Ať už cestujete po České republice, nebo se se svým čtyřnohým parťákem vydáte do ciziny, vždy je třeba mít s sebou očkovací průkaz, respektive pas. Dnes už takzvaný europas obsahuje obojí v jednom, psi bez průkazu původu mohou mít stále jen klasický očkovací průkaz, ovšem s ním mohou cestovat pouze po naší republice.

V europasu jsou nejdůležitější dva údaje. Prvním je číslo čipu, tedy jednoznačná identifikace zvířete, ke kterému pas patří. Druhým údajem je platné očkování vztekliny. Při cestě do některých států jsou ještě potřeba další, například zdravotní testy nebo očkování, to vše si majitel musí zjistit dostatečně předem před cestou.

Například při cestě do Jihoafrické republiky je třeba začít vše vyřizovat minimálně měsíc a půl před výjezdem. Pes by měl samozřejmě být před jakoukoli cestou zdravý a bez problémů.

Europas umožňující psovi vycestovat do zahraničí

FOTO: Roman Mašín

Pokud jedete autem, jsou nejvhodnější pro zabezpečení čtyřnohých pasažérů autopásy pro psy, automříže či přepravky. Správně zvoleným autopásem či jiným prostředkem chráníte sebe i pejska. Praktické je i využití autopotahů pro psy.

Obojek a vodítko jsou někde povinné

Pes i na cestách potřebuje být vybaven, jak se říká vystrojen. Nezbytností je samozřejmě obojek a vodítko, nejlépe jedno krátké (např. pro pohyb ve městě) a druhé dlouhé na vycházky.

Vodítko a obojek jsou ve většině evropských měst a obcí povinné. Někde je to i košík nebo náhubek, které jsou předepsané především v prostředcích veřejné dopravy. I sebehodnější pejsek, když mu v plném autobuse někdo omylem šlápne na tlapku, se ožene a může kousnout.

Základní vybavení pro psa na cesty zahrnuje mj. košík, vodítko, úvaz atd.

FOTO: Roman Mašín

Dobře padnoucí košík by tak měl být i na cestách nezbytností. U středních a větších plemen zcela jistě nejen lehký kožený nebo plastový, ale pevný kovový. „I nejpevnější vodítko a obojek mohou dojít používáním k úhoně a prasknout, nebo se prostě u vodítka zasekne nebo rozlomí karabinka. Z tohoto důvodu máme na cestách v tašce s psími potřebami vždy náhradní vodítko a obojek,“ říká majitelka československého vlčáka Eva Štibrányiová.

Občas je potřeba psa také někde uvázat, třeba jen proto, aby si majitel mohl v klidu popovídat u stolu s přáteli, nebo si zašel do obchodu, je proto nutné mít s sebou také úvaz. Nespoléhejte pouze na vodítko, obzvlášť, když uvazujete psa bez košíku. Stalo se už plno nehod, kdy pes před obchodem vodítko překousal a skončil například pod koly auta, když vběhl na vozovku.

Týká se to především větších plemen, protože než takový pražský krysařík překouše nylonové vodítko, za které je uvázán, uplyne přece jen podstatně delší čas než jeho pán potřebuje na nákup. Pro větší plemena je nejvhodnější řetěz. Měl by být pevný, ale přitom odpovídající hmotnosti a velikosti psa, aby jej zbytečně netížil.

Karabiny na vodítku a na úvazech

FOTO: Roman Mašín

Čím krmit

Další častou komplikací a otázkou pro majitele psů je, čím psa na cestách krmit. V principu by pes měl samozřejmě být krmen tím, na co je zvyklý doma. Majitelé, kteří krmí průmyslově vyráběnými granulovanými krmivy, mají situaci lehčí. Vezmou si na cesty pytel granulí a z toho pak psovi každý den odsypou určenou dávku.

Komplikovanější to mají majitelé, kteří krmí svého mazlíčka přirozenou stravou, dnes moderně označovanou anglickou zkratkou BARF. Tedy ti, kteří krmí především syrovým masem.

„Běžně s sebou na dovolenou se psem bereme alespoň na první dny maso,“ říká Petr Šimák, který své dva německé ovčáky krmí syrovou stravou. „Máme izolační polystyrenový box, ve kterém i v největších vedrech mražené maso vydrží alespoň tři až čtyři dny,“ dodává.

Téměř kdekoli lze psovi koupit maso v běžném obchodě. I když vyjde dráž než maso pro psy, jistě kvůli pár dnům, kdy je s pánem pes na cestách, rodina nezchudne. Nezapomeňte s sebou vždy mít také misku na pití a lahev s čistou vodou.

Základní lékárnička

Na cestách nesmíte zapomenout ani na sice nevítanou, ale přeci jen možnou situaci, kdy se pes zraní. Proto je dobré mít pro něj s sebou alespoň základní lékárničku.

Nejčastějšími úrazy jsou rozříznuté tlapky, když pes šlápne na nějaký střep nebo jiný ostrý předmět. Především v létě je také možnost podráždění očí od pylu či osin na kvetoucích loukách.

Jinou z možností, jak psy vozit v autě, je oddělit kufr od zbytku auta mříží a tam psy umístit.

FOTO: Pavlína Hegarová

„Jednoznačně nejčastěji používanou pomůckou jsou pro nás speciální kleštičky na vytahování klíšťat. Přestože používáme prostředky proti parazitům, klíšťatům se prostě nevyhneme,“ říká Eva Štibrányiová.

V lékárničce by také neměly chybět obvazy, škrtidlo, dezinfekce, ale třeba i delší pinzeta nebo pean, které jsou praktické například při vytahování zaraženého úlomku kosti do dásně a podobně.

Hygienické pomůcky

Poslední nezbytnou a praktickou výbavou na cesty se psem jsou pomůcky a prostředky pro jeho hygienu. Tedy ne, že by si musel pes brát na cesty kartáček na zuby a mýdlo. Zkušený pejskař ví, že by s sebou měl vždy mít nějaký starý ručník nebo hadr. Ten se hodí v mnoha situacích. Když je třeba očistit tlapky před vstupem do restaurace, nebo když se psovi třeba udělá špatně v autobuse. To jsou ale jen banální situace.

V zimě na procházce nebo na výletě se může snadno stát, že se pes ocitne v ledové vodě, když se s ním například prolomí led na rybníce. Pak ručník nebo cokoliv, čím je možné ho vysušit, popřípadě ho zabalit, mu může zachránit život. Zvlášť pokud nejbližší obydlí není, co by kamenem dohodil, a teploty se pohybují pod nulou.

Praktický je na cesty i nějaký kartáč nebo kovový hřeben, podle typu srsti psa, kterým se dá snadno zbavit hrubých nečistot nalepených na srsti. „V letních měsících si s sebou bereme vždy i nějaký repelent proti klíšťatům a jiným parazitům,“ vysvětluje Petr Šimák a pokračuje: „Pokud je pes ošetřen nějakým prostředkem s dlouhodobým účinkem, je nutné se poradit s veterinářem, s jakým repelentem ho lze kombinovat.“

A nezapomeňte – nutnou výbavou každého majitele psa, kdykoli vyjde na ulici, by měly být sáčky pro případ, že pes udělá hromádku a je potřeba ji uklidit.

Cestování se psem je radost, ale jen v případě, že se nepřihodí nějaká neočekávaná událost. Pak jsou ve výhodě ti, kteří jsou připraveni. Základní psí výbava nezabere tolik místa a není ani nijak těžká. V krizových situacích vše usnadní a někdy může psovi i zachránit život. Proto na ni nezapomínejte.