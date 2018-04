Karolina Černá, Právo

Firma zabývající se sanací a izolací vlhkého zdiva určí intenzitu vlhkosti stěn i konstrukcí, navrhne zásah, který zlikviduje příčinu vlhkosti a prevenci proti jejímu opakovanému průniku.

Účinnost použitých technologií se odvíjí od správné diagnostiky, precizního provedení a použití kvalitních certifikovaných materiálů.

Po zásazích, které ve zdivu vytvořily nepropustnou bariéru proti vzlínající vlhkosti, již mohlo dojít na efektivní investici do nového vzhledu budovy.

Správné větrání odvádí vlhkost z interiéru. V létě můžeme nechat okna otevřená, v zimě větráme krátce a intenzivně.

FOTO: Orava

Klasické metody

Podřezání vlhkého zdiva řetězovou pilou (od 1350 až 1500 Kč/m2) s následným vkládáním hydroizolace do prořezané spáry chrání proti vzlínání zemní vlhkosti. Komplikované zdivo jako třeba kámen, beton se řeže diamantovým lanem (zhruba 2500 Kč/m2).

Pomohou také izolační desky strojně zarážené do zdiva (od 1750 Kč/m2), aniž by docházelo k jeho otevření. Desky na sebe navazují zámky a vytvářejí kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru.

Do spáry proříznuté řetězovou pilou vložíme novou hydroizolaci, např. hydroizolační fólii nebo sklolaminátovou izolaci. Zdivo zajistíme zatlučením statických klínů a proříznutou spáru tlakově zacementujeme.

FOTO: Degola (2x)

Během podřezávání zdiva diamantovým lanem se řezná spára postupně vyplní izolací, chladí vodou a zároveň čistí. Řezy diamantovou pilou lze provádět svisle, vodorovně i šikmo.

Zdivo odvětráme obvodovým kanálem kolem celého objektu pod úrovní terénu až k základům. Je třeba ho také tepelně izolovat nenasákavou tepelnou izolací.

Vzduchovou mezeru pro odvětrávání interiérové zdi vytvoří předsazené stěny např. z cihel, tvarovek, ze sádrokartonu. Jejich vnitřní stranu je nutné ošetřit hydroizolačním nátěrem a zajistit cirkulaci vzduchu.

Tvorba hydroizolační clony - do vodorovně vrtáním vytvořené řady otvorů, důkladně vyčištěných, se aplikuje účinná látka, dodávaná v podobě válcových patron v balení Vysuš zeď.

Elektrofyzikální metoda

Laik ji vnímá jako umístění počítačové řídicí jednotky v podobě krabičky, která se přichytí na zeď a zapne do elektrického proudu.

Místo instalace tohoto systému musí odborník najít pečlivým měřením vlhkosti, teploty zdiva i místnosti, relativní vlhkosti vzduchu. Údaje zaznamená a asi tři měsíce po instalaci měření opakuje, vyhodnotí a data opět zaprotokoluje. Proces opakuje podle potřeby, za dva tři roky by vysoušení mělo být u konce.

Výrobky Drymat pro vysoušení zdiva dodatečně ochrání dům před vzlínavou zemní vlhkostí bez náročných stavebních úprav elektrofyzikálním způsobem využívajícím principu elektroosmózy.

FOTO: Drymat

Využití systému nevyžaduje náročné stavební úpravy a provozní náklady (asi 250 Kč ročně) jsou minimální. Cena dražších systémů se pohybuje kolem 40 000 Kč, slibuje však vysušení a odsolení základů, zdiva a ochranu stavby před vzlínavou zemní vlhkostí. Urychlí také vysušení novostavby.

K technologiím založeným na elektrofyzikálních principech patří dále např. elekroosmóza (aktivní i pasivní), galvanoosmóza, mikrovlnné vysušování.

Chemická injektáž

Impregnuje zdivo (kámen, smíšené zdivo, hliněné cihly), čímž přeruší vzlínání vlhkosti. Těsnicí a hydrofobizační clony se injektují do zdiva tlakem i beztlakově.

Počítat musíme s oklepáním poškozených omítek nejen v místě viditelných škod, ale ještě do výšky zhruba shodné s tloušťkou zdiva. Následuje vrtání otvorů a proškrábnutí spár do hloubky 20 mm. Izolace ve zdivu by měla působit až dvacet let, vysušení vlhké zdi trvá dva roky.

Impregnaci zdiva injektáží předchází oklepání poškozené omítky a vrtání otvorů, do nichž se tlačnou pistolí nebo injektážním zařízením aplikuje účinná látka.

Praktickému provedení opět předchází diagnostika stupně postižení zdiva, složení vody a obsah solí v něm rozpuštěných. Cena se liší podle jeho typu od 1700 Kč/m2 do 2400 Kč/m2.

Spreje a další pomocníci

V koupelně, kuchyni a někdy i v nevětraných mezerách mezi stěnou a nábytkem nebývá o zvýšenou vlhkost nouze. Na povrchovou plíseň v podobě malých černých teček postačí speciální dezinfekce, sanační nátěry na interiérové omítky, které likvidují plísně, houby, řasy a bakterie. Využít můžeme i prostředky na biologické bázi, které odstraňují plísně i z nevysušené omítky.

Přípravek z Chytré houby (Bio Repel) ničí nežádoucí plísně na zdech obytných místností. Je v něm obsaženo Pythium oligandrum, které se živí plísněmi na zdech. Cena 358 Kč/ks.

FOTO: Hornbach (2x)

Klasickým prostředkem proti plísním nejen v koupelnách je Savo. Cena 89 Kč/ 500 ml.

Přípravky aplikujeme vždy podle doporučeného návodu, nikdy plíseň nestíráme, neseškrabujeme na sucho! Používáme rukavice a chráníme oči!

Pokud se plíseň objevuje na povrchu stěn či stropu pravidelně, oškrábeme plochu podstatně přesahující místo viditelného výskytu. Ošetříme pak sanačním nátěrem, stěrkou s přísadou biocidu.

Obranou proti dalšímu vzlínání vlhkosti do objektu je vytvoření hydroizolační clony. Produkt Vysuš zeď je vhodný hlavně do zdiva s maltovými spárami s tloušťkou nad 12 mm.