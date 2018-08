Nejpočetněji jsou v českých domácnostech zastoupeni kříženci. Mezi čistokrevnými psy vítězí teriéři, následovaní retrívry, ovčáky, jezevčíky, čivavami a pudly.

Výzkum Seznamu.cz věnovaný chovu psů proběhl na počátku června letošního roku, a to formou dotazování mezi 1700 lidmi starších 15 let. Z něj mj. vyplynulo, že psa si v dospělém věku s největší pravděpodobností pořizují lidé, kteří jej měli už v dětství.

Často si psího společníka vybírají lidé žijící na venkově a v rodinných domech, protože tam mu mohou nabídnout příjemnější podmínky k životu.

„Většinou je vídáme v rodinách s dětmi. Jako společníka je ale má i každý čtvrtý člověk, který žije v domácnosti sám,“ říká Darek Pikálek, uživatelský a marketingový výzkumník společnosti Seznam.cz.

Češi zvířata milují a neváhají za ně utrácet



Češi jsou ovšem nadšenými chovateli zvířat i v obecné rovině. Jak výzkum odhalil, nějakého zvířecího mazlíčka má totiž 70 procent lidí. Měsíčně přitom za ně utratí v průměru okolo tisíce korun.

„Někteří majitelé psů ale za své miláčky neváhají utratit mnohem větší částky. Hitem na Zboží.cz jsou chytré dávkovače umožňující díky internetovému připojení odměřit psí granule na dálku v době, kdy je majitel na dovolené. Jejich výhodou je i to, že majitelé mohou své mazlíčky na dálku sledovat nebo na ně mluvit. Na letní dovolenou trávenou společně zase lidé pořizují psům speciální batohy, ve kterých si zvířata mohou sama nést potravu,“ říká Milan Šmíd, manažer služby Zboží.cz.

Náročné horké dny letošního léta se pak majitelé snažili svým psím přátelům zpříjemnit například pořízením speciálních chladicích podložek, anebo speciálních bazénů pro psy.

Psí hotely lidé zatím stále příliš nevyužívají



Léto je tradičně dobou dovolených, na něž ne všichni mají možnost cestovat společně se svým čtyřnohým průvodcem. V takovém případě se Češi nejčastěji s prosbou o pohlídání psa obrací na své příbuzné a známé.

Tzv. psí hotely, ač u nás fungují již mnoho let, využívá jen minimum chovatelů. Například v Praze to bylo jen 6 procent dotázaných. Mnoho lidí však o jejich službách neví, případně je prostě nenapadne je využít. Přitom desetina respondentů připustila, že by se jim možnost profesionálního pohlídání psa někdy hodila.

Množství psích hotelů v Česku roste, některé z nich mají i reklamu. „Aktuálně evidujeme 292 míst, kde lze pejska ubytovat. Za poslední rok se u nás registrovalo 40 nových hotelů,“ uvádí Michal Zadák, manažer inzertních služeb společnosti Seznam.cz.