Sylva Svobodová, Právo

Při výběru venkovní plochy je nejdůležitější vnímat, k jakému účelu bude sloužit. Do prostoru před garáž, na příjezdové cesty volíme silnější a pevnější dlažbu. Na zahradní chodníčky stačí subtilnější materiál.

Vždy však preferujte dlažbu, která je mrazuvzdorná, odolná proti oděru, UV záření a je nenasákavá. Snažte se její vzhled sladit s odstínem fasády či plotu.

Rozeberte a složte

Odpočinkové zákoutí, terasu či klidový kout na zahradě jenom vítáme. Ale co s povrchem, na který nelze postavit sklápěcí židli nebo stolek? Odpověď je: připravit rychle a snadno zpevněnou plochu!

Skvělým tipem je systém, kde podlahu rychle poskládáte a zase rozeberete jako stavebnici. Nezbytnou součástí jsou terče (robustní polypropylenové podstavce), které konstrukci terasy vyzvednou do potřebné výšky. A tak ji neohrožuje vlhko, dobře větrá, lze pod ní vést nejrůznější rozvody.

Plánujete novou terasu? Pomocí tzv. rektifikačních terasových terčů namontujete plochu z dlaždic, dřeva i dřevoplastu rychle, snadno, přesně a hlavně suchou cestou. Konstrukce je pevná, vysoce únosná a lze ji kdykoli rozebrat.

FOTO: HPI

Základní modul umožňuje nastavení do výšky 35–60 mm, prodloužit jej lze až do max. výšky 500 mm, a to pomocí dalších dvou dílů systému.

Široká hlava základního modulu dodává konstrukci stabilitu, integrované mezerníky, tzv. křidélka, vymezují při použití dlaždic spáru širokou 4 mm. Tato šířka nepůsobí rušivě, a přitom zajišťuje dostatečný odtok vody z povrchu.

Dlaždice travertin jsou z přírodního kamene. Lze je položit na stávající starý podklad. Dlaždice mají praktický click systém, díky němuž se dají smontovat a rozebrat velmi rychle.

FOTO: Hornbach (2x)

Kámen nikdy nezklame

Je to přírodní originální materiál, spolehlivý, nenahraditelný ve své podobě a hlavně krásný. Oblíbený je pískovec, žula, mramor, travertin.

Kamenná dlažba je vysoce odolná proti otěru, působení chemických prostředků (posypu solí v zimě) a hlavně je mrazuvzdorná. Má jedinečnou kresbu, skvěle se ladí k fasádám domu a lze ji i snadno udržovat.

Kamenný povrch je jednotný, beze spár a nedokonalých detailů. Skvěle se kombinuje s ostatními materiály, má dlouhou životnost, snadno se udržuje.

FOTO: Topstone (2x)

Mnozí dávají přednost keramické dlažbě či betonu, neboť mají skvělé užitkové vlastnosti, ale jsou za přijatelnější cenu. Lákavá je i pestrá nabídka povrchové struktury, barev a různé imitace přírodního kamene.

I zde vybíráme materiál protiskluzný, minimálně nasákavý, vyvarujeme se hladkého povrchu.

Keramické dlaždice Pietra mají design velkoformátových jednoduchých dlaždic. Jsou v imitaci pískovcového povrchu, zemité odstíny.

FOTO: Rako (2x)

Betonová dlaždice Elegant je vhodná na příjezdové cesty nebo chodníky v zahradě. Rozměr 50 x 50 x 5 cm, bílo­černý odstín, provedení se zkosenou hranou. Mrazuvzdorná, odolná vůči posypové soli.

Jak se chová dřevo?

Dřevo k zeleni a zahradě jednoznačně patří. I když je náročnější na údržbu, mnozí mu dávají stále přednost. Na terasy a balkóny se používají stejné dřeviny jako pro vlhká prostředí v koupelně: nejvíce exotická a s thermo úpravou. Nebo i standardní dřeviny (modřín a borovice) s olejovanou úpravou.

Exotické dřeviny mají vysokou hustotu, jsou tvrdé, mastné a nevadí jim přímý styk s vodou. Tepelně upravovány jsou pak evropské dřeviny, kdy opracováním dřevo získá stejnou odolnost jako exotické a zároveň tmavší barvu. Dřevinu poznáme podle označení „thermo“ v jejím názvu (thermo jasan apod.).

Slinutá glazovaná dlaždice Pebbles imituje dva typy kamenů, rozměr 33 x 33 cm. Nulová nasákavost, skvělá protiskluznost.

Dřevo je však živý materiál, který tzv. pracuje. Kromě toho, že se po čase objevují spáry, na dřevo působí i vnější vlivy – přímé sluneční záření, mráz, déšť. A to ovlivní stav dřeva. Může dojít i ke vzniku prasklin, prohnutí lamel a celkovému zešednutí. Tento stav (zešednutí) není trvalý, po naolejování dřevo získá svou původní barvu.

„Venkovní dřeviny jsou vždy olejovány. Mimo běžné čištění (zametání) by u venkovních teras měla být provedena každý rok obnova oleje, nejlépe na jaře a na podzim. Je­-li podlaha velmi znečištěná, lze provést hloubkové čištění,“ vysvětluje Milan Mrkáček ze společnosti Kratochvíl parket profi.

Odolná vůči skvrnám

Pochozí plocha na zahradě může být i z dřevoplastu. Ten má jednu podstatnou výhodu: je téměř bezúdržbový a nepodléhá rozmarům počasí. Novinkou na trhu jsou např. palubky Teracce Masive Pro. Jsou potažené vrstvou polymeru (PVC), který dřevoplast chrání před poškrábáním a skvrnami nejrůznějšího původu. Také nehrozí tříska zapíchnutá v chodidle.

Dřevoplast se instaluje snadno a rychle díky systému skrytých spon. Konstrukce má nízkou výšku 36 mm, ale je možná i výška 70 mm. Plocha nikdy nevybledne, na výběr jsou čtyři přírodní odstíny.

Největší výhodou je nulová starost s údržbou. Dřevoplast stačí opláchnout vodou, případně slabým mýdlovým roztokem a jemně zamést. Vyhněte se abrazivním prostředkům nebo acetonu. Vhodné není ani časté čištění povrchu, protože by to způsobilo vyleštění záměrně zdrsněného povrchu.

Kamenný koberec

Je přirozený, originální, praktický a přitom krásný. Kdo? Koberec vyskládaný z kamínků, po kterém se chodí venku na zahradě.

Možností, jak ho využít, je spousta: menší obezdívky, zahradní a příjezdové cesty, zahradní zákoutí, terasy, altány a plochy kolem bazénů. Kamínkový povrch je protiskluzný a vodopropustný, sluníčko oblázky příliš nerozpaluje, a to je v létě vždy příjemné.

Kamenný koberec je z říčních a mramorových kamínků, v pestré barevné škále. Lze ho využít na zahradní a příjezdové cesty, do altánu, na terasu i kolem bazénů.

„Koberec“ do exteriéru se snadno udržuje, pokládá, tvoří ho říční či mramorové kamínky. Architekti ho rádi používají, protože ladně propojuje interiér s exteriérem a dá se skvěle kombinovat s dalšími materiály (dřevem – altány, pergoly).

Terasu zútulní jednoduchý kusový koberec volně na ni položený. Můžete ho sladit s ostatními textilními doplňky – polštářky, plédy a přehozy.

FOTO: Bonami

Výhodou je, že je jednotný, beze spár, v rozmanitých zemitých odstínech. Kamenný koberec je ideální tip při renovaci popraskané dlažby. A navíc – šikovný kutil ho zvládne bez problému položit sám.