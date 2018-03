Na co se zaměřit při výběru koupelnového nábytku

Do koupelny vybírejte jen takový nábytek, který je do tohoto prostoru určený. Odolá totiž vyšší vlhkosti i změně teplot a neuškodí mu ani přímý kontakt s vodou. A na co dalšího byste si měli dát pozor při výběru?