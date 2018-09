Karolina Černá, Právo

Psi a kočky dokážou být přátelé, jen je důležité začít se vzájemným kontaktem již od jejich narození. Nejlepší je, když si pořídíme kotě a štěně najednou, rychleji si tak na sebe zvyknou.

Vlastníme-li dospělou kočku či psa, pak jim pořídíme mládě. Nejlepší variantou je pes a kotě. Kočka má totiž větší problém přijmout malé štěně. Do vzájemného kontaktu je nenutíme, zvířata mají ráda svůj prostor a soukromí. Cestu k sobě si najdou sama, anebo také ne. Záleží na jejich povaze.

Dobré je začít tím, že dáme do pelíšku kočky a pejska dečku, kterou po několika dnech vyměníme. Zvířata si tak zvyknou na pach toho druhého.

Plstěnou ulitu Red značky Bodline si oblíbí koťata, dospělé kočky i malá plemena. Lze ji proloupnout, slouží pak jako otevřený pelíšek. Vlna obsahuje vůni lanolinu, která kočky přitahuje. Cena 1100 Kč.

Pelíšky a misky zvlášť

Kočka i pes uvítají prostor, kam se mohou schovat, zdřímnout si, pozorovat okolí. Menším plemenům a kočkám vyhovují kukaně, košíky, pelíšky s vyššími hranami. Pro velké psy jsou vhodné polstrované matrace s praktickým snímatelným potahem, polštářovitý pelech.

Polštářový pelíšek Aminela je vhodný pro menší pejsky. Cena 690 Kč.

Obě zvířata musí mít na jídlo a vodu vlastní misku, nejlépe odděleně, v různých místnostech, protože si teritoriálně hlídají stravu. Kočku krmíme po menších porcích třikrát denně. Nevadí, když jí stravu necháme v misce přes noc.

Psovi stačí jedna až dvě porce. Misky na vodu a žrádlo s brzdnou hranou nebo na gumové podložce brání posouvání po podlaze a překlopení. Nerezové se dobře udržují a dlouho vydrží. Plast je vhodný pro menší pejsky i kočky.

Vyhledáváni laskomin hrou s pohyblivými koulemi mají rády kočky, ale i psi. Průměr hračky 14 cm. Cena 199 Kč.

Psí venčení je pohodlnější řešit procházkami, i když samozřejmě i pro ně existují toalety podobné těm kočičím. Záchod, otevřená mísa se zvýšenými okraji či uzavíratelný box by měl být tak velký, aby se v něm kočka mohla otočit.

Stelivo z něj nesmí vypadávat. Měníme ho každý den, protože zejména v plastu kočičí moč začne brzy zapáchat. Pozor! Kočičí WC dáme na místo, kam se pes nedostane, aby ho nerozhrabal, případně jeho obsah nechtěl spořádat.

Plastové misky vyhovují malým zvířatům. Dospělým dáme nerez, který nelze tak snadno odstrčit.

Co se zvířecími chlupy

Z hladkého nábytku odstraníme srst nejlépe hadříkem z mikrovlákna s antistatickým účinkem. Na podlahy platí mokrý úklid mopem, vysavačem s funkcí mokrého vysávání. Jeho horká pára likviduje pachy i breberky, které chlupáči do domu přinášejí.

Pomůže vysavač s nástavcem odstraňujícím chlupy, písek z pohovky, z podlahy i z koberce. Automatický robot zase neúnavně pracuje v nastavených intervalech, často slouží jako vítaná pohyblivá hračka.

Na trhu je spousta přípravků, které usnadňují udržování hygieny v bytě se zvířaty - čistič moči (279 Kč) a odstraňovač zápachu (219 Kč).

Praktické je, když jeden velký koberec s krátkým vlasem nahradíme několika malými. Snadno je vyklepeme, vejdou se do pračky. Na pohovku a křesla natáhneme napínací potahy, které po hrubém vybrání chlupů jednoduše vypereme.

Padání zvířecí srsti omezíme kartáčováním, některá zvířata snesou vysávání chlupů přímo z těla ručním vysavačem s nasazeným kartáčem. Kočka vodu moc nemiluje, ale ani u psa to s koupáním nepřeháníme, stačí třikrát do roka. Přichází totiž o svůj pach, identitu.

Častým odmašťováním srsti můžeme psovi přivodit kožní problémy. Obvykle ho stačí otírat vlhkým hadrem, případně s malým přídavkem octa pro neutralizaci zápachu.

Pozor na poškrábání

Do interiéru se zvířaty vybíráme omyvatelné podlahy odolávající drápkům. Vhodný je vinyl, případně dražší marmoleum, keramika s protiskluzovým a antistatickým povrchem.

Pes lehce respektuje kočku jako nadřazenou a nechává ji v klidu. Rád ji však občas provokuje ke hrám, které se kočce ne vždy líbí. Proto jí pravidelně přistřihujeme drápky.

Dveře jsou mnohdy terčem psích i kočičích drápků, a to právě dřevěné, které podléhají poškrábání nejvíce. Můžeme je oplechovat, opatřit ochrannou přilnavou fólií nebo zvolit dřevo s vhodnou tvrzenou a pružnou povrchovou úpravou (např. Induline LW-725), kterou sami opravíme díky sadě dodané výrobcem.

Dveře mohou být z tvrzeného skla. Spadá do kategorie bezpečnostních skel a je až pětkrát odolnější vůči nárazům do plochy než běžné sklo. Přes sklo zvíře vidí, co se děje v okolí.

Kočka si ráda brousí drápky také o nábytek. Naučíme-li ji používat škrabadla, rozestavěná na jejích oblíbených místech, můžeme si gratulovat. Odolný proti drápkům je nábytek s dvířky s povrchem z LTD lamina, s akrylátovým povrchem T.acrylic, u kterého lze případné poškození lesku snadno opravit. Při běžném poškození tak nedojde k žádnému narušení spodní vrstvy či změně barevnosti.

Škrabadlo s prolézačkami a pelíšek s vyšším okrajem je určen kočkám.

