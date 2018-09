Bohuslav Hatina, Právo

Jak nejlépe ochránit vnitřní prostor před nepříjemnými vlivy vnějšího prostředí? Optimální sluneční i pohledovou ochranu domu či bytu řeší systémy stínící techniky. Ke slovu přicházejí vnitřní horizontální či vertikální žaluzie, různé typy vnitřních a venkovních rolet, předokenní markýzy nebo staletími osvědčené okenice.

Horizontální vnitřní žaluzie

Těší se největší oblibě, jsou téměř v každé domácnosti. Jejich výhodou je jednoduchost, rychlost montáže, minimální nároky na údržbu a finanční dostupnost. Především hliníkové žaluzie jsou prakticky použitelné do všech typů oken. Můžeme si vybrat z pestré barevné škály lamel, které dokonale zharmonizují atmosféru každého interiéru.

.: Povrch žaluzií může být upraven tak, aby ladil se strukturou a barvou vybavení pokoje. Foto: archiv firmy Bematech



Díky jednoduchému ovládání lze podle libosti ovlivnit přísun slunečních paprsků. Na trhu už jsou k dostání i speciální kartáče na právě tento typ žaluzií.

Vnitřní žaluzie vertikální

Snadno nastavitelné lamely (mj. polyesterové, bavlněné, sklotextilové) dokážou vytvořit elegantní a příjemnou dekoraci interiéru.

K výběru je několik typů ovládání (ruční jako standard nebo motorové pro náročnější uživatele s dálkovým či dokonce i skupinovým ovládáním), mohou být instalována na okna různých atypických tvarů. Vertikální žaluzií lze vytvořit i optický předěl velikého prostoru.

Funkčnost, pohodlnost a upotřebitelnost - to jsou nejdůležitější vlastnosti, rozhodující o jejich nákupu.

.: Vertikální žaluzie Maronette dokáží navodit pocit klidu a soukromí. foto: Právo/archiv Maron

Běžná údržba (vysávání) je sice minimální, jednou do roka by ale měly projít dokonalou očistou (buď jsou speciálními firmami demontovány a čištěny mimo interiér, nebo je firmy čistí mokrou cestou přímo na místě - výjimku tvoří bavlněné lamely, těm by mokrá cesta očisty mohla trvale uškodit.)

Textilní rolety

Nestárnoucí evergreen stínicí techniky. Díky moderním materiálům, z nichž jsou zhotoveny, prožívají renesanci, hýří širokou barevnou škálou a zajímavými vzory. Ovládají se klasicky pružinou a moderním řetízkem, usnadňujícím manipulaci.

Lze vybrat z několika typů tkaniny - dekorační, zatemňující, odrážející tepelné či UV záření nebo polopropustné. Stálobarevnost na světle je díky výrobním moderním technologiím zaručena.

.: Textilní interiérové rolety jsou dodnes oblíbené. K jejich výrobě se používají nové materiály v široké škále barev včetně moderního designu (vlevo). Římská roleta do střešních oken šikmých stěn (vpravo). foto: Právo/archiv firem www.zrno.eu a Maro

Venkovní žaluzie

V kategorii exteriérových stínicích prvků hrají prim. S jejich pomocí nejúčinněji ovlivníme tepelné klima v interiéru. Mohou být ovládány klikou, šňůrou nebo elektrickým pohonem 230V/50Hz.

Motorové provedení má výhodu v možnosti zapojení do centrálního elektronického systému řízení. Až na specifické výjimky bývají doplněny krycími plechy, pohledově ukrývajícími svazky vytažených žaluzií.

.: Venkovní roleta Topalm, velikost 120x120 cm, ruční ovládání. foto: Právo/archiv Almma

Úsporné venkovní rolety

Jsou nejen stínicím, ale i izolačním a bezpečnostním prvkem. Tepelnou izolaci jistí kvalitní a odolný hliník (plněný polyuretanovou pěnou). Tyto rolety dopomohou k vyrovnanému vnitřnímu klimatu.

V zimě totiž zůstává teplo uvnitř, a tím ušetříme až 40 % energie. V létě zase úmorné vedro zůstává venku a uvnitř je příjemný chládek. Obtěžování hlukem se předokeními roletami výrazně snižuje.

Ovládáme je manuálně popruhem nebo klikou, elektrickým pohonem s automatickým kontrolním systémem a dálkovým ovládáním včetně automatiky, která dokáže dokonce i předstírat, že jsme doma.

.: Předokenní rolety odolávají díky své kvalitní konstrukci dlouhá léta všem extrémním klimatickým podmínkám. foto: Právo/archiv Velux

Hliníkové lamely jsou tak důmyslně zajištěny, že je lze jen těžko vypáčit, a proto jsou výbornou ochranou proti vloupání. Běžným doplňkem těchto rolet dnes je motorické ovládání s možností skupinového řízení jednotlivých rolet a centrálním ovládáním.

Sítě proti hmyzu

Přestože je jejich funkce především praktická, svým designem se stávají zároveň elegantním doplňkem oken i dveří. Sítě jsou vyrobeny ze sklolaminátového vlákna potaženého plastem, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly.

Jsou dodávány v šedé barvě a na okně jsou prakticky neviditelné. Rám z válcovaného hliníku je povrchově chráněn vypalovacím lakem.

Existují ale i samolepicí sítě proti hmyzu (viz: www.proalergiky.cz), které se jednoduše nalepují na rám okna pomocí suchého zipu (dodávají se v bílé barvě, rozměry 1,3x1,5 m za 199 Kč, rozměr 1,7x1,8 m za 249 Kč).

.: Specializované plisované sítě proti hmyzu. foto: Právo/ www.zrno.eu

Terasám vládnou markýzy

Markýzy mají několik předností. Především dokážou zastínit větší plochy teras, balkonů či prosklených výloh. Na trhu najdeme velké množství typů. Základním typem je ovládání klikou.

V případě většího počtu markýz nebo markýzy s větší plochou je pohodlnější motorické ovládání se spínačem nebo dálkovým ovládáním. Žádaným doplňkem dnes bývá čidlo, které automaticky stáhne markýzu při velkém větru, a zabrání tak jejímu poškození.

.: Zastínění umožňuje také příjemné posezení.foto: Právo/archív firem Maron, Petroš interiér, Starlux

Hitem jsou screenové rolety

Udržují venkovní horko vně oken, optimalizují průchod světla, jsou také elegantním řešením pro ty, kdo chtějí předejít cizím pohledům do soukromí a zároveň nechtějí ztratit přehled o dění za okny.

Jsou ideálním filtrem ostrého slunečního světla pro získání příjemného přirozeného světla např. při sledování televize či při práci na počítači. Díky svým unikátním vlastnostem zabraňují opotřebování nábytku, záclon a podlahových krytin. Při pohledu z interiéru, díky své výjimečné transparentnosti, nebrání výhledu ven.

.: Venkovní screenové rolety představují ideální filtr ostrého slunečního světla, nebrání kvalitnímu výhledu ven a současně zamezí cizím pohledům do soukromí. foto: Právo/archiv firem Velux, Almma, Rollo, www.zrno.eu, Harol, Maron

Optimální klima interiéru v kombinaci s příjemným přírodním světlem jsou pravými důvody, proč zvolit screenové rolety. Lehké materiály vysoké pevnosti, z nichž jsou vyrobeny, vytvářejí dokonalou ochranu proti korozi a UV záření. Screenové rolety nepotřebují velký zástavbový prostor.