Zdeněk Smíšek, Právo

Arkýřovými okny z paláce chráněného UNESCO a podkrovím rámovaným středověkými trámy („Ty má Karel na bytě nejraději…“) mají výhled i na Hradčany.

Ale interiér jejich bytu je zařízen hlavně předměty (skříně, komody, umělecké artefakty) ze zmíněné vzdálené exotiky. Velmi příjemné a sympatické místo. Přímo nabízející pozitivní energii!

Místo narození – zde

Kouzlu domova napomáhá asi i to, že je místem narození jejich dcerky. Tedy přesněji vana v koupelně.

„Měla jsem naplánovaný domácí porod za přítomnosti dvou asistentek - s vědomím, že porodnice je za řekou - v bazénku připraveném v ložnici o patro níže. Ale vše šlo tak rychle a v pohodě, že jsem porodila v koupelně,“ usmívá se naše hostitelka Lilie, která zkušeně dcerku kojí i při přecházení bytem. Mezi mnohé její aktivity patří i podpora budování porodních domů a center v ČR.

Karel Janeček s partnerkou

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Je to tady kouzelné a o to raději jsme, že jsme koupili sousední byt. Byty právě propojujeme, ten nový rekonstruujeme a získáme tak klasické pokoje, pracovnu a tento prostor bude spíše pro setkávání s návštěvami.

Praha je opravdu magická i bezpečná a pro rodiny ideální. Karel si navíc myslí, že je centrem všeho - budoucí hlavní město planety Země. Jsem tu ráda, ale přestěhovala jsem se sem kvůli němu. A za svůj domov stále považuji i svůj (moderní) byt v Londýně.

Zátiší se skleněným stolkem se nijak neruší se zavěšenými hamakami. V bytě umí uspořádat i koncert pro čtyřicet posluchačů!

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kontrasty mi nevadí, ale sem bych si moderní vybavení nedovolila dát. Ráda ctím prostředí. Možná mám v sobě kočovné kořeny, protože jsem z tatarské rodiny. Máma se také stěhuje celý život a já jsem na to zvyklá od dětství. I když jsem do šesti let vyrůstala na vesnici. Baví mě měnit prostory,“ připouští vzděláním historička i hudebnice ovládající čtyři jazyky a bezchybnou češtinou dodává: „Domov je středem prožitku rodiny.“

Okna jako krasohled

Do dlouhého podkroví přinášejí střešní arkýřová okna po obou stranách dostatek světla a nabízejí kouzelné výhledy. Ty ještě umocňuje jejich obložení zrcadly, takže se okna proměňují ve velké krasohledy.

„Jediné, co nám tu chybí, je balkon nebo terasa, ale nikdy nemůžete mít vše.“

Uprostřed podkroví je kuchyňská část s pultem - žádná designová linka se nekoná.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Miliardářovo bydlení si člověk může představovat určitě různě. Rozhodně jsme na dobré adrese, a navíc v čase, kdy naši hostitelé „spolužijí“ s řemeslníky, kteří za igelitovou clonou v původní předsíni o podlaží níže „napojují“ další bytové prostory.

Když se k tomu přidá dostavba a rekonstrukce známé vily v Dobřichovicích a v projektech se rodící výstavba rekreačního objektu na zelené louce, kde si také chtějí s dětmi užívat i domácí přírodu, nemůže se při pestrých aktivitách paní Lilie mluvit o nějaké mateřské dovolené.

Stále řídí své dvě firmy a přednáší, aniž by si dala pauzu alespoň v šestinedělí. Na mezinárodní konferenci tak letěla pouhých jednadvacet dní po porodu i s dcerou v náručí. Dnes z ní zájem o architekturu udělal i odbornici na stavební dozor.

Horní ložnice je součástí otevřeného prostoru a vše korunují trámy.

FOTO: Milan Malíček, Právo

A to jsme ještě jeli dopovídat náš rozhovor za Karlem Janečkem do vily na Hřebenkách, kde sídlí jeho nadace. Přes ulici je další vila s firemními štítky a jmény našeho hostitele.

Arkýřová okna nabízejí kouzelné výhledy. Ty ještě umocňuje zrcadlové obložení.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V kanceláři má obraz se stromem svého života - jsou na něm zaznamenány životní etapy a projekty, které založil, a také absolvované školy. ZŠ Lupáčova na pražském Žižkově u kořenů nechybí.

„Vybrali mi ji rodiče, protože to byla za komunistů jedna z nejlepších jazykových škol. Dojížděl jsem tam od třetí třídy nejméně třičtvrtě hodiny - autobusem, metrem a tramvají.“

Pod drobnohledem

I když nejsou naši hostitelé hvězdami showbyznysu, jsou natolik viditelní a se svými názory konfrontováni, že na sociálních sítích žádné „soukromí“ nemají. Diskutuje s nimi kdekdo. Lze si na to zvyknout?

Ložnice o podlaží níže je zatím jedinou samostatnou místností. Se vzorem na posteli koresponduje tetování obou našich hostitelů.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Víte, já jsem spoluautorkou čtyř knih a první tři vycházely z toho, že jsme upřímně sdíleli věci, o kterých se většinou nemluví - intimní ženské zpovědi včetně sexuality, porodů - prostě prostor pro emoce i předsudky. Bylo to i inspirativní a měla jsem i hezké zpětné vazby. Zvykla jsem si při tom sdílet intimní příběhy bez zábran. Je to pocit svobody, kterého si velmi vážím.

Od té doby, co jsem s Karlem, mám ale nutkání se hlídat. Nechci podléhat omezujícím obavám. Ale ne vždy se mi to daří. Dříve jsem bulvarizaci nezažívala a nechci si na ni zvykat. Překrucování a polopravdy objevující se v posledních dvou letech jsou často mimo moji komfortní zónu. Co mi vadí, jsou nepravdy, které o nás ve veřejném prostoru kolují. Kritika je v pořádku, ale musí vycházet ze skutečných událostí,“ konstatuje Lilie ve shodě s partnerem, který dodává:

„Pro mne komfortní zóna rozhodně není to, co je neetické, zlé, krátkozraké a škodící… Snažíme se i spolu žít podle principů, které jsem definoval v systému Hodnot 21 - je v tom i matematická symbolika,“ usmívá se Karel Janeček.

V exkluzivním bytě nemají problém zařídit si posezení pro početné návštěvy i rohovou lavici z dřevěných palet.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Negativismus a předsudky jsou smutnou charakteristikou Čechů, nebo spíš čecháčkovství. Osobně s tím až takový problém nemám. Zmijí jedy trápí víc Lilii. Ale člověk se tu opravdu snadno stane objektem a příjemcem negativní špíny házené na jeho hlavu. Od lidí, kteří si tak léčí svůj mindrák a své problémy.

Pak jsou lidi, kteří reagují jakoby racionálně, ale nemají dobré informace a vycházejí ze špatných předpokladů, takže jsou úplně mimo. To je složitější, než když někdo jen prostě nadává. S těmi se špatně diskutuje. Nejvíc mi vadí, když někdo negativně hodnotí věci, kterým fakticky nerozumí, protože silný negativismus potenciálně způsobuje velkou škodu.“

Radiátor jako měrná jednotka

Anonymitu si naši hostitelé neužijí ani mezi čtyřmi stěnami. Jaké je to zařizování, když nejsou limitováni penězi?

Stolní lampu - ženu na drakovi - má Lilia od svých šestnácti let.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Nedávno nám nabídli jeden radiátor za čtvrt milionu. To opravdu nepotřebujeme, ale pobavilo nás to natolik, že od té doby používáme jednotku jeden radiátor: tamto auto by stálo dva radiátory…,“ usmívá se naše hostitelka a dodává:

„Karel bývá štědrý ve svých nadacích a filantropických a sociálních aktivitách, ale zároveň zůstává velmi střízlivý v poměru cena/kvalita. Nicméně možná ani neví, kde teď má zaparkované své ferrari. Samozřejmě máme drahé věci, ale i levné, které se nám líbí. A takříkajíc nejvíc jsou pro nás nadčasové věci, které se dají dědit, třeba klavír, který mám já.“

A Karel Janeček potvrzuje s tím, že: „Nechávám při zařizování volné pole působnosti milované Lilii - má nádherný vkus i zkušenosti. Já občas řeknu dílčí preference o detailech, ale koncept nechávám opravdu na ní. Oba máme rádi přírodní materiály. Ani přesně nevím, proč se mi doma tak líbí - samozřejmě kromě přítomnosti blízkých. Máme kolem sebe krásné prostředí a je mi doma příjemně.“

Rodná koupelna a pohoda

FOTO: Milan Malíček, Právo

Před naší schůzkou byla Lilia Khousnoutdinová na stavbě v Dobřichovicích.

„Chceme dotáhnout rekonstrukci vily, kterou má Karel od roku 2012. Neuvěřitelné, ale je to dům, kam jsem v dětství jezdívala ke kamarádům na koně! Těžko vysvětlitelné náhody, ale takových magických náhod se nám stává hodně.“