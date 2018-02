Jak se starat o štěňata a na co si dát pozor

Když si lidé pořizují štěně, mnozí ani netuší, v jakém věku je to nejlepší, jak se vůbec štěňata od narození u matky vyvíjejí a rostou. A už vůbec netuší, kolik práce s nimi chovatel má a kolik času jim musí věnovat. Pokud je to tedy seriózní registrovaný chovatel, který odchovává psy s průkazem původu. Pro množitele, kteří jen produkují štěňata s cílem co největšího zisku, následující řádky neplatí.