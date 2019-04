Zboží.cz

Velikonoční tradice se vážou nejen k nejrůznějším křesťanským či lidovým zvykům, ale dotýkají se také našeho jídelníčku. A tak se ve většině domácností již před svátky vyváří a peče. Co nesmí chybět na žádné slavnostní velikonoční tabuli?

Velikonoce na talíři

K velikonočnímu pečení neodmyslitelně patří především sladký beránek. Receptů na něj najdete na internetu spoustu, navíc v téměř každé rodině se po generace předává nějaký osvědčený recept. Je tedy jen na vás, zda bude váš stůl zdobit beránek světlý, nebo kakaový, s tmavou, či bílou polevou, s kandovaným ovocem, makový, piškotový…

Upéct tuto dobrotu není nic složitého, jediné, co potřebujete, je kromě již zmíněného receptu kvalitní forma na beránka.

Možná máte štěstí a máte na půdě po (pra)babičce starou kameninovou, v níž se sladká dobrota peče každý rok. Pokud ne, je nejvyšší čas vyrazit do obchodu a formu na beránka koupit. Na výběr máte ostatně hned z několika možností – seženete buď keramickou, z nerezu nebo silikonovou formu na beránka.

Další z velikonočních pochoutek je mazanec – sladký bochník z kynutého těsta, jehož vrchol zdobí kříž a který se peče na Bílou sobotu. Recept se podobá tomu na vánočku a můžete buď upéct jeden velký, nebo několik malých, aby měl každý člen rodiny svůj.

Zatímco dříve se mazanec pekl z bílé mouky, dnes najdete řadu receptů na zdravější či bezlepkové varianty (i když ten tradiční zůstává nejoblíbenějším).

Třetím typicky velikonočním „pečivem“ jsou jidáše. Těstem se podobají mazanci, mají ale specifický tvar. Proužky těsta se totiž stáčejí do koleček či uzlů, aby připomínaly provaz, na němž se podle křesťanské tradice oběsil Jidáš.

Ovšem Velikonoce na talíři se netýkají pouze sladkých pokrmů. K těm tradičním „naslano“ patří třeba pučálka (naklíčený a osmažený hrách), jež se jedla nejčastěji na Zelený čtvrtek, pečené jehněčí, které patří hlavně k Velikonoční neděli, nebo velikonoční nádivka, v níž nesmějí chybět zelené bylinky a uzené maso (ale záleží na vašich chutích).

Vejce v hlavní roli

Pro řadu rodin žijících ve městech jsou Velikonoce první velkou příležitostí vyrazit na chatu či chalupu. Tam ovšem často nebývají pro vyváření a pečení ty nejlepší podmínky. Pokud i vy nemáte na chatě luxus trouby, můžete si pomoci například remoskou. V ní bez problémů připravíte slané i sladké dobroty.

Nicméně jestli nějaká potravina skutečně neodmyslitelně patří k Velikonocům, jsou to vejce. Hlavní roli hrají především na Velikonoční pondělí, kdy jsou nejen součástí bohaté tabule, ale také odměnou pro koledníky. Ženy a dívky na Velikonoční neděli vejce natvrdo barví a zdobí nejrůznějšími obtisky, samolepkami či kvítky.

Barvy na vejce seženete v obchodech (některé dokonce nabízejí řadu efektů, jako jsou metalické odstíny, vzory, přechody barev apod.).

Stále více lidí však dnes zkouší barvení vajec spíše „postaru“, tedy přírodně. Barvy možná nejsou tak výrazné jako ty z obchodu, ale takto malovaná vejce mají rozhodně své kouzlo.

Žlutou či hnědou získáte povařením vajec v cibulových slupkách (záleží na době, po kterou vejce v odvaru máčíte), červenou třeba díky šťávě z červené řepy, zelená barva se skrývá ve šťávě ze špenátu atd.

Samostatnou kategorii pak tvoří kraslice – nápaditě zdobená a malovaná vejce, která však neslouží většinou k jídlu, ale spíše na ozdobu či jako dárek (ostatně dnes jsou většinou vyráběné z vyfouknutých, tedy prázdných vajec).

Hody, hody…

Vejce jsou také důležitou součástí velikonoční výzdoby. Můžete je například naaranžovat na tác k beránkovi nebo mazanci. Na trhu navíc najdete i spoustu stojánků na vajíčka s velikonoční tematikou.

V některých rodinách pak děti vejce hledají na zahradě, kam je často s různými sladkostmi a dalšími drobnostmi poschovávali rodiče (nicméně děti věří, že jsou to dárky, jež jim nechal velikonoční zajíček). Kromě vajec pak mezi velikonoční dekorace patří také barevné stuhy, velikonoční věnce, větvičky kočiček, zajíčci, kuřátka apod.

Samotné svátky pak vrcholí Velikonočním pondělím, kdy dopoledne vyrážejí muži a chlapci na koledu s pomlázkou. Ta by měla být ručně spletena z mladého vrbového proutí. Nejčastěji se plete z 8 proutků, nicméně najdou se i pomlázky z 24 prutů (kromě krajových zvyklostí záleží i na zručnosti jejího autora). Na internetu najdete řadu návodů a videí, díky nimž zvládne pomlázku uplést prakticky každý.

Pomlázka je zdobena barevnými stuhami a slouží k vyšlehání dívek a žen. To jim má zajistit plodnost a mládí. Odměnou je již zmíněné barevné vajíčko (i když dnes stále častěji koledníci dostávají vajíčka čokoládová, někdy i peníze a ti dospělí i „něco ostřejšího“ k pití – letos jistě neuděláte chybu s prémiovým rumem Božkov Republica).

V řadě regionů mohou ženy vyšlehání mužům oplatit, a to politím studenou vodou. S Velikonocemi je v řadě krajů také spojen zvuk řehtaček. Ty sloužily dříve ke svolávání na mši poté, co na Zelený čtvrtek zvony „odletěly do Říma“.

Ať už jsou pro vás Velikonoce svátky spojené s vírou, oslavou jara nebo třeba příležitostí, jak být se svými nejbližšími, určitě byste neměli jejich tradice opomíjet. Společné přípravy na svátky a dodržování zvyklostí jsou totiž skvělými způsoby, jak stmelit rodinu a Velikonoce si opravdu užít.

