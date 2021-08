Největší kutilské mýty

Nostalgie, to je mocná čarodějka! Ale neměla by být v křížku s realitou. Spousta kutilů má doma po rodičích či prarodičích nějakou tu starou vrtačku či jiný podobný nástroj. Jak je pěkně řemeslně zpracovaná...

Jó, to se ještě nic nešidilo, všechno pěkně v kovu, žádný plast, spustí hned milovníci všeho, co má patinu věků. Ovšem to, že vrtačka přežila do dnešních dnů není ještě zárukou její odolnosti. Také to může znamenat, že se s ní zkrátka moc nepracovalo.