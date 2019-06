Roman Mašín

Hodně složité to mají v době prázdnin i milovníci koček. To není zvíře, které by cestování ze své podstaty milovalo.

„Pro většinu koček je jakákoliv změna prostředí poměrně velkým stresem. Je to zvíře, které není až tak fixováno na člověka, ale především na místo, kde žije. Některé kočky jsou schopny si na cestování částečně zvyknout, ale ani tak to pro ně není komfortní situace,“ říká Radana Tůmová, která pracuje jako veterinární sestra.

Úplně jiným případem je pes. Ten je, na rozdíl od kočky, smečkové zvíře, váže se především na svou rodinu, s níž žije. Pokud rodina někam cestuje, chce být s ní.

Jak se na cesty se psem připravit?

Stejnou samozřejmostí jako očkování proti vzteklině by měl být i mikročip, který má pes implantovaný a který je řádně registrován v národní, popřípadě i evropské databázi.

Při cestování do zahraničí by měl mít u sebe majitel psa jeho europas. Ten slouží jako očkovací průkaz a je v něm i kód mikročipu.

FOTO: Jaroslava Šnajdrová

V neposlední řadě by majitel měl mít u sebe europas, pas psa, který dnes slouží i jako průkaz očkovací a je v něm i kód mikročipu. Nicméně ani očkování, ani mikročip, ani pas nezabrání možným problémům nebo nehodám, které se mohou na cestách přihodit.

Stejně jako si majitelé psa sjednávají cestovní pojištění, je proto vhodné podobné pojištění uzavřít i pro psa. Na co ale psa pojistit?

Pojištění za způsobené škody

Základní pojištění, které by měl mít pes, resp. jeho majitel, je pojištění za škody způsobené psem třetím osobám. Zvíře by ho mělo mít nejen na cesty.

I pokud máte sebelépe vychovaného psa a skvěle zabezpečený pozemek, na kterém váš čtyřnohý parťák pobývá, nehody se mohou přihodit. Pes na vycházce vesele vyskočí na cizí auto a poškrábe mu lak, popere se s jiným psem a ten pak musí být ošetřen veterinářem, přeběhne na cyklostezku a způsobí pád cyklisty a poškození jeho drahého bicyklu.

Časté jsou i případy, kdy pes vběhne na vozovku a způsobí dopravní nehodu. Škody je možné zaplatit z uzavřeného pojištění.

Na cesty se psem se lze vydat pouze pod podmínkou, že byl očkován proti vzteklině a měl by mít i mikročip, jenž je registrován v národní, případně evropské databázi.

FOTO: Roman Mašín

„Pojištění odpovědnosti pro domácí zvířata dnes nabízí většina pojišťoven. Liší se především nejvyšší částkou, kterou pojišťovna škodu kryje a také případy, jež jsou z pojištění vyloučeny. Velice často je nabízeno i jako součást pojištění domácnosti, což bývá pro majitele finančně výhodnější,“ vysvětluje pojišťovací poradkyně Klára Mutlochová.

Při uzavírání pojistky pozor na několik věcí. Pokud chcete se psem cestovat do zahraničí, měla by pojistka krýt škody i mimo hranice ČR. Další jsou případy vyloučené z pojištění. Ty mohou být u každé pojišťovny trochu jiné.

Pojistka se netýká případů, kdy je škoda zaviněna úmyslně nebo hrubou nedbalostí majitele. Často jsou ovšem vyloučeny i škody způsobené při výkonu povolání se psem nebo při sportovních disciplínách.

Nejčastější jsou případy, že pes někoho kousne, většinou jiného psa nebo člověka. „V letních měsících nejvíc řešíme přehřátí, alergické reakce, tržné rány a kousnutí. Pokud pes kousne člověka, je nutná návštěva veterináře, který zvíře ze zákona dvakrát v pěti dnech vyšetří a vyplní protokol o vyšetření na vzteklinu,“ říká veterinář Jakub Nowak z ostravské veterinární kliniky Lískovka.

Nemusí se přitom jednat o nějakou agresivitu, ale třeba jen úlekovou reakci psa. V každém případě je nutné se zvířetem do 48 hodin dojít k veterináři a po 5 dnech znovu. Oba protokoly o vyšetření by měl dostat lékař, který pokousaného člověka ošetřil.

„Je to bohužel nedokonalost našeho právního systému. Česká republika byla oficiálně uznána jako oblast bez výskytu vztekliny už v roce 2004. Upravily se podle toho zákony, ale ministerstvo zdravotnictví bohužel dodnes nezrušilo vyhlášku platnou od roku 1976, a tak i když u nás nákaza vzteklinou nehrozí, je nutné naše předpisy dodržovat,“ upozorňuje Radana Tůmová.

Pojištění zdraví zvířete

Dalším pojištěním, které se nabízí nejen pro zahraniční cesty, je zdravotní pojištění zvířete. Nenechte se mýlit cenami veterinární péče v ČR. V zahraničí často můžete za naprosto banální ošetření psa nebo kočky zaplatit i několikanásobně vyšší částku než v tuzemsku.

„Standardní je zdravotní pojištění pro tuzemsko, které si majitel uzavře na dobu neurčitou. Pochopitelně stejně jako u pojištění osob, je nutné si většinou psa pro cestu do zahraničí připojistit. Existují i nabídky, které kryjí zdravotní pojištění na celém území Evropské unie,“ říká Klára Mutlochová.

Při cestách, a nejenom do zahraničí, se vyplatí zvážit také zdravotní pojištění zvířete. Ceny zahraničních veterinářů i za banální úkony jsou někdy přímo drakonické.

FOTO: Martin Beránek

U cestovního pojištění zvířat je nutné počítat s tím, že budete muset v zahraničí veterinární péči uhradit v plné výši a teprve po návratu do ČR pojišťovna vše proplatí na základě předložených účtů. Je vždy lepší se na vše před uzavřením pojištění informovat. Především na výluky, tedy na to, co pojištění nekryje a také na způsob hlášení takové pojistné události.

U většiny cestovního zdravotního připojištění zvířat je stanovena i spoluúčast, tedy částka, kterou v každém případě hradí majitel zvířete. Typická je spoluúčast ve výši deseti až dvaceti procent s minimální částkou spoluúčasti 500 Kč.

Příklad: Spoluúčast je dvacet procent a minimální částka 500 korun. Za ošetření zaplatil majitel veterináři 1000 Kč, pojišťovna uhradí jen polovinu této částky, tedy pět set korun jako minimální částku. Pokud majitel zaplatí 10 000 Kč, uhradí majitel 2000 Kč (20% spoluúčast) a 8000 Kč pojišťovna.

Ze zdravotního pojištění zvířat jsou většinou vyjmuta pravidelná očkování, preventivní prohlídky, ošetření chrupu, kastrace z jiných než zdravotních důvodů nebo chronická onemocnění. Doporučuje se skutečně podrobně probrat s pojišťovnou před uzavřením pojištění zdravotní stav zvířete a seznámit se především s výlukami pojištění.

Jednou ze zajímavých možností je nechat pojistit psa kompletně u jednoho subjektu. Tedy kompletní pojištění uzavřít najednou. Má to své výhody, především cenové, ale i pro případné hlášení a likvidaci pojistných událostí.

„Nelíbilo se nám, jak pojištění mazlíčků na trhu funguje, proto jsme ho udělali jinak,“ říká Jan Moravec, ředitel společnosti PetExpert.

„Například platíme přímo veterináři prostřednictvím naší široké a stále rostoucí smluvní sítě, nabízíme limity pojistného krytí až do 120 tisíc Kč a kryjeme nejen léčbu veterinářem, ale také náklady na nalezení zvířete, náklady na umístění v případě hospitalizace majitele, smrt a jako jediní ztrátu či odcizení.“

V komplexním balíčku je většinou nabízeno nejen pojištění odpovědnosti a zdravotní pojištění, ale také třeba jakési životní pojištění zvířete.

Pojištění při lovu

Podmínkou pojištění u všech pojišťoven je nezaměnitelná identifikace zvířete, v dnešní době výhradně aplikací mikročipu, který je poté řádně registrován.

Samozřejmostí je i zákonem předepsané očkování, v ČR je povinné pouze proti vzteklině. Balíčky pojištění jsou v různých úrovních od úrazového pojištění, které stojí už okolo 100 Kč měsíčně až po exkluzivní balíčky za více než 500 Kč za měsíc. Ty pak obsahují zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění proti ztrátě, životní pojistku, ale třeba i pojištění nadstandardních veterinárních zákroků.

Pojistit lze dnes i loveckého psa.

FOTO: Martina Smolková

Některé pojišťovny nabízejí i individuální podmínky, samozřejmě za individuální ceny.

„Nemůžeme samozřejmě z pojištění krýt nějaký chronický stav zvířete, jako jsou například epilepsie nebo cukrovka nebo aktivní nemoc, které jsou známé už při vstupu do pojištění. To by pojištění muselo stát mnohem více a bylo by pro mnohé nedostupné. Ale akceptuje-li toto majitel, pak chronicky či akutně nemocné zvíře pojistíme,“ vysvětluje Jan Moravec.

Některé pojišťovny nabízejí i nadstandardní služby v oblasti pojištění psů a koček. Především standardní pojištění například vždy vylučuje z plnění pojistné události, které se stanou při výkonu mysliveckého práva, lidově řečeno u loveckých psů na lovu. Existuje však i pojišťovna Halali, která se, jak z jejího názvu vyplývá, věnuje pojištění zaměřeného na myslivce. A u ní lze i loveckého psa pojistit.

Další častou výlukou pojištění jsou zdravotní komplikace spojené s porodem nebo březostí. A protože i takové komplikace nejsou zanedbatelnou finanční položkou, společnost PetExpert nabízí speciální pojištění chovatele, které kryje i takové případy. Protože společnost nechce podporovat množírny, lze pojistit pouze chovatele, jenž je registrován u Českomoravské kynologické unie respektive u Sdružení chovatelů koček v České republice.

Benefitem je, že pojištění kryje náklady zdravotní a úrazové u všech štěňat a koťat až do 10 týdnů věku. Navíc noví majitelé pak mohou za zvýhodněných podmínek v pojištění pokračovat.

Na závěr ještě důležitá informace: Všechna standardní pojištění jsou většinou omezena věkem zvířete, které nemůže být starší než 10 let.