Až do čtvrtka vydrží v Česku počasí s teplotami, které budou v maximech dosahovat tropických třicítek, poté přijdou dvě vlnící se studené fronty za sebou. Přinesou silné bouřky a docela příjemné ochlazení. V pondělí to Novinkám řekla Dagmar... Celý článek Do čtvrtka tropy, pak udeří silné bouřky»