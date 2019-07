Zdeněk Smíšek, Právo

Kouzlo místa je o to silnější, že se muzikant vrátil chalupařit do krajiny svého dětství.

„Objevil jsem to tady asi před patnácti lety. Kousek odtud - ob dvě vesnice - pochází moje rodina z máminy strany. Trávil jsem tam všechny letní a zimní prázdniny. Takže když jsme objevili tuto chalupu, zajásali jsme, v jaké je lokalitě. Kousek od Křižanova.“

Pavel Kopřiva

A nastal čas rekonstrukcí. Proběhla ve třech hlavních etapách. Dostavby, přestavby, nová okna, střecha, rozvody elektřiny… „Kruh se uzavírá… Jezdí sem za mnou vnouček a jsem za to moc rád.“

Zázemí se zkušenostmi

„Dnes sem jezdí především obě dcery - ta starší se synem, mým prvním vnukem. A já jsem si přistavěl v prostoru bývalé stodoly na druhém konci usedlosti svoji trucovnu, vejminek a hudební pracovnu v jednom,“ usmívá se zcestovalý muzikant i promotér hudebních akcí. Ticho jednoznačně vítá.

„Jezdím sem na víkendy a trávím tady především léto. Vyjíždím odsud i na koncerty.“

Nedávno Pavel Kopřiva spolupracoval s Country rádiem na Country fontánách, tu brněnskou měl na starosti vlastně celou. Tyto dny už jen čeká, zda se opět vydaří „jeho“ Festival Slunce ve Strážnici. Tento pátek a sobotu (12. a 13. července) se bude konat už dvacátý ročník!

Soukromí při posezení zajišťují zdi sousedících stavení. Nechybí ani přímý vstup na zahradu i do nové místnosti pána chalupy.

„Festivalů pro starší a pokročilé posluchače, ale vlastně i účinkující, dnes zase tak moc není jako těch pro mlaďochy. Pro lidi čtyřicet plus se dnes festivaly tolik nedělají. A přitom je pro koho. Ale nevýhodou této cílovky pro organizátory je, že je už trošičku rozmazlená a s nákupem lístků čeká na poslední chvíli - většinou potom rozhoduje počasí,“ usmívá se zkušeně Pavel Kopřiva s vědomím, že i on (nejen na chalupě) stále více upřednostňuje pohodlí.

„Na Festivalu Slunce bude jedním z mladších interpretů Pokáč - je opravdu šikovnej a vtipnej. První den, který bude trochu folkovější, vystoupí například Robert Křesťan s Druhou trávou, Samson Lenk a další. Druhý den (rockovější) se návštěvníci mohou těšit na Václava Neckáře, Jardu Wykrenta, přijede i Ivan Hlas, Laura a její tygři, Folk Team a další - bude to zkrátka nabitý výroční program.“

Příjemné posezení při průběžných proměnách počasí je připraveno.

V amfiteátru Zámek se před desítkami let mohlo díky jeho výborné akustice koncertovat i bez aparatury. Celý areál i se sousedním zámkem stojí také za návštěvu. Vše je léta ve státní péči Národního ústavu lidové kultury (NÚLK).

„Letošní ročník jsme věnovali vzpomínce na Honzu Součka, mého kamaráda, který byl kdysi ředitelem NÚLK, a mnohé ročníky Festivalu Slunce mi pomáhal

zorganizovat,“ dodává ředitel festivalu.

„Lidé se v areálu cítí dobře. Nocovat je ale možné jen v sousedním kempu, protože je park chráněný.“

Brněnský pamětník

„Nejsem vesnické dítě. Tím jsem býval opravdu jen o prázdninách. Jako brněnský patriot jsem už ale pochopil, že na to být neustále ošleháván větry kavárenských větráků už také nemám,“ směje se náš hostitel.

„Odpadli i mnozí kamarádi z mládí. Navíc poslední dobou zase hodně hrajeme a jsem pořád v kontaktu se spoustou lidí. Právě tady je to místo, kde rád odpočívám. I o samotě. Můžu odtud v pohodě i pracovat. Míváme tu také veselá soustředěníčka s Folk Teamem.

Z útulného obýváčku vedou kamenné schody do podkroví, díky jehož rekonstrukci narostla obytná plocha ve stavení (v půdorysu do L) na sto sedmdesát metrů čtverečních.

Chalupa se nachází uprostřed vesnice, nemusíme se tedy bát nějakých nenechavců. Máme tu dobré sousedy a vždy se najde někdo, kdo mi pomůže s různými řemesly. Sousedi vědí, že jsem od muziky, poslouchávali třeba i mé pořady na Country rádiu. A také všichni vědí, že jsem gramlavý - tedy ne příliš šikovný, že prostě nejsem úplně v rychtyku,“ usmívá se náš hostitel, který vždy rád připomene hantec.

„Já su Brňák! Brno mám moc rád a je pro mne důležité. Do centra už ale tak často nejezdím. Třeba i proto, že tam není kde zaparkovat. Jezdím tam jenom v případě nutnosti. Poslední dobou je Brno celé rozkopané…“

Ozdoby do další doby

Chalupu zdobí nejen prostředí samotné. Stavení má půdorys do L a díky stěně sousedovic stodoly má uzavřený dvorek, který poskytuje absolutní soukromí, ze kterého je vstup na prostornou zahradu.

Nová místnost sice zmenšila prostor stodoly, ale vznikla tak pracovna (i ložnice) na odlehlém konci stavení, ve kterém při plné obsazenosti bývá i rušno.

Ozdobou jsou umělecké artefakty od kamarádů, sochy i obrazy. Nejoblíbenější obrázky jsou z dílny Standy Kahudy, jihočeského písničkáře a malíře.

I počet židlí v obytné kuchyni potvrzuje, že jsou tady lidi rádi pohromadě.

„Moje máma se narodila v Brně-Řečkovicích a celé mládí zde prožila. Do této městské části jsem se před časem z bytu v centru města také přestěhoval. Do řadovky - několik stovek metrů od místa, kde máma žila. Zkrátka a dobře jak v Brně, tak na chalupě docela úspěšně navazuji na své předky. No a nakonec i má starší dcera se před sedmi lety přistěhovala také do Řečkovic.“