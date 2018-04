Zdeněk Smíšek, Právo

Místo mu doporučil kamarád a našel tu i dobré sousedy – i když mu někteří vyčítají, že svého swingového foxteriéra Dášenku (Dášu) venčí bez vodítka. („Beru ji s sebou všude, i do místní hospody a bývá se mnou i na pódiu. Je zvyklá a strašně hodná.“)

Z koncertů, nejen jeho kapely – big bandu Original Vintage Orchestra, kde je kapelník, aranžér i sólista – se sem vrací rád a po bydlení v Praze se mu nestýská ani po deseti letech.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Postupně to tu zařizuji jako chalupu. Během rekonstrukce jsem věděl, že tu chci dřevěná špaletová okna, žádný plast, aby byla zachována původní atmosféra. K práci na zahradě jsem se – kromě opěrné zdi – ještě vůbec nedostal, a to se ještě brzy pustím do přístavby, kde budu mít hudební zázemí,“ pochvaluje si vývoj svého života čerstvý pětačtyřicátník.

Postupný proces

„Jsem z centra Prahy – z Karláku – a svého času mě to tam najednou přestalo bavit. Zachtělo se mi bydlet v domku se zahradou, už kvůli narození syna, kterému je dnes jedenáct. Určitě bych uměl žít třeba i v Dejvicích – na Hanspaulce, ale nic jsme nezdědili, takže řešením byla koupě staršího domku v dostupné vzdálenosti za Prahou.

Zpěvák Petr Kroutil

Takže jsem tady pár let budoval, pak jsem si dal z celkového vyčerpání pauzu a teď chytám druhý dech. Ale baví mě to pořád! Jednu stěnu v obýváku – naproti krbu – jsem si nahodil doslova vlastníma rukama (v rukavicích) a jsou na ní záměrně přiznané stopy po prstech. A už je čas na vybudování hudebního zázemí, abych synkovi s klávesami a počítači nezabíral kus jeho pokojíku v podkroví,“ usmívá se absolvent gymnázia a konzervatoře Jaroslava Ježka a vzpomínaných stipendií v zahraničí.

Krbová kamna obložená kamenem jsou dominantou pokoje.

„Jazz performance a jazz composition, ani bambusová flétna mi, pravda, při nahazování omítky nepomohly. Navíc jsem na zednické práce poměrně nešikovný a moc je nesnáším. Takže spoléhám na firmy a v mém věku si už raději objednám mix, než abych házel lopatou. Navíc jsem si zakázal točivé stroje, které všichni chlapi v sousedství mají. Ale mě by jeden článek (na prstě) přišel draho. Pravda, jednu přímočarou pilku tu mám.

Navíc jsem takový bytový kluk a interiér mě zajímá více než exteriér. Přiznávám, že je tu znát i ženská ruka – jsem šťastně zadaný.“

Prostorná, a přitom útulná je i ložnice v podkroví.

Blízko publiku

Na dálnici je to od stavení čtyři kilometry. „Do Prahy dojedu snadno, ale bydlet zpátky v centru bych už opravdu nechtěl. Dokonce jsem úřadu Prahy 2 vrátil ateliér. Už mě to tam opravdu nebavilo,“ přiznává muzikant, který už v osmnácti hrál v synkopickém orchestru Ondřeje Havelky a dnes má i svoji další kapelu Petr Kroutil orchestra (jazzový kvintet).

Prozatímní hudební zákoutí v dětském pokojíčku.

„Swing hraji od dětství. Poslední dobou se bavím předělávkami hitů třeba Tří sester nebo Visacího zámku (s Visáčem plánujeme na květen společný koncert v Lucerně). Režisér Jirka Vejdělek nám moderuje pravidelné koncerty mého big bandu Original Vintage Orchestra v Klubu Lávka v Praze a jsem rád, že už máme své publikum. Teď pro změnu aranžuji do swingové podoby polku Škoda lásky....“

Zátiší pod střešním oknem

Venkovský poklid si Petr Kroutil při svém pracovním a swingovém rytmu užívá tak, že vstává kolem desáté, dopoledne cvičí, odpoledne skládá a končívá o půlnoci.

„Mezitím mi volají různí lidé, fakturuji…“ K celkové pohodě mu tu přispívá i život bez televize. „Odhlásil jsem ji. Proč bych se měl dívat na čtvrthodinové reklamy?“

Nepál a kmínový chléb

Z vesnické chalupy zůstaly jen původní šedesátkové zdi. „Většinou kámen, tu a tam cihla. Jsou tu nové izolace, podlahy a teď je tu opravdu sucho a teplo. Přístavbou i s velkou garáží se to tu podstatně zvětší. Když je tu na návštěvě máma, tak nemůže usnout tím klidem.“

Dřevěné stropy, polena do kamen pod oknem, Dáša schoulená v pelíšku – prostě je tu Petrovi zjevně blaze. A k tomu ještě artefakty dovezené z Nepálu.

U jídelního stolu, jako u babičky na českém venkově.

„Amerika mě bere hudebně, ale že bych si odtamtud něco dovezl do interiéru, to ne. Ale oslavil jsem tam narozeniny hamburgerem s hranolkama,“ usmívá se Petr hlavně při vzpomínce, že byl na jednom pódiu se skvělými muzikanty, včetně Roda Stewarta. „Když jsem rok žil v Bostonu, byl jsem zoufalý po kmínovém chlebu.“

Největší místnost je kuchyň s jídelním koutem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo