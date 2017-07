Osvětlení místnosti ovlivňuje nejen rozmístění oken a jejich orientace na světové strany a k okolní zástavbě, ale také hloubka prostoru, sklon a tvar střechy. Proto je dobré možnosti prosvětlení kombinovat. Co nabízejí jednotlivé typy?

Vikýřová a střešní okna

Střešní okna v šikmých střechách jsou častou a cenově výhodnou volbou, instalují se i do rovných střech. Jejich celková plocha by měla odpovídat zhruba 17 % užitné plochy místnosti.

O rozvržení, kde mají okna být, rozhoduje zařízení místnosti a samozřejmě volný přístup k nim. Vybrat můžeme plastová, dřevěná nebo hliníková střešní okna, vždy s ohledem na typ místnosti.

Jednokřídlé střešní okno proSky s výškou až 206 cm poskytuje velkou prosklenou plochu a lze jej bez problémů namontovat mezi krokve. Osa otáčení je posunuta až o 15 cm nad střed rámu okna.

FOTO: Fakro (2x)

V podkrovní koupelně nebo v kuchyni je nutné zasadit okna zvládající vyšší vlhkost z vnitřní strany.

Pro maximální prosvětlení využijeme podle typu střechy libovolné sestavy různých typů oken. Mohou být svislé (okna v řadě nad sebou), vodorovné (okna v řadě vedle sebe) nebo blokové (okna vedle sebe a nad sebou).

Svislá sestava střešních oken maximálně prosvětluje interiér. Rámy oken v sestavách jsou nejčastěji umístěny ve vzdálenosti 10–14 cm.

Vikýřová okna vyžadují rozsáhlejší stavební práce než u střešních oken, zhotovení vikýře s okny vyjde až dvakrát dráže.

Vikýř navíc nepřivede do místnosti tolik světla jako stejně velké střešní okno. Výhodou je ale lepší využití půdního prostoru.

Vikýř působí na střeše vždy výrazně, jeho tvar má korespondovat s celkovým tvarováním objektu a doplňovat ho.

FOTO: Lindab

Svislá poloha okna nijak nezhoršuje izolační vlastnosti skla, přehřívání interiéru není tak výrazné jako v případě šikmých střešních oken. Vikýřová okna se méně špiní. V zimě okno nezapadne sněhem, můžeme ho bez obav otevřít, když prší nebo sněží.

Okna mansardového typu spojují výhody vikýřových a střešních oken. Nabízejí boční a horní prosklení, zvětšení prostoru podkroví, především v blízkosti střešního pláště, možnost panoramatického výhledu z místnosti. To vše při menší pracnosti montáže oproti vikýřovému oknu.

Další možnosti



Světlovod vede denní světlo od vstupu ve střeše do interiéru. V šikmé střeše neslouží k plnému osvětlení místnosti, hodí se k orientačnímu osvětlení třeba předsíně, schodiště, šatníku, chodby i jako doplněk k oknům.

Kvalitní světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše kolem 14 m2.

Díky trojsklu se systémem izolace ThermoTechnology odpadají starosti, zda přidáním dalšího okna neubude tepelného komfortu uvnitř domu.

FOTO: Velux (2x)

Střešním vstupem je skleněná nebo plastová kopule či ploché sklo v úrovni střešní roviny. Plocha světlovodu z venkovní strany zachytává maximální množství světla a láme ho do potrubí. Tím procházejí paprsky na místo určení. Tubus může být ohebný i pevný, uvnitř je pokrytý extrémně reflexním materiálem, který odráží zhruba 95 % světla k difuznímu sklu. To rozptýlí světlo do prostoru.

Střešní balkón rozevřením dvou okenních křídel poskytuje pocit většího prostoru v místnosti. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru, dolní otevřením vpřed umožní přístup do vnitřku balkónu. Boční zábradlí je integrováno do spodního křídla a vysouvá se během jeho otevírání.

Při zavírání spodního křídla se boční zábradlí opět zasune do okna, nevyčnívá tak nad úrovní střešní krytiny. Po uzavření oken vznikne jednotná prosklená plocha.

Využití interiérové krokve místo klasické krokve obložené obkladovými deskami přinese elegantní zvětšení prostoru okenního výklenku.

Světlík je často opomíjen, obvykle ho v pásové podobě nalezneme na střechách průmyslových objektů. K dostání jsou světlíky otevíravé i neotevíravé, s kopulí i bez ní, ve tvaru jehlanu-stříšky apod.

Zbraně proti přehřívání

Přehřívání interiéru způsobené přímým sluncem není u vikýřových oken tak výrazné jako třeba u střešních oken a balkónů, i tak je doplníme vnitřní nebo vnější stínicí technikou.

Screeny, clony z technické tkaniny, která pohlcuje a odráží velkou část sluneční energie, nabízejí zastínění oken bez nežádoucího zatemnění. Sníží teplotu v místnosti o několik stupňů.

Podobnou službu poskytne předokenní markýza. Široká škála vnitřní stínicí techniky, např. žaluzie a ozdobné rolety pro svislé i šikmé prosklené plochy, jsou dalším vhodným řešením, blokujícím přehřívání.

Tvarově atypické venkovní rolety brání slunečním paprskům v průchodu štítovými okny do podkrovní části domu.

FOTO: Climax

Předokenní rolety brání nejen nočnímu světelnému smogu, ale i hluku z ulice (snížení až o 15 dB). Vyplatí se v ložnici, v níž vyžadujeme ticho a úplnou tmu pro klidný spánek.

Nepřátelé déšť a rosení

Při výběru oken a dalších výplní otvorů v podkrovních místnostech dbáme nejen na jejich typ, ale hlavně na kvalitu. V opačném případě řešíme patálie spojené s protékáním. Systémy, které ho omezují, se různí, vždy je však důležité precizní osazení oken do střešního pláště.

Chceme-li si kromě světla a možnosti větrání dopřát i atraktivní výhled do okolí, má být při výšce okna 90 cm parapet ve výšce 80 až 110 cm. Nadpraží správně osazeného okna by se nemělo dostat výše než 190 až 210 cm nad podlahu.

Na problémy rosení zevnitř nebo zvnějšku pamatujeme už při výběru oken. Některé výrobky mají na venkovní tabuli speciální vrstvu proti venkovnímu rosení.

Za rosení v prostoru mezi skly může vnikající vzduch, kdy prostor okna není hermeticky uzavřen (prasklina na skle, netěsnosti rámu, spojení skel). V takových případech okna opravíme nebo vyměníme. Špatné může být i zateplení a provedení ostění kolem střešních oken atd., ale také nesprávné větrání.

Střešními okny a dalšími výplněmi větráme krátce a intenzivně. Při otevření oken v různých podlažích využijeme komínového efektu, větrání tak probíhá zdola nahoru. Pro příčné větrání otevřeme okna na protilehlých stranách. To vše v době, kdy venku není mlha nebo krátce po dešti.

Dbáme, aby uvnitř místnosti fungovala ventilace pro odvod ohřátého vlhkého vzduchu, např. používáme okna s ventilační klapkou, která zajišťuje přísun čerstvého vzduchu.