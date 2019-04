Nekvalitně provedené klempířské práce uškodí domu nejen vizuálně

Klempířina na stavbách je poměrně staré řemeslo. A dobrý klempíř by měl umět to, co klempíř před sto lety. Bohužel, asi jako v každé době, narazíme i na méně zkušené řemeslníky. A u klempířských prvků, které kromě své izolační funkce dotvářejí i estetický vzhled domu, může nekvalitní práce zkazit celkový dojem z domu.