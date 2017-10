V kotci samozřejmě nemůže pes strávit prakticky celý svůj život, to je skutečné týrání. Kotec by ale měl mít každý majitel psa středního a velkého plemene, pokud je pes na zahradě. Ne proto, aby ho do něj zavíral, i když i to je občas třeba.

Kotec je pro psa především skvělým útočištěm například při nepříznivém počasí. Tím, že jde o uzavřený prostor, si v něm zvíře také lépe odpočine, protože nemusí být stále nastražené, co se kolem něj děje.

Nic ho nepřejede

Pes denně spí více než 14 hodin, pokud se rozhodne trávit tyto chvíle v kotci, jeho pořízení nebude špatnou investicí. V běžném životě pak nastávají občas situace, kdy je potřeba psa někam zavřít.

„I když máte sebevychovanějšího psa, nechat ho volně pobíhat po zahradě, když se opravuje omítka nebo dává nový betonový nátěr na podlahu terasy, není úplně nejlepší nápad,” říká Petr Svozil, zkušený chovatel německých ovčáků, a pokračuje: „Kotec je ideální řešení nejen pro bezproblémové provádění takových prací, ale tím, že ho do něj zavřete, tak vlastně psa i chráníte, zajistíte mu bezpečí.”

Kotec se sedlovou střechou a dvěma plnými stěnami. Praktickým detailem je pevné uchycení misek, takže si je pes nepřevrhne.

FOTO: Kotce Praha (3x)

Použít kotec se vyplatí i v okamžiku, kdy majitel vyjíždí autem z oploceného pozemku na ulici. Pes se totiž může omylem připlést pod kola vozu, případně nekontrolovaně vyběhnout na ulici, kde mu hrozí další nebezpečí. Odložit nejlepšího přítele člověka do zavřeného prostoru, je tak v danou chvíli nejlepší.

Na klíč, nebo vyrobit?

Dilema, kterým si prochází každý manuálně zručnější majitel psa. Koupit profesionálně vyrobený kotec na klíč, nebo si ho postavit sám?

Kdo zvolí cestu svépomoci, musí dodržet určitá pravidla. Ta je třeba znát, aby byl kotec pro psa bezpečný a nějakou dobu vydržel. Ani u kotců nabízených na trhu ale není jisté, že jste koupili dobře.

Kotec by měl psovi poskytovat přístřeší, závětří a stín v horkých dnech.

FOTO: kotce.cz (3x)

„Máme na trhu polského výrobce, který dodává kotce za cenu zhruba poloviční než my a ostatní výrobci z ČR. Samozřejmě to má svá ale,” upozorňuje Martin Held, jehož firma Kotce Praha se výrobou kotců profesionálně zabývá. „To ale spočívá v tom, že kotec není železný, ale plechový, a tak je jeho životnost nepoměrně kratší,” upřesňuje.

Plech je jedním z materiálů, kterým by se každý výrobce kotce měl zdaleka vyhnout. Jako stavební prvek toho moc nevydrží, ani když se použije jen na pobití dřevěných částí kotce. Navíc stačí malý, ven ohnutý kousek plechu, nebo ostřejší hrana a psovi hrozí nebezpečí nepříjemných úrazů. V neposlední řadě pak mnoha psům nedělá žádný problém plech zuby roztrhat. Podobné je to i u tvrdých plastů.

Dobrým kompromisem je zakoupit kotec u profesionální firmy a sestavit si ho doma svépomocí. Většina modulárních kotců je snadná na sestavení, nejpracnější je příprava pevné rovné plochy, na které kotec stojí.

Jak velký? S boudou, nebo bez?

Velikost kotce by měla být vždy přizpůsobena velikosti a počtu psů, kteří ho budou využívat. U profesionálně vyráběných kotců s tím nebývají problémy, jsou totiž většinou naddimenzované.

„Musí se brát v úvahu, že v kotci bude nejspíše stát i bouda, aby tedy měl pes kolem boudy prostor. Nejlepší variantou jsou kotce o velikost 2x3 metry, které se hodí prakticky pro jakékoli plemeno psa. V případě pořízení kotce 2x4 metry nelze nic zkazit, jestliže to dovoluje velikost zahrady a možnost vhodného umístění,” vysvětluje Martin Held.

Kotce je vhodné stavět dostatečně velké, aby se do nich eventuálně vešla i psí bouda.

Kotec by měl vždy obsahovat i boudu pro psa. Její provedení opět závisí na velikosti a typu plemene. Pes by měl být schopen se v boudě postavit a otočit. Zbytečně velká bouda není také vhodná, protože si ji pes v chladných dnech hůře vyhřeje.

„Kotec jsem kupoval u firmy na klíč, ale boudu jsme si postavili sami,” říká Petr Svozil a upřesňuje: „Vyrobili jsme jednoduchou, z OSB desek, s otvírací střechou pro snadnější přístup při čištění. Na celé ploše podlahy je deska z tvrdého polystyrenu, který nám zbyl ze zateplování domu.”

Právě podlaha boudy je nejdůležitější, psovi nevadí ani tak chladné počasí, jako vlhko a chlad na ploše, na níž leží.

Jaký je nejlepší?

Nejlepší kotec je ten, v němž psovi bude co nejlépe a který splní svůj účel. Nejluxusnější kotce jsou zděné, pouze přední stěna je z mříží. Zděný kotec má výhodu dlouhé životnosti, tepelné stálosti prostředí a bytelnosti. Na druhou stranu se v něm více drží vlhkost, což může být problém.

Proto se dnešní moderní kotce staví většinou lehké, jsou ze dřeva a kovu, s podlahou mírně nad zemí, aby se v ní nedržela vlhkost. Jsou vesměs modulární, tedy stavebnicové konstrukce.

Ačkoli má většina budovaných kotců jednoduchý, obdélníkový půdorys, nikde není psáno, že se majitel psa musí držet při zemi. Může vytvořit i mnohem prostornější prostředí s téměř kruhovým půdorysem.

„Modulární stavebnicový kotec má řadu výhod. Pro nás jako výrobce je to zejména možnost nabídnout různé varianty a uspořádání podle požadavků zákazníka,“ říká Martin Held.

„Díky tomu máme prakticky všechny varianty kotců skladem. Výhodou je i jednoduchá doprava a také montáž na hůře přístupných místech,“ dodává. Modulární kotec navíc umožňuje využít jen některé prvky při stavbě vlastního kotce.

„U kamaráda jsme zděný kotec stavěli svépomocí, nejkomplikovanější byla přední stěna. Proto jsme ji objednali u profesionální firmy a bylo po starosti,“ vzpomíná Petr Svozil.

„Důležité také je, aby podlaha kotce měla spád. Součástí rámu jsou dostatečně pevné nožičky, které mají být směrem dozadu vyšší, to dává podlaze spád. Při dešti a větru pak voda s nečistotami stéká pod podlahu a nezůstává v kotci,“ vysvětluje Pavel Hanák, který ve své firmě kotce.cz vyrábí modulární kotce.

Vhodné materiály a provedení

Jak už bylo řečeno, nejvhodnějšími materiály pro stavbu kotce jsou ocel a dřevo. Dřevěnou podlahu je nutné sice pravidelně natírat, ale snadno se udržuje, a pokud se zničí, dá se lehce opravit. Kostra a mříže by měly být ocelové a kvůli ochraně z pozinkované oceli.

„Kotce vyrobené ze žárově pozinkovaných ocelových jeklů mají velice dlouhou životnost,“ radí Martin Held. „Zinek má životnost v prostředí velkoměsta 30 let, až poté začne korodovat. A než bez údržby zrezne dva milimetry silný ocelový jekl, je to dalších 20 let,“ vypočítává.

Kotec se vyplatí při mnoha příležitostech. Počínaje zdánlivě banálním úkonem, jako je sečení trávy, přes odjezd auta z pozemku, až po nejrůznější stavební práce.

U levných materiálů (plech, stavební kari sítě apod.) ve výsledku neušetříte. Plechový kotec má životnost několik let, kari sítě potenciálně ohrožují zdraví psa. Psi totiž mají často tendenci se do mříží kotce zakusovat.

Používat síť se i tak dá, ale jen s tak malými oky, aby pes nebyl schopen jimi prostrčit tlamu. Ze stejného důvodu se mříže dělají zásadně svislé, pokud je pes chce kousat, musí hlavu otočit do nepřirozené a jemu nepříjemné polohy.

„Znám několik psů, kteří pobývali v kotci ze stavebních sítí a dlouhou chvíli si vyplňovali jejím jemným okousáváním a taháním za ní. Po pár letech se jim na vnitřní straně špičáků od ocelové sítě vybrousila drážka, až se jim zuby zlomily,“ popisuje Svozil.

Neméně důležitý je typ zastřešení kotce. Střecha musí na všech stranách dostatečně přesahovat půdorys podlahy, aby při dešti do kotce nezatékalo. Střechy se většinou dělají lehké, z dehtované vlnité lepenky nebo trapézového plechu na dřevěné konstrukci, se sklonem do stran (sedlová) nebo dozadu.

V kotci by měla být vždy miska s vodou. Pokud je v pevném držáku, je to výhoda, protože ji pes nemůže zvrhnout.

Jak kotec vybírat a kam s ním?

Kotec musí mít především bytelnou konstrukci a kvalitní provedení. Cena je jistě důležitá, ale i tady platí, že levné znamená většinou nekvalitní.

„Bohužel ohledně pejsků vše řeší povětšinou ženy, a ty dost dobře nerozumí tomu, jaký je rozdíl mezi kotcem z pozinkovaného plechu nebo z pozinkovaného železa. Protože plech je také železo,“ směje se Martin Held, jenž doporučuje vybírat kotce od českých výrobců, kteří většinou nabízejí i smontování na místě, případně i radu ohledně umístění na pozemku.

Kotec o rozměrech 2x3 metry. S pultovou střechou z trapézového plechu.

Kotec by měl mít minimálně zadní stěnu z plného materiálu, ideální je provedení i s plnými bočními stěnami, nebo alespoň jejich polovinou. Prostor kotce je tak chráněn před větrem.

Důležité je také jeho umístění. Často není snadné splnit tři důležité podmínky: kotec by měl mít zadní stěnu orientovanou proti směru nejčastěji vanoucích větrů, v jakoukoli denní dobu by v kotci měl být vždy (mimo vnitřku boudy) prostor se stínem. Nakonec by pes měl mít výhled na co největší část pozemku, nejlépe tam, kde se majitelé nejčastěji pohybují. Umístění kotce znamená většinou kompromis, ochrana proti větru a slunci jsou ale podmínky naprosto nezbytné.

Stejně významnou roli hraje také ochrana psa před chladem a vlhkostí zespodu, a to u kotců s betonovou nebo překližkovou podlahou.

„Do míst, kde pes lehává, se musí dát nenapuštěné dřevěné rošty. Velmi se osvědčily protiskluzové izolační rohože PVC se zámky tloušťky 20 mm. Na ty by se také měly dát do míst, kde pes lehává, dřevěné, nenapuštěné rošty, aby se na nich mokrý pes nezapařil,” dodal Pavel Hanák.