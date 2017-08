Vlašky jsou známým a tradičním plemenem slepic. Existují v několika různých krásných zbarveních. Nechovají se jen pro produkci vajec, ale i pro svou krásu. Jejich zkušený chovatel Josef Pyšek radí zajistit jim větší prostor. „Všeobecně pro malochov pro produkci vajíček stačí 5 metrů čtverečných na jednu slepici. Chovatel specialista, kterého nezajímá jenom užitkovost, má požadavky vyšší. U vlašek dvacet metrů čtverečných, někdy i víc.” Aby se slepicím dobře dařilo, potřebují dostatečně velký výběh. FOTO: Jiří Suda Vlašky nejsou tak produktivní nosnice jako specializovaná hybridní plemena. Snesou okolo 180-200 vajec za rok. Jak udržet u vlašek krásné peří, dobrou kondici, ale i nosnost? Především složením krmiva. „Základ by měly tvořit obiloviny; pšenice 70 %, oves 15 %, ječmen a kukuřice zbytek. Pro podporu snášky je vhodné zařadit kompletní krmnou směs, měla by tvořit asi 30 % z celkové krmné dávky. Krmení doplňovat vitamíny, minerály v zimním období, probiotiky, vlákninou, kterou dodá tráva, chybět by nemělo rozemleté seno a další,” radí Josef Pyšek, který chová krásně zbarvenou stříbřitou varietu vlašek.