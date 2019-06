Sylva Svobodová, Právo

Kromě omezení zbytečných nákupů: věcí do domácnosti, oblečení i množství jídla, které se nespotřebuje včas, je dobré jít i další cestou. Recyklovat, třídit, případně využít k jinému účelu (tzv. reuse).

Papír, plast, sklo, hliník, kartony

Každý zná pětici nejčastěji tříděných komodit. V místě bydliště se nachází dostatek kontejnerů, které je dobré využívat. A to pravidelně, zapomeňte na lenost.

Kdo třídí doma, má obvykle plno tašek, které překážejí. Dobrým tipem je proto speciální odpadkový koš přímo doma, který třídění nabízí.

Také zkuste šetřit tak, že na docela jiné účely využijete vícekrát recyklovaný papír, nápoje ve skle či různé prázdné obaly. Prima nápady objevíte na známém Pinterestu a různých facebookových stránkách s koncovkami Dyi, Reuse, Upcycling.

Elektro dosloužilo

Pětici barevných kontejnerů doplňuje šestý, červený. Je určený pro vhoz baterií a nefunkčních elektrospotřebičů.

Neskladujte v zásuvkách rozbitý mixér, starý toustovač. Uvolníte si místo v poličkách a skříních, bude se vám v kuchyni „dýchat“ mnohem lépe.

Někdy věc jenom nepoužíváme a přitom by udělala jiným radost. Míst, kde je možné starý spotřebič darovat, je hodně. Podívejte se po charitách, spolcích, které pomáhají matkám samoživitelkám, či zkuste stránku „Daruji za odvoz“.

Vermikompostér Urbalive je nádoba určená k domácímu kompostování kuchyňského odpadu za pomoci žížal. Pro společnost Plastia ho navrhl přední český architekt a designér profesor Jiří Pelcl. K dostání za 3140 Kč.

FOTO: Plastia

Část rozbitého elektra odneste do červeného kontejneru či sběrného dvora. K odevzdání nepotřebujete mít trvalé bydliště a můžete tam nechat i světelné zdroje. Ty stejně jako baterie do směsného odpadu nepatří.

„Elektronická hračka patří k nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu. Ale stejně jako fén, starý počítač, nabíječka, rychlovarná konvice patří do červeného kontejneru,“ říká Dana Duchečková ze společnosti Asekol.

Ze statistik společnosti dále vyplývá, že recyklací 100 mobilních telefonů se ušetří 2340 litrů pitné vody, což jednomu člověku vystačí zhruba na dva měsíce.

Kuchyňský odpad

Bioodpad z kuchyně končí, bohužel, ve směsném. Je ho tam až 40 %! Nevrátí se do přírody, půjde do spalovny! Na tuhle část recyklace se zapomíná, ale není nic jednoduššího než založit místo, kde budeme zbytky kompostovat. Zvláště na venkově…

Ve městě je to složitější, ale řešení se najde. Lze si objednat svoz bioodpadu, založit vermikompostér, dohodnout se se sousedy a pořídit komunitní kompostér.

Bioodpad z kuchyně nepatří do směsného. Ale do kompostéru či hnědé bio popelnice.

FOTO: Möbelix

Nádoba na bioodpad má průduchy, proto je lepší ho ukládat v rozložitelných sáčcích. Také pamatujte, že do kompostéru se nesmí vylévat olej či tuk! Ten patří v PET lahvi do komunálního odpadu nebo do speciálního kontejneru na sběr použitých potravinářských tuků a olejů.

Do roku 2020 by měly obce zajistit místa s celoročním provozem, kde lze tuky a oleje odevzdat.

Dámy, provětrejte skříně!

Podle pravidel minimalismu se má držet do 30 kusů šatstva, včetně bot a doplňků. Málokdo to tak má, ale jestli se chcete vydat cestou udržitelné módy, prvním krokem je darování nepoužívaného oblečení jiným lidem.

Je spousta charit a spolků, kde obnošené věci přijímají, pomohou i speciální kontejnery. Po takové čistce je dobré se udržet a nové oblečení nekupovat, protože základem zero waste stylu není recyklace, ale nevytváření odpadu!