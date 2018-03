Sylva Svobodová, Právo

Předsíň má více funkcí, než si myslíme. Primárně slouží k odkládání svršků a bot, ale také jako prostor, který zachycuje teplo v interiéru a odděluje ho od venkovního prostoru. Navíc je takovým prvním lapačem nečistot. I když otřeme boty o vstupní rohožku, nějaká špína na botách vždy ulpí.

Bohužel předsíň byla a je i dnes tak trochu Achillovou patou novostaveb. Pokud si rodinný dům nenavrhujeme společně s architektem jako soukromý projekt, obvykle bývá nedostatečně prostorná. Je velká škoda, že na ní projektanti šetří a my máme vleklý problém: jak vše účelně, stylově a prakticky poskládat na pár metrů čtverečních.

Co v ní nesmí chybět

Předsíň je frekventovaný komunikační prostor, kde se celá rodina musí obout a zout, sundat kabát, čepici, pověsit klíče, odložit tašku. Na malé místo se musí vejít hodně předmětů, navíc tak, abychom udrželi pořádek. Bez čeho se v předsíni neobejdeme?

Určitě potřebujeme poličky a otevřené přihrádky, botník a dostatečný počet háčků na zavěšení oblečení.

Praktický je i stojan na mokrý deštník, sedátko nebo malá stolička. Tu ocení hlavně senioři a malé děti, protože přezouvání bude pohodlnější, bezpečnější a rychlejší.

Tipy pro minipředsíň

Doporučujeme využít všech dispozičních nepravidelností: výklenky, vhodné na police, niky. Praktické jsou police až téměř pod strop, protože na ně můžeme uložit sezónní oblečení.

V malém prostoru se rovněž uplatní výklopný botník, který by měl být dobře větratelný. Stejně tak jsme nároční i na materiál, z jakého je vyroben. Preferujeme typ, který je odolný proti vlhkosti a snadno omyvatelný. Rozměrově volíme provedení, do něhož se vejde i velikostně nadměrná bota mužské části rodiny, jinak budeme muset boty dávat našikmo a mnoho se jich do botníku nevejde. Praktická je hloubka 40 cm.

Pamatujme na to, že lépe v předsíni působí světlejší botník, který v prostoru nevypadá tak stísněně, naopak ho opticky rozšiřuje. Oblíbená je kombinace dřeva a kovu.

Řešení podlahy

Je jasné, že je podlaha v předsíni maximálně zatěžovaná, protože musí odolávat hrubým nečistotám zejména v zimě, kdy si sníh s posypem přineseme na podrážce.

Také se v její blízkosti střídají extrémní teploty (interiérová pokojová s venkovním mrazem). Zároveň nás zajímá i její vzhled a údržba. Při volbě podlahové krytiny bychom měli dát zelenou praktičnosti a upřednostnit materiál, který snese vodu, není na něm tolik vidět špína (nikoho nebaví po každém členovi rodiny ihned stírat podlahu), je protiskluzný, s menší nasákavostí.

Ideální se zdá keramická dlažba, dobře ošetřený přírodní kámen nebo PVC. Volíme spíše tmavší odstín a strukturu či dezén, který schová i menší znečištění.

Osvětlení

Bezvadné je samozřejmě denní světlo. V rodinném domě ho pustíme skrze venkovní dveře s mléčným zabarvením nebo třeba světlovodem (speciální potrubí, které přivádí do interiéru denní světlo). V bytě situaci vyřešíme bodovkami v podhledu, které lze libovolně natočit.