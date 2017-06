Pravda, žil s maminkou i v Karlových Varech, ale osamostatnil se už na liberecké střední škole, kam se s mámou přestěhovali (otec se s nimi z Německa nevrátil).

Zpěvák Sebastian

„Mámu mám rád – s tátou nejsme vůbec v kontaktu – ale využil jsem možnosti jít bydlet na internát a i teď bydlím sám v pronajatém bytě. Předtím jsem bydlel tři roky s přítelkyní nedaleko městského bazénu. Tento byt by šel koupit, ale za hrozně moc, tak jsem raději v podnájmu. Jsem tu zatím rád, ale nějak zvlášť se nezařizuji ani po pěti měsících. Je to přestupní stanice a pracuji na tom, abych mohl být ve vlastním,“ konstatuje Sebastian Navrátil.

Z chodby v bytě vedou jedny dveře i do praktické komory.

„Mamka v Mnichově pracovala a z toho, že jsem se narodil zrovna tam, si nic nepamatuju. Pár let jsme žili ve Varech, a proč šla mamka právě do Liberce, vlastně ani nevím. Ale líbí se mi tady. V Praze bych bydlet nechtěl, i když tam jezdím na hodiny zpěvu.“

Zahrada všude okolo



Jeho současný životní rytmus je hlavně o cestování za fanoušky (v době naší návštěvy nebylo ještě úplně jasné, jestli vztah s jeho přítelkyní vydrží zatěžkávací zkoušky tohoto období), a tedy i absolvování hodně hodin v kvalitním autě, které má zaparkované za závorou hned u domu.

Televizní obrazovka na podsvíceném stojanu slouží hlavně k hraní videoher s kamarády.

Novostavba bytového domu je zajímavý funkcionalistický projekt, který by starousedlík vyrůstající mezi prvorepublikovými, mnohdy zdobnými vilami uprostřed zahrad nečekal. Jednoznačným bonusem dvoupokojového bytu v přízemí s přímým vstupem na malou terásku je „napojení“ na městský park. V dohledu od domu je i zoologická zahrada.

„Je tak blízko, že v horkých letních dnech by k ní šlo dojít i po čichu. Tak to tu mám takové ještě víc přírodnější,“ usmívá se Sebastian – liberecký patriot.

Jeho jednotlivé písničky (na tvorbě klipů se také autorsky podílí) měly, díky představení videoklipů na počítačové síti a po miliónech zhlédnutí na YouTube, úspěch ještě před vydáním na desce, která tak spíše potvrzuje, že je jako mladý autor na dobré cestě za fanynkami a posluchači.

I v době naší návštěvy měl už klávesy připravené v autě, takže vedle kuchyňské linky stál už jenom podstavec.

Druhý pokoj poskytuje místo tak akorát na manželskou postel.

„Nejnovější písničky jsem si složil při kytaře už tady. Baví mě koukat do zeleně a je tu klid. Tedy pokud na nás nepřijdou sousedi, když si tady s klukama z kapely ještě zahrajeme po návratu z koncertu...“

Žádné zbytečnosti na zdi

„Zařídil jsem si to tu takto sám a víc věcí ani nepotřebuji, nehledě na to, že mám raději volný prostor a mám to tu spíš takové zenové. Nejsem žádný vyznavač buddhismu, jen mě to zajímá a inspiruje. Takže většina dekorací, hlavně v ložnici, jsou hudební ceny a dárky od fanoušků. Teda fanynek,“ usmívá se Sebastian a během hovoru ještě stíhá hlídat, jestli jeho kocour neodešel s fotografem ven.

Koupelna s vanou je pohodlná a prostorná.

I díky kocourovi je střídmě zařízený byteček příjemným místem k životu a přespávání.

Signály z hvězd

„Muzika se mi během let připomínala spíš jen tak v signálech. Když jsem byl malý, tak jsem zpíval ve sboru, na základce sóla na různých besídkách. Pak jsem zkoušel hrát i na flétnu, ale hlavně střídal sporty – od fotbalu po kickbox.“ Textilní průmyslová škola pro Sebastiana znamenala příjemné roky.

„Před tím jsem zkoušel i zdrávku, abych se zbavil matematiky. Během studia jsem ale hodně a úspěšně jezdil na snowboardu, ovšem počítali mi to jako chození za školu, protože jsem na to neměl žádný papír. V tomhle sportu to tak nechodí. Sice jsem pak udělal dodatečné zkoušky, ale i tak jsem se rozhodl přejít na jinou školu, na průmyslovku. Tu jsem dokončil, i když už jsem si ve druháku vážně říkal, že bych se chtěl věnovat zpívání.

Škola mi dala všeobecný rozhled, dobré informace i nějaký větší smysl pro odpovědnost. Jsem za tu školu rád, ale specializace jako taková mě minula. Rád se tam, když mě pozvou na den otevřených dveří, i vracím.

Přímý vstup ven na terasu a výhled na stromy v parku patří k ozdobám bytu v přízemí.

Teď se věnuji hraní naplno a zařizování bydlení není to nejdůležitější. Sem se vracívám vlastně jenom přespat a dát si vanu. To je pro mne tady nejdůležitější.

Uvidím, co přijde. A jestli se nezblázním z popularity? Plánuji to,“ směje se Sebastian.

Zatím ho hřeje i dobrý pocit z vyprodaného koncertu na „domácí půdě“. V Liberci je mu prostě dobře a máma bydlí nedaleko od něj.