dveře.

Kromě dveří se zaměříme i na způsob otevírání dvířek skříněk a skříní. Máme-li zabudovanou skříň do zdi, pak by měla postel stát vedle ní nebo na druhé straně místnosti. Skříňky by měly mít při otevírání dostatek vůle a k uloženým věcem by měl být snadný přístup.

Nepřetopené prostředí

V případě, že jsme si poradili s uspořádáním místnosti, budeme se zabývat i větráním a topením. Teplotu v ložnici preferujeme nízkou, abychom se vyhnuli dehydrataci. Ideálních je proto 13 až 15 °C. V ložnici dětí a starších osob může být o pár stupňů více. Hodí se i zvlhčovače vzduchu, hlavně v létě.

:.Ložnice Luisa je vhodná pro větší prostory, kam se vejde i další nábytek. Dvoulůžko je řešeno bez úložného prostoru, což zajišťuje důkladné odvětrávání lehací plochy, a tím i hygieničtější spaní (postel 180x200 cm za 27 650 Kč, Nábytek Říha).

Neholdujeme-li přístrojům, úplně postačí větší mělká nádoba, kterou naplníme každý den vodou. Zdravý spánek podpoří také pravidelné větrání místnosti včetně lůžkovin.

Podlaha tlumí zvuk

Záležet si dáme i na výběru podlahové krytiny, která pomáhá tlumit hluk. Příjemné na dotek jsou vlněné koberce, ale i dřevěná podlaha, která se navíc velmi dobře udržuje.

:.Postel Orfeus je z masivního buku, má nastavitelnou výšku lehací plochy v rozmezí cca 7 cm a lze do ní použít laťové i zdravotní lamelové rošty (od 18 950 Kč, Nábytek Říha).

Komfort kolem lůžka zajistíme předložkou z bavlny nebo jiného pracího materiálu. Dlažbě v ložnici se raději vyhneme - je tvrdá a studí do nohou. Ovšem, máme-li podlahové vytápění, můžeme si dopřát i dlažbu.

Neutrální barvy a styl

Ložnice je po koupelně nejintimnějším místem bytu. V samostatné místnosti si můžeme bez obav vybrat takový styl i barvy, které jsou nám nejbližší. Zato ve společné ložnici půjde o určitý kompromis. Ale i v ložnici se vyplatí jednoduchost bez zbytečných ozdob, na něž se chytá prach.

:.Ložnice Porte je vyrobena z kvalitní tmavě hnědé dýhy na přírodní bázi. Dvoulůžko o rozměrech 200x195 cm včetně čela vyjde na 13 970 Kč. Lze přiobjednat například komodu za 5510 Kč, noční stolek za 3587 Kč či šatník za 14 734 Kč (Dřevotvar Jablonné n/O).

Pro výmalbu místnosti se hodí neutrální a pastelové tóny, například teplé odstíny žluté, vodově modré nebo světle zelené. U žluté dáme přednost světlým tónům s bílým základem, které působí nenásilně.

Modrá je vhodná pro relaxaci. V případě, že modrou považujeme za příliš studenou, zvolíme teplejší levandulovou. Místnost rozjasníme a oživíme mátově zelenou, která v kombinaci s dřevěným nábytkem působí uklidňujícím dojmem.

:.Ložnice Art II v provedení třešeň a dub v různém barevném moření je k dostání v jakémkoli rozměru. Cena postele 180x200 cm vyjde na 31 830 Kč, noční stolek závěsný šíře 45 cm od 4460 Kč a čtyřzásuvková komoda od 15 980 Kč (Nábytek Říha).

Zajímavá a inspirující je výrazná barva na stěnách s doplňky v jemných pastelových tónech. Na vyznění místnosti mají vliv i tkaniny. Upřednostníme jednoduché a lehké látky, nebo jednobarevné či dekorativní textilie s potiskem, které kontrastují nebo splynou se stěnami. Nápadnější vzorované látky použijeme na polštářky a přehozy. Nikdy ale v případě, pokud máme vzorované tapety na stěnách.

:.V malé ložnici potřebujeme hlavně úložné prostory, které řeší skříň do zdi. Dá se pořídit od 15 000 Kč, konečná cena záleží na rozměrech a použitém materiálu (Indeco).