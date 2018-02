Za běžné nevyspání, ačkoli máme ty nejlepší matrace, si často můžeme sami. Ještě půl hodiny před ulehnutím bývá v řadě domácností hluk, pračka, myčka jedou naplno, všude je rozsvíceno.

Děti rozjařeně pobíhají sem a tam, je těžké je dostat do postele, když hraje televize, mají zapnuté své tablety a rodiče se hádají. Komu by se tady chtělo spát, i když se třeba schyluje k 23. hodině?

FOTO: Johann Malle (3x)

Spánkový rituál

Dětem i dospělým svědčí spánkový rituál. Zní to jednoduše, uvedení do praxe vyžaduje trochu disciplíny. Každý den, ve stejný čas, vypneme hlučné spotřebiče, zvolníme tempo. Důležité jsou klid a teplo.

Studená chodidla pod dekou vadí nám i partnerovi. Před ulehnutím použijeme vyhřívací botu s nastavitelnou teplotou a automatickým vypnutím po 90 min. Bota Concept BV1010 za 799 Kč.

FOTO: Euronics

Uvaříme bylinkový čaj pro spánek nebo zklidnění žaludku. Psychickou i tělesnou pohodu navozují meduňka, levandule, třezalka, šalvěj, heřmánek, mateřídouška.

Stresem stažené svaly, bolavé břicho uvolní teplá deka nebo elektrický vyhřívací polštářek. Jeho tvar umožňuje použití na záda, břicho i šíji. Má čtyři stupně teploty s ochranou proti přehřátí a s automatickým vypínáním po 90 min. Velikost 45 x 30 cm.

FOTO: Tchibo (4x)

Problémy necháme odplout, už vůbec nemá cenu brát si je s sebou do peřin. Někomu pomůže meditace, vzájemné vyjádření vděčnosti za vše dobré, co ho přes den potkalo, jiného uvolní poslech oblíbené hudby, četba knihy. Rituál je věc osobní a každý si ho vytvoří podle svého založení.

Relaxační techniku dýchání zvládneme s pomocníkem, který jemně pulzující světelnou projekci navádí ke správnému rytmu dýchání. Uklidňující světlo teplé barvy přispívá k uvolněné atmosféře při usínání. Cena 399 Kč.

Klidu v dětské ložnici prospěje rychlý úklid. Proto vsadíme na nenápadné úložné prostory.

FOTO: Ikea

Tlumené osvětlení

LED diody vyzařující bílé studené světlo kolem 5500 K (kelvin - teplota barvy světla) lidský organismus nabudí, pod zářivkovým světlem se v těle zvyšuje hladina stresových hormonů ACTH a kortizolu.

Na večer před spaním používáme už pouze doplňková svítidla.

Chceme-li připravit své tělo na spánek, hodinu před odchodem do ložnice postupně snižujeme intenzitu světla v domácnosti, abychom dali šanci tvorbě spánkového hormonu.

Spoléháme na stojací, stolní lampy s funkcí stmívání a další doplňkové osvětlení, které poslouží k orientaci v prostoru.

Lampa LEAF 110 Wire stand značky MooDoo je pohodovým partnerem v obýváku, když zapadne slunce. Cena 1990 Kč.

FOTO: Fler

Intimní přítmí vykouzlí světle karmínové, oranžové, žluté stínidlo na lampě. Příjemné je teplé bílé LED osvětlení o 2700 až 3300 K, které odpovídá svitem klasické žárovce.

Povrch nočních stolků může být podsvícený. Na kraj postele, do skříněk a zásuvek instalujeme svítící LED pásky.

Závěsné svítidlo Liam působí hřejivě díky svému designu i žlutému světlu žárovky. Cena 899 Kč.

FOTO: Westwing

Čistý vzduch

Nervové napětí uvolňují levandulová nebo meduňková vůně. Dvě hodiny před spaním ložnici vyvětráme, zapálíme aromalampu s uklidňujícími esencemi a nechte půl hodinky hořet. Můžeme také využít aroma difuzér. Pak znovu intenzivně a krátce vyvětráme.

FOTO: Kasa

Pokud žijeme v oblasti často zasažené smogem, vyplatí se investice do čističky vzduchu. Její provoz by neměl rušit spánek. Ideální je, když do hodinky přefiltruje objem vzduchu v ložnici.

Ventilátor s integrovanou čističkou vzduchu Pure Hot+Cool navíc hřeje i chladí. Skleněný 360° HEPA filtr odstraňuje plynné škodliviny a 99,95 % alergenů a nečistot z ovzduší.

FOTO: Dyson

Dbáme na správnou vlhkost v místnosti. Suché dýchací sliznice jsou náchylnější k infekcím, vyhovuje jim vlhkost pohybující se mezi 40 až 60 %.

Zvlhčovač vzduchu má vysokou účinnost a jemné mikrorozprašování. Nabízí dva stupně intenzity, vodní filtr, jemné světlo a funkci časovače. Přístroj je na dálkové ovládání. Cena 1790 Kč.

V případě nachlazení, ucpaného nosu a bolavého krku uleví rozprašovací přípravky typu Spiron, Respiran se silicemi např. eukalyptu, jalovce, levandule, borovice, které mají antiseptické účinky.

Uklidňující ložnice

Z ložnice musí pryč všechny rušivé elementy. Rozházené věci po místnosti i na otevřených policích nás podvědomě rozlaďují.

Postel by neměla stát proti zrcadlu, protože každé otočení během spánku mozek registruje jako pohyb v naší blízkosti, tudíž nebezpečí. Cítíme se také lépe, když je dále od okna.

Ložnice by měla být zařízena střídmě, vhodnými barvami jsou uvolňující odstíny modré a levandulové.

FOTO: Bonami

Někteří lidé v posteli věnují pozornost technologiím. Záření smartphonu, tabletu a podsvícené elektronické čtečky však usínání rozhodně nepodporuje! Displeje vyzařují modré světlo, které potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu a udržuje naše hormony v denním režimu.

Modrá záře z notebooku nás spíše vybudí. Chtít usnout hned po odpojení ze sociálních sítí není příliš reálné.

V místnosti na spaní je vhodná teplota 18-20 °C. Uléháme a vstáváme každý den i o víkendu zhruba ve stejnou dobu, maximálně s odchylkou 15 minut.

Správné matrace nejsou všechno. K základním pravidlům spánkové hygieny patří ulehnutí a vstávání každý den přibližně ve stejnou dobu, nejlépe tři hodiny po posledním jídle.

Trápením obyvatel velkých měst bývá světlo a rámus přicházející zvenku. Proti tzv. světelnému smogu chrání interiér kvalitní stínění, venkovní nebo vnitřní, případně jejich kombinace.

Pomohou kvalitní zvukové izolace oken (těsnění, trojskla), vchodových dveří, akustické sádrokartonové desky. Nejlépe se nám spí, nepřesahuje-li hluk 30 dB, což odpovídá běžnému šepotu.

Oproti plně zatemňujícím blackoutům, nezatemňují dimoutové rolety úplně, ale pohlcují 85 až 90 % světla. K zastínění dostačují, ráno vnímáme svítání a tělo se postupně probouzí samo. Zvonění budíku pan nezní tak krutě jako v absolutní tmě.

FOTO: Climax (2x)

Předokenní rolety v noci chrání před svitem pouličních lamp a světlem z oken okolních domů. Rolety navíc tlumí hluk.