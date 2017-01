Pokud už do psího salónu chcete se svým čtyřnohým kamarádem zamířit, je dobré si vybrat nějaký důvěryhodný a kvalitní. Ať už psa chcete nechat upravit z důvodů estetických nebo zdravotních, zcela jistě byste nechtěli padnout do rukou podvodníka nebo diletanta. Jak se ale vyznat v záplavě nabídek psích salónů?

Nejlepší je ústní doporučení

„Nejlepší reklama pro dobrý salón je, když ho zákazník může podle své zkušenosti doporučit dalšímu potenciálnímu zákazníkovi, protože je s prací a přístupem spokojený,“ říká Lenka Vacková, majitelka psího salónu Nižbor - Kladno.

„Pokud nikoho takového neznáte, tak na internetu najdete seznam salónů, stačí zavolat a zeptat se, jak to u nich chodí. Podle informací, které se dozvíte, si můžete udělat rychle představu o kvalitách a přístupu,“ dodává. Na škodu jistě není ani návštěva předem, kdy si místo prohlédnete.

Kvalitní psí salón je čistý, používá kvalitní pomůcky a kosmetiku, personál má patřičnou kvalifikaci a je vstřícný a milý. Vždy je ale nejlepší si opatřit reference od někoho, kdo už do něj chodí. V dnešní době internetu a sociálních sítí to takový problém není.

Jednou ze služeb, které lze v psím salónu také očekávat, jsou například masáže.

FOTO: Psí salón Nižbor-Kladno

Podle českých zákonů není k provozování psího salónu potřebná speciální kvalifikace. Školy připravující na tuto činnost u nás nejsou. Přesto každý, kdo zde pracuje, musí absolvovat odborné kurzy a školení. Je potřeba sledovat třeba trendy ve stříhání psí srsti, umět si vybrat kvalitní kosmetiku a hlavně mít svoji práci rád.

Jak se na salón připravit

Nejdůležitější je, aby byl pes zvyklý na to, že s ním bude cizí člověk manipulovat, že se ho bude dotýkat, sprchovat ho, česat. Bez toho se nedá nic udělat.

„Na různé manipulace je třeba psa zvykat už od malička. Takže už u štěněte jako součást hry prohlížíme tlapky, drápy, uši, ocas a podobně,“ říká Jana Borovcová, majitelka psího salónu na Vysočině. „Samozřejmě si musí zvyknout i na česání a koupání.”

Před návštěvou salónu je třeba psa také upravit. Není nejlepší nápad vůbec se o psí srst, obzvlášť u dlouhosrstých plemen, nestarat a nechávat to na návštěvu salónu jednou za čas.

Salón by neměl suplovat pravidelnou péči. Pokud do něj přijdete se psem, který je špinavý a má zacuchanou srst, až třeba dokonce do dredů, pak to pro vašeho miláčka nebude ten nejpříjemnější zážitek. A vytvoří to v něm strach z příští návštěvy.

Nejčastějšími návštěvníky psích salónů jsou střední a malá plemena, často dlouhosrstá.

FOTO: Salón Lindee

Psa doma vyčešte a zbavte případných nečistot nalepených v srsti. „Pokud má pes srst zacuchanou a majitel ji není schopen sám rozčesat, je třeba to při objednání oznámit, aby si v salónu na psa vyhradili víc času,“ upozorňuje Jana Borovcová.

Někteří majitelé své psy před stříháním sami doma vykoupou. Pak je ale dobré se domluvit, jakým způsobem a jak dlouho před návštěvou psa koupat, aby se stříhání jen nezkomplikovalo. Pro choulostivějšího psa si nezapomeňte v chladnějších dnech vzít s sebou i obleček, aby po koupeli venku nenastydl.

S jakými plemeny do salónu

Uvádí se, že do psího salónu mohou psi všech plemen a velikostí. Ale v praxi to tak úplně není. Velká plemena se v salónech objevují jen opravdu zřídka nebo jen sezónně.

„Nejčastěji po celý rok chodí malá a střední plemena, která je potřeba pravidelně upravovat střihem. Mezi naše nejčastější zákazníky patří jorkšíři, shi-tzu, maltézáčci, bišonci a pudlové,“ vysvětluje Lenka Vacková.

„Na jaře a v létě využívají naše služby i majitelé velkých plemen, kterým postačí jeden základní sestřih na teplé dny, a potom potřebují nějaký čas, aby mohla srst do podzimu dorůst,“ upřesňuje. Chodí samozřejmě i plemena, u kterých je nutné trimování (vytrhávání odumřelé srsti u hrubosrstých plemen).

Kolik to stojí

Ceny se liší podle úrovně salónu a regionu, kde působí. Samozřejmě také podle velikosti psa. Samotné stříhání stojí od 300 Kč pro nejmenší plemena a od 900 Kč pro ta velká. Koupání je od 250 Kč pro malá a od 600 Kč pro velká plemena. Nadstandardní služby se platí zvlášť.



Proč ale vůbec se psem zamířit do salónu? O srst psa je potřeba pravidelně pečovat. U některých plemen je to i otázka zdravotní. Základní péči zvládne každý, ale stříhání a další úkony je lepší svěřit do rukou zkušeného odborníka. Tak, jako to umějí v salónu, si psa dokáže upravit jen málokterý majitel.

„Většina našich zákazníků říká, že má problém doma i pejska pořádně učesat nebo vykoupat,“ říká Lenka Vacková a dodává: „Proto pejska přivedou k nám a za hodinu si odvádějí upraveného, čistého a voňavého fešáka.“

Součástí péče o srst psů mohou být i zábaly.

FOTO: Psí salón Nižbor-Kladno

Takhle jednoduché to ale je pouze v případě, že psi jsou na salón a vše v něm zvyklí. Proto sem odpovědní majitelé chodí se svými miláčky už od jejich štěněcího věku. U některých plemen je správný a dokonalý střih nezbytný například na výstavy.

Jednou z dalších služeb salónu je renovování barvy srsti, což už je ryze zkrášlovací zásah. Využívají ho především majitelé starých psů, kteří již ztrácejí původní barvu srsti, a v salónu ji dobarví do původního odstínu.

Psa také prohlédnou

Pro některé majitele je návštěva salónu i dobrou příležitostí k podrobné prohlídce psa.

„Já ráda každého upozorním na cokoli, od kožních problémů, přes různé bulky, neošetřené zuby, z nichž je potřeba odstranit zubní kámen. Časté jsou také záněty v uších a podobně. Majitelé pak tyto problémy řeší se svým veterinářem,“ konstatuje Lenka Vacková.

Samozřejmostí je v plně profesionálním salónu veškeré potřebné vybavení pro ošetření psů.

FOTO: Psí salón Nižbor-Kladno

FOTO: Psí salón Nižbor-Kladno

Mnoho problémů vzniká hlavně z nesprávné péče o srst. Ta se zacuchá, zplstnatí a stává se snadným zdrojem různých kožních infekcí nebo alergií. Pokud takové problémy nepřesáhnou kritickou mez, může návštěva salónu, ostříhání zplstnatělé srsti a použití pro kůži zklidňující koupele zdravotní problémy vyřešit. Často požadovanou úpravou je také zastřihávání přerostlých drápků u fyzicky méně aktivních psů. Většina salónů nabízí i vyčištění análních žlázek psa nebo mechanické očištění zubního kamene.

Pro návštěvu psího salónu je dobré si vyhradit dostatek času. Běžné procedury trvají od 30 do 60 minut. Ale pokud je srst psa hodně zanedbaná nebo majitel požaduje nějaké speciální úpravy, může to být až dvojnásobek. „Rozčesání nebo spíše prořezání zplstnatělé srsti musí probíhat tak, aby to pro psa nebyl nepříjemný zážitek,“ říká Jana Borovcová.

„Pak pracovník potřebuje i odpovídající čas. Samozřejmě majitel zaplatí za zákrok více peněz. Proto je dobré každodenní péči u choulostivějších plemen nezanedbávat,“ doporučuje.

Aby návštěvy probíhaly hladce, je třeba na ně pejska zvykat už od štěněcích let.

FOTO: Salón Lindee

Do salónu by neměli majitelé vodit háravé feny nebo psy napadené vnějšími parazity jako třeba blechami. Proto by součástí domácí péče měla být i kontrola napadení parazity a případný včasný zásah proti nim. Ve většině salónů lze také zakoupit antiparazitní prostředky i pomůcky pro domácí péči.

Jak často se psem do salónu chodit

Jestli zrovna nejste majitelem či majitelkou pudla, který má předepsaný střih na výstavy, choďte do salónu podle potřeby. Obvyklý interval mezi návštěvami bývá pět týdnů až tři měsíce.

Vždy je dobré se psem chodit od počátku do jednoho salónu, aby si na něj zvykl, a péče pak probíhala bez problémů a stresu. Majitel by s tím měl už při pořizování psa, který potřebuje celoroční péči, počítat a vybrat si i podnik, kam bude chodit.

Zvláště pro citlivější pejsky je třeba mít v chladných dnech připravený obleček, aby neprostydli.

FOTO: Psí salón Nižbor-Kladno

„Aby vše probíhalo co nejlépe, měl by mít každý takový pes svého střihače, stejně jako má svého veterináře,“ upozorňuje Lenka Vacková.

„Nemocného psa přece svěříte jen odborníkovi, s péčí o srst je to stejné,“ vysvětluje. Opravdu solidní salón a lidé v něm rádi začínajícímu chovateli poradí, jak a co si může sám dělat doma, a s čím už by měl přijít k nim.