Gisela Růžičková, Právo

Kromě pohodlí se zaměřte na její velikost, vzhled, ať už jde o tvar a provedení, nebo styl a materiál.

Rozměry

Rozměry postele mají odpovídat místnosti, do které je určena. Průchod kolem postele má zůstat alespoň 60 cm.

Čalouněná postel Sima 2, černá textilní kůže, výklopné rošty, komfortní výška, PL: 180 x 200 cm, cena 12 999 Kč.

FOTO: Möbelix (3x)

Optimální šířka matrace pro manželské postele je 180 cm (2 x 90 cm). Do malé ložnice volte postel pro matraci šíře 160 cm (2 x 80 cm).

Jednolůžková postel má mít rozměr 90 x 200 cm. Větší pohodlí při spánku nabízejí postele 120 nebo 140 x 200 cm, které nabízejí příležitostně i spaní pro dvě osoby.

Futonová Postel Rügen, dekor bílá/dub Havel/se záhlavím, rozměr 180 x 200 cm, výška lůžka 55 cm, cena 6999 Kč.

Šířku postele určuje rám, který bývá zpravidla o 5 cm širší na každou stranu, než je rozměr matrace. Zejména u postelí z masivu počítejte s tím, že je velikost rámu silnější.

Hlavní součástí ložnice je manželská postel Viktor, která se vyznačuje minimalistickou formou.

FOTO: Idw (3x)

Délka postele závisí na výšce osoby, která postel užívá. Obvyklá délka matrace je 200 cm, některé postele lze prodloužit o 10 až 20 cm.

Luxusní designová postel Fin značky Artisan, cena 60 742 Kč je za rozměr 160 x 200 cm, bez matrace a roštu. Další možné rozměry jsou pro matraci 90 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm.

FOTO: Lino design

Výška postele se dá ovlivnit výběrem postele nebo volbou správně vysoké matrace nebo vhodným roštem. Za vhodnou výšku se považuje 40-50 cm nad zemí, starší nebo vyšší lidé preferují 50-60 cm.

Materiály

Materiál rámu postele přiláká naši pozornost. Barevná provedení postelí jsou velice rozmanitá, výběr vhodného typu závisí na našem vkusu.

Dřevěné postele z masivu vnesou do vaší ložnice kousek přírody, bytelnost a odolnost čistého dřeva není ničím napodobitelná. Levnějším řešením jsou postele ze smrku nebo z borovice, které jsou dostupné již za několik tisíc korun.

Postele z buku a dubu jsou trvanlivější a kvalitnější, přirozeně také dražší.

Postelová Sestava Chanton, borovice/beton tmavý/včetně lišty s osvětlením, dva noční stolky, rozměr 180 x 200 cm, cena 10 999 Kč.

Postele s dýhovaným rámem jsou cenově dostupnější, přitom vzhled přírodního dřeva zůstává zachován.

Postele z laminátu mají odolnější povrch, jednoduchou údržbu a nízkou cenu ve srovnání s masivem. Výhodou je také velký výběr dezénů a barevného provedení.

Kovové postele vynikají hlavně svojí odolností, stabilitou a variabilním designem. Čalouněné postele jsou typické svými tvary a typy. V této kategorii si zcela jistě vyberou všichni, kdo mají specifické požadavky na design.

Praktická válenda Zlatka je vhodná do pokojů pro hosty, do menších ložnic. Díky čalouněným zádům lze válendu postavit i do prostoru. Lůžko tvoří pružinová matrace potažená látkou, uvnitř je velký úložný prostor. Cena 4299 Kč.

FOTO: Sconto (3x)

Zaměřte se také na…

Kvalitní konstrukci, která se podílí na stabilitě postele. Takovou postel lze libovolně demontovat a opět sestavit, aniž by ztratila cokoli ze své pevnosti a odolnosti.

Manželská postel Helen nabízí kvalitní materiál, decentní eleganci i excentrickou originalitu.

Čelo postele hraje důležitou roli. U hlavy chrání před průvanem, dá se o ně opřít, polštář díky němu nepadá. Čelo v nohách postele není tak důležité, v menších ložnicích dokonce není potřeba.

Čalouněné lůžko e-dur (rozměry matrace 140/160/180 x 200 cm), čelo postele je vybavené možností pozvednutí opěradel, lze doplnit lůžkovým kontejnerem a dalšími doplňky.

FOTO: Kler rezidenza (2x)

Kvalitní provedení spojů a hran nebo čalounění včetně prošití. U čalouněných postelí je čelo z pohledové strany očalouněno vždy až dolů. Při vyklopení roštu nebo volbě nižší matrace tak působí stále kompaktně a esteticky.

Luxusní postel Link zaujme nejen zajímavým tvarem, ale i perfektním provedením.

Vhodný přístup do úložného prostoru, zejména v malých bytech. Při jeho

výběru řešte hlavně, jak často jej budete využívat a jak se k němu dostanete.

U zásuvek myslete na dostatečný prostor pro jejich vysouvání, u přístupu shora je naopak důležitý prostor nad postelí, kam se bude rošt vyklápět.

Úložný prostor pro vysoký rám postele Malm, cena 1450 Kč/2 kusy, snadno ho vysunete i zasunete a jsou ideální na ukládání povlečení, polštářů i sezonního oblečení.

U tzv. boxpringových postelí s moderním vysokým lůžkem volte matraci nebo vrchní tzv. topper vcelku. Proč? Sjednotí ložnou plochu postele a zamezí rozjíždění matrací.

Luxusní čalouněná postel Sleep typu boxspring disponuje zvýšenou ložnou plochou pro pohodlné vstávání. Součástí postele jsou dvě matrace; tvrdší matrace je kryta vrchním topperem, který zvyšuje komfort spaní. Cena 12 499 Kč.

U čalouněných postelí vždy myslete na způsoby jejich čištění a údržby.

Celočalouněné lůžko Semiramide v rozměrech 160/180 x 200 cm je výrazným prvkem ložnice díky netradičnímu prošívání čela lůžka. Dodatečně lze doplnit o úložný prostor, jehož součástí je rošt s plynovými písty.

Rozkládací postele s přistýlkou se hodí tam, kde pravidelně nebo občas řešíte problém, kam uložit návštěvu nebo hosty.

Sklápěcí neboli sklopné postele ušetří spoustu místa v malých bytech.

Výklopné lůžko Concept představuje praktické řešení tam, kde je nedostatek prostoru, dá se snadno sklopit, upevňuje se na stěnu držáky. Ve složeném stavu je zajištěno bezpečnostním mechanismem. Cena 18 999 Kč.