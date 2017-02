Protože je tak trochu posedlý prací, i když nijak uštvaně nevypadá, má v prostorném, čtyřpokojovém bytě i pracovnu – domácí nahrávací studio, kam herci docházejí načítat audioknihy. To mimo jiné zdobí stěna s obrazy od Ringo Čecha. Mistr některé z nich maloval – i tematicky – přímo pro Xavera. A to není vše!

„Někdy nemohu spát, a tak se klidně ve tři ráno seberu a jdu se projít. Mám několik oblíbených míst,“ říká rozhlasový moderátor a spisovatel Luboš Xaver Veselý.

FOTO: Petr Horník, Právo

Podívaná na všech stěnách



Obývací pokoj s kuchyňským koutem a černou sedací soupravou ozvláštňují černě zarámované osobní dopisy od Jana Saudka. Znalci světově ceněného autora vědí, že dopisy píše rukou a vylepšuje je i kresbami, včetně obálek. Sbírka Saudkových obrazů navíc dokresluje atmosféru pracovny našeho hostitele.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Nejblíže je mi Jan. Od 7. září 2002 jsme spolu v kontaktu. Pamatuji si to přesně, protože ten den byl mým hostem ve studiu a hned jsme si padli do oka. A dnes vím, že je pro mne důležitý člověk. Znám se ale osobně i s Ringem Čechem a Robertem Vanem.“

Obývací pokoj zdobí hlavně osobní korespondence od slavného fotografa.

FOTO: Petr Horník, Právo

A postupme do ložnice: Zde jsou nepřehlédnutelné fotografie Roberta Vana! „Je to jedna z největších soukromých sbírek jeho fotografií,“ komentuje pyšně prohlídku náš hostitel, který přiznává, že je i náruživým divákem filmů. Proto má špičkový projektor rovnu nad postelí a stahovací plátno na stropě. A k tomu „knihovna“ plná DVD.

Ložnice je i kinosálem a prostorem pro výstavu fotografií Roberta Vana.

FOTO: Petr Horník, Právo

Netřeba dodávat, že k vybavení bytu i celého domu patří i různé alarmy a zabezpečovací zařízení. Xaver je nejen sběratel umění, ale i politických kauz (jak dokládá jedna z jeho posledních knih) a jakožto investigativní publicista si občas vyslechl i nějakou tu výhrůžku. Ale nebojí se. V bytě ani na svých nočních procházkách po nábřeží Vltavy.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Někdy nemohu spát, a tak se klidně ve tři ráno seberu a jdu se projít. Mám několik oblíbených míst. A rád bydlím i tady – v centru. Dokonce mě neruší, ani když nad ránem slyším z ulice rozjařené turisty. Nehledě na to, že když zavřu okna, je tady ticho. A to vlastně nemám rád.“

Na druhé straně je pravda i to, že na straně bytu odvrácené od ulice s tramvajemi jsou velká a klasická okna do dvora, kde ční nejen vzrostlé stromy, ale i věž nedalekého kostela. Překvapivě příjemný pohled!

Hradčany a Las Vegas

„Architekturu mám rád a zajímám se o ni. Dokonce mě kvůli ní, mimo jiné, přitahuje Las Vegas, kam se snažím alespoň jednou za rok vyrazit. Do kasina tam zajdu jenom ze slušnosti prohrát šedesát dolarů. Bylo by to jako se ve Varech nenapít minerálky,“ usmívá se Xaver s tím, že se necítí být hazardním hráčem (nicméně sepsal knihu Moje Las Vegas).

Ve velkorysé pracovně mohou časté návštěvy z kožených křesel obdivovat obrazy Jana Saudka.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Přitahuje mě tam celková atmosféra a překotná výstavba, kterou z místa v poušti gangsteři udělali místo, kde najdete odkazy na slavné stavební památky z celého světa. Pro někoho možná kýč, ale mě mrzí, že tam nikdo nepostavil třeba Hradčany. Jsem patriot. Jednou jsem v Praze vezl autem známého z Ameriky, a když z mostu viděl Hrad, byl nadšen a ptal se, kolik tam stojí nocleh,“ vzpomíná Xaver.

Frekvence jeho politických debat v rozhlasovém Pressklubu je úctyhodná a sám o nich říká, že jsou pro něho dráždivější než svět celebrit.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Odpočívat a odreagovat se jezdím právě do Las Vegas, kde jsem byl už popatnácté. Show Eltona Johna jsem tam viděl třikrát. Byl jsem tam i na Celine Dion… Je to tam prostě stroj na peníze, který ale dává zároveň práci spoustě lidí. V hotelích je běžné, co se tady považuje za komfort. A vybavenost apartmánů pro ty žraloky, velké hráče, které jsem si jako novinář nechal ukázat, to je něco neuvěřitelného! Nemohl jsem přijít ani na to, jak se napouští voda do vany. Zajímavé je, že se tam opět začíná všude kouřit.“

V Praze nedávno z rodinných důvodů pobýval architekt Michal Postránecký – Američan ze Sarasoty (bydlí tam např. i Martina Navrátilová) na Floridě.

„Měl jsem to štěstí se s ním poznat. Postavil překrásný hotel právě v Las Vegas – nedávno ho odkoupil Hilton. Postavit hotel v tomto městě je pro architekta něco jako pro herce Oscar. I pan architekt tvrdí, že kdyby tam postavili zmenšené Hradčany, tak se každý zblázní.“

Moravské návraty



Luboš Xaver Veselý rád jezdí k rodičům do zvelebeného domu v Tišnově na Moravě, kde žije i jeho sestra.

Nahrávací studio vzniklo přepažením obýváku. Obrazy Ringo Čecha nenechají nikoho chladným.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Mám to tam moc rád, ale starat se o barák bych neuměl. Mám spoustu kamarádů i v Brně, kde jsem studoval a zažil tam nejlepší roky. Ale to město mi nějak nesedí. Jestli se o New Yorku říká, že nikdy nespí, tak mám dojem, že Brno spí pořád. Mám tam pocit jisté ospalosti i v pátek ve tři odpoledne.

A taky si myslím, že se málokde seknou stavitelé tak jako v Brně. Vše je věc názoru a vkusu, ale myslím, že některé ,rány vedle‘ (mrakodrap nebo hodiny ve tvaru erotické pomůcky, na kterých nepoznáte, kolik je hodin) by jinde ani nepovolili. A co všechno si Brňáci nechali vzít – veletrhy, Boby centrum, velodrom… Pak se divte, že se žertem říkává, že pro Brno je nejdůležitější stavba dálnice na Prahu,“ usmívá se Xaver a dodává, že žádné stěhování z podkrovního bytu neplánuje. Už proto, že si nedovede představit přemisťování sbírky obrazů.