Jak bydlí Jitka Hosprová, Evropanka z Dolní Bělé

„Narodila jsem se v Manětíně – barokní perle západních Čech. Ale pro pětičlennou rodinu, mám bratra a ségru, to byl malý byt. A už jsem potřebovala více prostoru i cvičit na nástroj.

Moje dospívání bylo takové, že kluci jezdili kolem na motorkách a koukali, jak v plavkách kátruji písek, znám tady každou cihlu,“ usmívá se virtuoska, když popisuje začátky svépomocné rekonstrukce, která prý – jak to tak bývá – ještě neskončila.

„Vesnička Dolní Bělá je úžasná a do kostela, kde poslední roky pravidelně koncertuji, to mám pár kroků a vidím na něj z okna,“ pochvaluje si absolventka konzervatoře v nedaleké Plzni.

„Zařizování mě baví. Opouštěla jsem hezky upravené – někdy i ve spolupráci s architekty – interiéry. Po mých zkušenostech z dětství na stavbě jsem v bytech vedla odborné diskuse s řemeslníky, a dodatečně jsem si uvědomila, kolik to zabralo času.

Když jsme plánovali se současným manželem bydlení i v Itálii, tak jsem mu zakázala, abychom se pouštěli do stavění i tam. Takže máme pronajatou vilu, kde nám nic nechybí. Chci žít a nestarat se o nějaké další baráky. Ale už mi zase otrnulo a začínám přemýšlet, jak tu upravit terasu a využít další součást domu – bývalý seník přebudovat na domácí studio,“ usmívá se paní Jitka a přiznává, že zatím ještě ani neřeší, kde vlastně bude v prostorném domě dětský pokojíček.

Potvrzuje to i nedávno vydané album Czech Viola Concertos s Pražským rozhlasovým symfonickým orchestrem. A už podeváté organizuje hudební festival Procházky uměním s Jitkou Hosprovou (a jejími hosty).

„Do kostela se skvělou akustikou se vejde tři sta posluchačů a naučili se chodit lidé nejen z daleka, ale hlavně i místní. Mám z toho radost. A beru to prostě jako kulturní službu lidem. Jezdí k nám rádi i skvělí umělci – Jaroslav Svěcený, Štěpán Rak, Lubomír Brabec, Kateřina Englichová, Martina Kociánová, Barbora Munzarová a další... Na koncertech jsme vybrali i na novou fasádu kostela.“

Úspěšná interpretka klasické hudby samozřejmě ráda hraje ve velkých a nablýskaných sálech po celém světě, ale: „Když máte srdíčko doma, tak tam vás to právě za to srdce vezme nejvíce,“ vyznává se naše hostitelka a dodává:

„Jsem tu tak ráda, že si už ani v Praze nedržím nějaký byt. Už mě to tam unavovalo. A když si chci užít krásu města, tak si tam na dva, tři dny vezmu hotel. Když k tomu přidám cestování na koncerty, tak opravdu nerada měním prostředí.

Ale v Itálii se mi s manželem líbí. Vlastně kdekoliv po Evropě je mi dobře a cítím se být Evropankou. Třeba v New Yorku bych ale žít nemohla. Na návštěvu a koncertovat, to ano. Je to tam opravdu jiný život a daleko. Mám tu rodiče a pouto k místu mám silné. Jsem ráda, že i manžel našel seberealizaci a uplatnění u nás.“