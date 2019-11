Mainská mývalí - kočka s tajemným původem

Nejpravděpodobnějšími předky jsou norská lesní kočka, kterou do USA přivezli přistěhovalci a zkřížila se s místními krátkosrstými plemeny. To je nejpravděpodobnější verze jejich původu.

Ale existují i další dvě teorie o mořeplavci Charlesi Coonovi, který norské kočky do USA dovezl - v angličtině se plemeno jmenuje Maine Coon. A v neposlední řadě i legenda o Marii Antoinettě, která v předtuše svého konce nechala do USA poslat své kočky, ale už je nestihla následovat. Prostě původ Mainské mývalí kočky je obestřen tajemstvím.

„Mainky jsou plemeno velice společenské, takže je určitě vhodné k dětem, do rodin, které tráví hodně času doma, milují kočičí společnost a mají v oblibě i psy,“ upozorňuje Vlaďka Králová. „Rozhodně to není kočka pro člověka, jenž je většinu času v práci a nemá čas se jí věnovat.“

„Kotě v žádném případě nepořizujte v množírnách a bez průkazu původu. Není tam záruka ničeho. A co ušetříte na ceně, to pak často mnohonásobně utratíte na veterině kvůli zdravotním nebo dědičným fyzickým problémům.“

Přestože kočky jsou obecně považovány za nezávislé tvory, kteří si prostě dělají, co chtějí, není to až tak úplná pravda. Vždyť právě proto byly ze svých divokých předků šlechtěny, aby se přizpůsobily co nejvíce životu s člověkem. A tak i mainská mývalí kočka dokáže mnohdy věci, které by do ní laik nikdy neřekl.