Chraňte teplo domova, ušetříte za energii

Ušetřit náklady na vytápění pomůže i správné rozestavění nábytku a závěsy v adekvátní délce, tedy nepřekrývající topné těleso. Jestliže nábytek stojí příliš blízko topení, velkou část tepla pohltí právě on. Když teplu uvolníme prostor, navíc za radiátor instalujeme hliníkové fólie, které samy o sobě šetří 5 až 10 % energií, užijeme si teplo bez zatěžování peněženky. V případě, že je z nějakého důvodu nezbytné přímo obednění radiátorů, vždy vytvoříme průduchy zakryté větrací mřížkou, aby byla zajištěna aspoň částečná cirkulace teplého vzduchu. Využijeme také teplo z rozvodu potrubí. To ponecháme nejlépe přiznané a zakomponované do interiéru.