Stavení s přilehlými pozemky dává opravdu velký prostor pro seberealizaci.

„Jezdil jsem do těchto míst u Staňkova od dětství. Rodiče mají tři sta metrů odsud chalupu, kam jsme jezdili na prázdniny a dneska jsou opravdu aktivní důchodci. Brácha má taky svoji chalupu v sousední vesnici, kde mají i hospodu a dobrovolné hasiče, tak se vídáme i tam. Je fajn, že je rodina vlastně pořád pohromadě. Mám to tu tak rád, že jsem se sem přestěhoval na stálo a v nedalekém bývalém statku mám firmu na výrobu stájové technologie pro skot.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Všechno mě baví tak, že kolikrát nevím, jestli je koníček zpívání s kapelou, nebo podnikání. (Firma funguje, ale je problém sehnat zaměstnance. Hodně lidí jezdí za prací přes hranice a v okolí dokonce funguje několik továren.) Pravda, s Harlejem hrajeme hlavně o víkendech. A i když jsem vystudovaný elektroinženýr – silnoproudař, tak tu rád dělám rukama. Jinak jsme strojařská rodina. Brácha je hudební antitalent, ale já jsem se muzikou bavil od třinácti let. Měli jsme na chalupě i první zkušebnu a s klukama jsme po okolí brázdili klasické tancovačky,“ pochvaluje si i tuto životní etapu spokojený čtyřicátník.

Rekonstrukce - nekonečný příběh



„Na vysoké jsem byl v Plzni a byl to jeden velký hudební mejdan,“ usmívá se při vzpomínce na léta studentská i muzikantská. „Dneska nedám na venkov dopustit, už proto, že pořád musím něco dělat. Všichni jsou tu zvyklí a připravení si pomáhat. V Plzni jsme bydleli v klasickém paneláku a sem na chalupu to měli půl hodiny.“

V bývalém mlýně pod hrází rybníka je stále co modernizovat. Samozřejmě včetně izolování základů přes nové podlahy i celé podkroví a střechu.

Na současnou podobu kuchyně také nějaký čas čekala, ale originální a na míru vyrobená linka potvrzuje, že čekání (i na truhláře) se vyplatilo.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podlaha z dvoucentimetrových dubových fošen položených na OSB desky a vatovou izolaci je tu opravdu základem pohodlného bydlení. Po deseti letech užívání se potvrzuje, že jde o poctivý materiál, který se za tu dobu nepohnul. Rekonstrukce bývalého mlýna je tu tedy opravdu od podlahy.

Hotová je už i střecha, dokončuje se fasáda a další detaily včetně úprav přilehlých chlévů a kůlen… Nekonečný příběh s dobrým průběhem.

Praktičnost především



„S partnerkou se po letech natolik známe, že nelpíme na detailech, a když není něco dodělané, tak už víme, že to jde i bez toho. Jedno po druhém. Dokonce jsem tu měl i koně, ale to už bylo těch starostí opravdu hodně. Stačí rybník! Za žádného velkého kytaristu se nepovažuji a nevadí mi vzít do ruky kladivo. A třeba se klepnout přes prsty…“

Při rekonstrukci byl zachován původní ráz i při použití moderních materiálů včetně sádrokartonů.

„Nastavit interiér jako rekreační chalupu a bydlet tu na stálo dohromady příliš nejde. Člověk musí, i ve snaze po retru, ustoupit a upřednostnit praktičnost. Žít celý život v nějaké perníkové chaloupce dost dobře nejde.

Velký jídelní stůl nezabírá místo ani pro pohodlnou sedací soupravu.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Funkčnost musí mít přece jen přednost před nějakou zdobností. A tak je i střecha komplet nová a přizvednutá nad novým věncem, aby šlo jednou lépe využít i podkroví.

Uprostřed světnice jsou krbová kamna, která symbolizují propojení rustikálního s moderním a funkčním.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Přední část stavby může být stará přes čtyři sta let. Postupně za ní dostavovali, a tak máme koupelnu z bývalého chléva. Poslední majitel tu měl garáž. Původně to byla vlastně dvě stavení. Postel v ložnici mi udělal šikovný kamarád tady ve stodole ze starých trámů – vlastně jen pomocí motorové pily.“

V zadní části bývalého mlýna bývaly chlévy, teď je tam prostorná předsíň, koupelna, komora a ložnice.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Interiér přizdobují – vzhledem k rybníku – ryby a lodě v rozličných variantách. Keramika, obrazy. „Kamarádi vědí, co nám kupovat za dárky…“

Rychle do tepla a zpět

„Už bych neměnil. Hlavně v létě je tady nádherně a můžu ráno vyjít nikým nepozorován rovnou z postele na trávník. Ale jak to tu mám rád, tak jsem si poslední roky zvykl jezdit přes zimu na několik týdnů někam za teplem do světa – Bali, Nový Zéland, Austrálie… Pravda, práce na baráku to zpomalilo,“ připouští zpěvák Harleje, který má sice i motorku, ale upřednostňuje rychlou jízdu v autě americké výroby.

Zachované klenuté stropy prozrazují původní funkci prostoru.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V ložnici je podlaha smrková a na rozdíl od té dubové je na ní po letech znát opotřebování. Postel ze starých trámů je ještě ozvláštněna vsazenými kachli.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Po nedávném úspěšném koncertu v Lucerně se symfonickým orchestrem se Harlej pomalu chystá na letní festival v nedalekém Holýšově – Pekelný ostrov, kam se naučilo chodit na patnáct tisíc lidí. A ve hře je zopakování vystoupení s orchestrem i tam! Tomáš Hrbáček zpívá s Harlejem (založeným před dvaadvaceti lety a s hezkou řádkou desek na kontě) už dvanáct let.

Deset let zvelebuje areál bývalého mlýna, a když vše dobře půjde, bude i z něj jednou aktivní důchodce.