Maziva obecně se používají především proto, aby se zmenšilo tření a tím snížilo opotřebení a prodloužila životnost funkčních ploch i celých výrobků. Díky nim také nemusíme vynakládat takovou sílu při různých činnostech, od stisknutí kliky přes otevírání dveří až po vrtání či řezání.

Snižuje se tím spotřeba energie, ať už té lidské nebo třeba elektrické, protože rozhýbat dobře namazaný stroj je snazší.

Zahradní technika je na olejích přímo závislá, a to nejen ta se spalovacími motory.

Vedle plastických maziv, lidově označovaných jako vazelína, používáme také oleje. A právě oleje jsou díky své konzistenci velmi všestranné, takže je lze využít v mnoha případech, kdy plastické mazivo vhodné není.

A naopak, jsou případy, kdy je větší viskozita maziva žádoucí, protože řídký olej by z plochy stekl. S jakými oleji se tedy kutil setká nejčastěji?

Motorový olej

Olej v automobilu si dnes už mění málokdo, kdo si přece jen troufne, určitě ví, že je nezbytné použít olej předepsaný výrobcem vozidla (příslušné výkonnostní a viskozitní třídy). U auta se předpokládá celoroční provoz, proto motorový olej musí být vždy vícestupňový, např. 10W-30.

Benzinová řetězová pila potřebuje oleje dva – pro dvoutaktní motor a pro mazání lišty.

To samé platí také u zahradní techniky, kterou provozujete celý rok nebo v zimě (traktůrky, ridery, sněhové frézy).

Naopak pro zahradní stroje provozované jen od jara do podzimu stačí jednostupňový olej označovaný jako SAE 30.

Olej pro dvoutakty

Dvoudobé motory nepotřebují běžné motorové oleje, jejich mazání totiž zajišťuje směs oleje s benzínem většinou v poměru 1:50 (např. 10 ml oleje a 500 ml benzínu). Dnes se používají k pohonu řetězových pil, křovinořezů a vyžínačů, benzínových nůžek na živý plot apod.

Benzinová řetězová pila potřebuje oleje dva – pro dvoutaktní motor a pro mazání lišty.

Do palivové směsi se používá speciální olej často značený jako 2T, který má mimo jiné sníženou kouřivost. Míchání benzínu s olejem by se mělo provádět co nejkratší dobu před použitím, rozhodně není vhodné dlouhodobé skladování namíchaného paliva. U některých těchto strojů je třeba mazat zvlášť ještě řezné ústrojí.

Ztrátové mazání

Pod tímto pojmem se rozumí každé mazání, kdy se olej nevrací do oběhu (vlastně i mazání dvoudobých motorů). Typickým příkladem je mazání lišty a řetězu řetězových pil. Jako u většiny mazání má za úkol snížit tření, čímž se snižuje také opotřebení a síla nutná k pohybu řetězu po liště. Většinou se používá nejlevnější motorový olej, případně minerální olej k tomu určený.

Pro ztrátovém mazání řetězu můžete použít běžný motorový olej nebo biologicky odbouratelný olej.

Při práci s řetězovou pilou v lese je však povinnost používat biologicky snadno odbouratelné oleje, označované jako bio. Samozřejmě je můžete používat i na své zahradě. Nenechávejte je však dlouho v nádržce pily, mají tendenci rosolovatět a lepit. Proto je dobré občas použít olej minerální, který mazací ústrojí pročistí a konzervuje.

Rozhodně byste neměli používat vyjetý olej, protože obsahuje částečky kovu. Současně je nebezpečný pro životní prostředí.

Přípravky s velkým podílem oleje jsou vhodné pro mazání a konzervaci.

Mezi ztrátové mazání by se mohlo řadit i pravidelné mazání pracovní části strojních nůžek na živý plot. Zde není potřeba trvalé dodávky jako v případě pilového řetězu, ale přinejmenším před započetím práce i po jejím ukončení je vhodné lištu opatřit olejem.

Na čisté nože aplikujte přípravek, který obsahuje hodně oleje (např. Konkor), naopak znečištěnou lištu ošetřete prostředkem s přebytkem rozpouštědla (WD-40, 5D). Tato maziva se plní do sprejů, které umožňují jejich rychlé, rovnoměrné a šetrné nanášení.

Řezný olej

Trochu opomíjený je v kutilské praxi řezný olej. Přitom obrábění kovů s ním je několikanásobně efektivnější, nehledě na významné prodloužení životnosti nástrojů.

Olej se používá také při řezání kovů, ať už pilovým listem nebo závitníkem.

Řezný olej rozhodně není záležitostí pouze průmyslových provozů. Také v domácí dílně byste ho měli použít, pokut vrtáte do kovu, dělíte ho pomocí pilového listu či kotouče nebo řežete závity. Právě pro tyto účely se vedle desetilitrových balení vyrábějí řezné a vrtací oleje v malém praktickém balení ve spreji. Pokud zrovna nemáte po ruce speciální olej, vězte, že je lepší jakýkoli jiný než žádný.

Oleje na kontakty

V našich zemích se jim neřekne jinak než kontaktol. Jde o přípravek pro odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů.

Speciální olej dokáže vyčistit elektrické kontakty a konzervovat je.

Je vhodný pro stříbrné a postříbřené kontakty i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.

Uvolňování šroubů

Schopnost pronikat do různých zatuhlých spojů (zarezlé šrouby a matice) mají prakticky všechny olejové přípravky ve spreji, protože mají nízkou viskozitu. Většinou totiž vedle oleje obsahují větší či menší množství rozpouštědla. A právě to je zodpovědné za schopnost uvolňovat zarezlé spoje. Proto tuto schopnost najdete na spoustě produktů, které se většinou chlubí velmi univerzálními vlastnostmi, od uvolňování přes mazání a konzervaci až po vodoodpudivost a separaci ploch.

Oleje s nízkou viskozitou mají schopnost pronikat do zatuhlých spojů a uvolňovat je.

Ruku na srdce – tuto schopnost mají snad všechny oleje, v dílčích disciplínách mírně odlišně právě podle poměru obsahu olejů a rozpouštědel. Obecně platí, že rozpouštědla lépe pronikají a čistí, zatímco oleje lépe mažou a konzervují.

Kompresorový olej

Olejové pístové kompresory pro hobby použití se mažou speciálním olejem. Snižuje tření (tím pádem i opotřebení), vytěsňuje píst ve válci, potlačuje korozi, částečně i chladí. Tak čím je tak zvláštní?

Především tím, že dokáže odolávat velkému namáhání oxidací, protože každou minutu provozu přichází do styku s hektolitry vzduchu, navíc z části v rozprášené formě, čímž se zvyšuje reakční plocha. Zkrátka kompresorový olej musí mít vysokou odolnost vůči oxidaci a poměrně nízkou viskozitu, aby byl zaručen snadný rozběh kompresoru a rychlá distribuci oleje na funkční plochy.

Olej slouží také k mazání kompresorů, jeho stav se kontroluje pomocí olejoznaku.

Se snižující se viskozitou olejů klesá schopnost udržet souvislý film a tím pádem mazací schopnost. Moderní oleje (nejen kompresorové) si však potřebné vlastnosti zachovávají i při velmi nízké viskozitě.

Hydraulický olej

Namísto vody se v hydraulických zařízeních používá hydraulický olej. Stejně coby kapalina slouží k přenášení tlaku, ale oproti vodě má tu výhodu, že systém chrání proti korozi a maže funkční plochy (píst, válec).

Mazání, ale především přenos tlaku má na starosti hydraulický olej např. ve štípačích či zvedácích.

V kutilské praxi se s ním setkáte především v hydraulických zvedácích a štípačích na dřevo. Každé z těchto zařízení má předepsané intervaly výměny hydraulického oleje, podobně jako u kompresorů je třeba hlídat hladinu oleje v systému, případně ho doplnit a systém odvzdušnit.

Silikonový olej

Na rozdíl od běžných minerálních olejů vyráběných z ropy není na bázi uhlíku, nýbrž křemíku. Někteří výrobci proto tvrdí, že neobsahuje tuky a oleje, myšleno tedy minerální (uhlíkové). To má za následek několik výhod – film po zaschnutí nelepí a nepřitahuje prach, má vysokou odolnost vůči vodě, odolává nízkým i vysokým teplotám a nepoškozuje pryž a plasty (naopak je konzervuje).

Jako ochranu proti zamrznutí zámků můžete použít silikonový olej.

Silikonové oleje jsou vynikající elektrické izolanty a na rozdíl od svých uhlíkových protějšků nejsou hořlavé. Dále odolávají oxidaci a chrání před vlhkostí a zamrzáním.

V průmyslu se používají také jako hydraulické kapaliny, ohřívací lázně nebo separátory při lití do forem.

Víceúčelové přípravky fungují jako čističe, maziva i konzervanty.

V domácnosti a dílně je využijete k mazání kovových i plastových částí, kluzných i valivých uložení, konkrétně při údržbě jízdních kol, řetězů, čepů, šicích strojů, dveřních závěsů a zámků, konzervaci pryžových a plastových dílů automobilů.

Oleje ve sprejích mají vedle rozprašovačů nejrůznější nástavce pro bodovou aplikaci.

K dávkování rozlévaných olejů slouží olejničky v nejrůznějším provedení.