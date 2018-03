Od ekonomie k pletení hraček aneb Jak tvoří Pavla Kuželová v malém pražském bytě

Být na mateřské se synkem a dcerkou, přitom si přivydělávat pletením hraček – to zní pohádkově. I když byt je jen dvoupokojový. Ale hezký a s francouzskými dveřmi na vlastní zahrádku. Pletací stroj na stole se do obýváku v pohodě vejde. Bývalá ekonomka-účetní Pavla Kuželová to má spočítané dobře.