Roman Mašín

Nepodceňujte přehřátí

Stejně jako člověk, i zvíře se může přehřát a dostat úpal. U psa je to o to komplikovanější, že nemá potní žlázy po těle, neochlazuje se tak celým povrchem těla.

„Pes se ochlazuje přes sliznici jazyka a horních cest dýchacích. Tím, že zrychlí dech, proud vzduchu ochlazuje povrch jazyka a silně prokrvený povrch dýchacích cest,“ říká veterinární sestra Jarmila Vaňková.

Právě proto má pes v horkých dnech jazyk vyplazený a zrychleně dýchá. Samozřejmě, že se ochladí i třeba koupelí v chladné vodě, ale bez ní je jeho termoregulace méně efektivní než u člověka.

K přehřátí může dojít dvěma způsoby. Tím nejčastějším je nadměrná fyzická aktivita v horkém počasí. Proto, pokud teploty venku vystoupí k tropickým úrovním, nenuťte svého psa ke sportovním výkonům. I delší procházka na pálícím poledním slunci může mít nepříjemné následky.

Druhým často probíraným problémem je cestování se psem v autě. Pokud máte klimatizaci, nebývá s tím problém. Když ne, je dobré otevřít alespoň okénka, aby mohl vozem proudit vzduch.

Kdo se rozhodne v létě cestovat autem se psem, měl by pamatovat na jeho bezpečí. Základem je nikdy jej neponechávat ve voze zavřeného o samotě. Pes musí mít přístup čerstvého vzduchu a vůz musí zůstat ve stínu.

FOTO: Marta Nobarová

Nenechte ale psa, aby za jízdy vykukoval z okénka ven. Může ho zranit třeba letící hmyz, ale hrozí i nachlazení nebo třeba záněty očí a uší.

„Na to, že necháte psa v zaparkovaném autě v letních teplotách, raději zapomeňte. Ve voze může teplota vystoupit přes šedesát stupňů a může být pro psa fatální,“ vysvětluje chovatel německých ovčáků Rudolf Mayer. Nikdy v horkých dnech nezapomeňte psovi dávat čerstvou vodu, jejíž příjem zlepší termoregulaci a nedojde k jeho dehydrataci.

Záněty očí a uší

Vysoké letní teploty napomáhají bohužel i k bouřlivému rozvoji mikroorganismů. Především u plemen, která mají převislé uši, může snadno dojít k jejich zánětu. Dochází k nim především při koupání, kdy voda vnikne psovi do zvukovodu. Příznakem je třepání hlavou, zvýšená sekrece ušního mazu a typický zápach. Záněty uší není radno podceňovat, v případě počínajících příznaků je dobré hned vyhledat veterináře.

Záněty očí se zpočátku začínají projevovat ospalky.

FOTO: Roman Mašín

Druhým nejčastějším problémem jsou záněty očí. „Zvýšený výskyt pylu a prachu ve vzduchu v létě může způsobit problémy s očními spojivkami,“ vysvětluje Jarmila Vaňková. Nejdřív se dráždění spojivek projevuje nadměrným slzením a tvorbou „ospalků“. Pak dochází k zarudnutí sliznice, což zjistíme odhrnutím spodního víčka.

Zánětům očí, pokud se včas zachytí, lze předejít pravidelným vyplachováním očními kapkami. Druh kapek je lepší konzultovat s veterinářem.

Paraziti

Paraziti na psa útočí celoročně, ale v létě je jich skutečná invaze. V našich zeměpisných šířkách se musí nejčastěji bránit před blechami a klíšťaty.

„To ví asi každý, ale z vlastní praxe vím, že je pořád hodně majitelů psů a koček, kteří nic na ochranu svých mazlíčků proti vnějším parazitům nepoužívají,“ upozorňuje Jarmila Vaňková.

Přitom způsobů, jak je chránit, nabízí současný trh mnoho, ve všech cenových kategoriích. Od sprejů s repelentním účinkem, z nichž některé jsou univerzální a může je používat i člověk, až k antiparazitárním obojkům nebo tzv. spotům. Spot je kapsle s tekutinou, která se nakape psovi na kůži, nejčastěji do kohoutku.

Jedním ze způsobů, jak chránit psa před vnějšími parazity, je aplikace antiparazitárních přípravků. Například v místě kohoutku ze speciální kapsle.

FOTO: Roman Mašín

V poslední době jsou stále populárnější i tablety. Mnozí majitelé ale mají strach, že tak do psa dostávají zbytečné chemické látky. Je ale vlastně jedno, zda se chemická látka dostane do zvířete z obojku, spotu nebo perorálním podáním. Účinná je v každém případě pouze tak, že se vstřebá do krve psa.

„Na radu veterináře používám jednoměsíční tablety, které na rozdíl od tříměsíčních tolik organismus psa nezatěžují, protože je v nich menší množství účinné látky,“ svěřuje svou zkušenost Rudolf Mayer a dodává: „Od chvíle, kdy jsem je začal podávat, nemá můj pes s klíšťaty ani jinými parazity problém.“

Horký asfalt nebo strniště

V létě číhá nebezpečí i na psí tlapky. Letní slunce dokáže rozpálit asfalt i beton na opravdu vysoké teploty. Majitel psa si toho není vědom, pokud nejde se psem bos. Dnes se už naštěstí tak často nesetkáváme s komunikacemi z litého asfaltu. Ten se může pod náporem slunečních paprsků tavit. A stejně jako se lehce nalepí na boty, nalepí se i na psí tlapky, které navíc popálí.

Ale i chůze třeba po rozpálené dlažbě může psovi způsobit na tlapkách nepříjemné popáleniny. Proto je dobré se takovým místům na letních procházkách raději vyhýbat. Nebezpečí ale číhá i ve volné přírodě.

Třeba přechod sklizeného pole se může stát pro psa nejen utrpením, někdy se na něm i zraní. Ostré hroty suché slámy způsobují poranění kůže mezi jednotlivými polštářky tlapek.

„Nebezpečné jsou také ostré osiny, které se rády zapichují především do nejměkčích částí psích tlapek. Na veterinu pak přicházejí majitelé psů, že jejich mazlíček kulhá a stále si okusuje tlapku. Při pečlivé prohlídce najdeme zapíchnutou osinu,“ říká Jarmila Vaňková.

Včely, vosy a žihadla

Psi rádi loví vše, co běží nebo letí. A tak často chňapají po letící včele, vose nebo sršni. Většinou tahle hra skončí tak, že je hmyz bodne svým žihadlem. Dobře to znají majitelé psů, kteří své miláčky krmí na zahradě. Vosy jsou hmyz masožravý, a tak je pach psího žrádla neodolatelně láká. Psí organismus reaguje na žihadlo podobně jako ten lidský, žihadlo do jazyka může být pro psa velmi nebezpečné. Nejlepší je ihned vyhledat veterináře.

I žihadlo do jiných částí těla může způsobit značné otoky, u některých psů dokonce silné alergické reakce. Pokud je pes alergik, je dobré se poradit s veterinářem a při procházkách přírodou u sebe preventivně nosit doporučené medikamenty první pomoci.

V každém případě je třeba odstranit z rány žihadlo. Pokud dojde k otoku, je potřeba jej chladit nebo na něj přiložit octový obklad. U psa, který není alergik, většinou následky bodnutí vymizí za několik hodin samy. Bohužel, včely a vosy mají v genech uloženo, že zvíře se srstí je jejich největší nepřítel, takže když se pes přiblíží například k vosímu hnízdu, není nic výjimečného, že ho nenapadne jedna, ale hned několik vos. I když pes není alergický, velká dávka včelího nebo vosího jedu mu může poškodit játra i další orgány. Pomoc veterináře je pak nezbytná!

Hlavně v létě by si každý páníček měl uvědomit, že je pes kvůli své výšce podstatně blíž zemi než člověk. Na rozpálené městské ulici na něj působí teplo výrazně víc než na toho, kdo ho vede na vodítku.

Stejně tak je krásné se procházet kvetoucí loukou, ale při každém dotyku s květy dochází k rozprášení jejich pylu a pes ho naplno vdechuje, dostává se mu do očí a uší. Zkuste si někdy takovou louku prolézt po čtyřech, abyste zkusili, co prožívá váš pes…