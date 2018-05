Zdeněk Smíšek, Právo

O její praktičnosti i činorodosti svědčí to, že je nejen autorkou detektivních románů okořeněných erotikou, ale i scenáristkou a sama sobě i vydavatelkou. A také stavitelkou. Tedy v tom smyslu, že si zvolila dřevostavbu od renomované české firmy s tím, že vše proběhne rychle a hlavně bez komplikací. Podařilo se!

Dům pro kočky

Po půl roce od založení základové desky se Markéta Harasimová stěhovala. I proto volila jednoduchý a praktický projekt.

„Pohodlně by se sem vešla čtyřčlenná rodina. Ale ten počet vlastně splňujeme - mám doma čtyři kočky plus u mě žije jedna od kamarádky,“ konstatuje Markéta, která si nechala na míru zařídit i perfektní kuchyň - k čemuž hned s úsměvem dodává, že jejím nejčastějším vařením je objednání pizzy.

Promyšlená je i praktická kuchyně vyrobená na míru. A to i přesto, že spisovatelka přiznává, že plotna není její parketa.

V knihách Markéty Harasimové je nejen dost erotiky a lásky, ale i napětí a drsných scén, ostatně šestnáctý titul právě přichází na pulty. A to nedávno sérii knih tohoto žánru přerušila první knížkou pro děti Z deníku kočičky Ťapičky - samozřejmě o kočičkách. Podobnost s těmi jejími není náhodná, a už připravuje i pokračování.

Ostatně kromě těch živých její interiér zdobí kočičí variace na mnoho způsobů - aplikace na hodinách, dřevěné i keramické sošky, obrázky…

Sbírka autorčiných knih v poličce v pracovně

Dokonce projekt domu nechala upravit tak, aby její oblíbenkyně neutíkaly na zahradu. Zápraží doplnily druhé dveře, takže vznikla malá předsíň, ze které se teprve vstupuje do haly a otevřeného obývacího pokoje.

Přízemí je vlastně jeden velký prostor s jídelnou i kuchyní a dřevěnými schody do podkroví, doplněný o technické zázemí: koupelnu, komoru, spíž a prádelnu.

Prostorná je koupelna v podkroví, i kočka si tu pohoví (v umyvadle).

„Odjela jsem na týden pryč - na pozemku byla tou dobou pouze základová deska. A když jsem se vrátila, stál už tady dům. Firma ho vyrobila v továrně a na místě pak během tří dnů smontovala včetně střechy a oken - byla to kompletně uzavřená hrubá stavba. Obešlo se to opravdu bez nervů, které jsem zažila při dokončování bytu v novostavbě, kde to tak hladce neběželo. Někteří sousedé dokonce zažili i situace, kdy se při problémech jeden pracovník vymlouval na druhého a nikdo nechtěl nic řešit.“

Zahrada s vinicí

„Ani jako zahradnice se nemohu pochlubit. Zeleň mám ráda, ale spíš jako pozorovatel: ráda se kochám. Mně bohužel uschne i kaktus, i když nevím proč. Zahradu zakládal profesionál a zahradník se o ni dvakrát ročně stará doteď. Jediné, co zastřihuji, je levandule - dárek od kamarádky. A i to jen tehdy, když si vzpomenu. Zahradničit neumím a chtěla jsem, aby zahrada byla co nejvíc bezúdržbová, což se podařilo. Zeleň pohladí po duši třeba při posezení s přáteli v altánu u grilu,“ konstatuje.

Pohodlí poskytuje hned vedle domu na léto připravený altán.

Svažitý terén byl ještě při konečných úpravách zúročen, a tak rovina kolem domu v zadní části poměrně velkého pozemku přechází do příjemné terénní vlny se zelenými ostrůvky i liniemi vytvářejícími už teď zjara soukromí.

V zadním rohu parcely je zahradní domek, jehož větší část tvoří tělocvična - posilovací stroj a rotoped jako připomínka na dobu vzniku knihy se zápletkou z posilovny (Pouta z pavučin).

Pohodu na originálně založené zahradě potvrdí i krátká vinice.

„Kamarád, který je vinař a má nedaleko sklípek, mi tu založil kousek klasické vinice a je to opravdu nádhera! Víno mám ráda a atmosféru ve sklípku také, ale ten si pořizovat nebudu. Láhve mám ve speciální chladničce v obýváku.“

Cesty místo dovolené

Markéta Harasimová bývá často i na několikadenních cestách za čtenáři. Teď nově i za dětskými: „K psaní pro děti mě přivedly moje kamarádky, které postupně začaly rodit miminka. Ostatně jiná kamarádka mě v dobách spisovatelských začátků navedla k tomu, abych poslala svůj první rukopis do nakladatelství. Moc se jí líbil. Původně jsem ho napsala jen pro sebe, aniž bych myslela, že ze mě bude spisovatelka. Nakladatele ale zaujal také, a prvotina byla na světě.“

Po pěti letech v domě se zahradou svého rozhodnutí zapustit kořeny právě tady nelituje.

Střídmě zařízená pracovna v podkroví nabízí i vstup na dřevěný balkón.

„V Krnově, odkud pocházím, bylo deštivo, zima a větrno, a jakmile jsem se osamostatnila, věděla jsem, že se odstěhuji na jih. I když jsem si tu napřed pořídila byt - padl mi do oka už při první obhlídce, a to ještě nebyl dodělaný - pomýšlela jsem na život ve vlastním domku. V domě se zahradou jsem vyrůstala a mám takové bydlení ráda.

Podle mých představ je předělaná i dispozice podkroví, kde původně nebylo počítáno se šatnou. Měnila jsem i rozmístění a velikost pokojů podle jejich budoucího účelu. Nakonec to dopadlo tak, že firma klientům nabízí i projekt s mými změnami,“ dodává Markéta mírně pyšně.

Pohoda při práci

Když je spisovatelka na cestách tři dny, tak po návratu kočky trucují a dělají, že ji nevidí. Ale brzy se udobří - nejrychlejší cesta ke smíru vede přes pamlsky.

Bílá je i ložnice a paní domu dbá, aby mohla spát v chladu, i když přes den miluje slunce.

„Žiji zde ráda a po předchozích adresách další stěhování neplánuji. Rozhodně tady jsou dobří lidé, dobré víno, krásné prostředí, je tu slunečno a spousta cyklostezek. To všechno mě dobíjí. Ale teď už mám tolik psaní a aktivit okolo, že jsem výlety na kole vyměnila za procházky a jízdu na rotopedu - dají se při nich dělat korektury, vyřizovat maily a tak.

Pohyb miluju, čerpám jím energii. Vůbec mě baví být v tempu a mezi lidmi, ačkoli potřebuji i soukromí a klid na tvorbu. Píši každý den, včetně víkendů. Nemám čas ani na dovolenou, ale to vůbec nevadí. Cestování si užiji až až a své jízdy za čtenáři považuji za obdobu výletů, třebaže jsou pracovní. A mé zázemí pro mne znamená oázu klidu a místo, kde jsem moc ráda. Vlastně si doma připadám jako někde na dovolené.“