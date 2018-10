Novinky

Jedním z měřítek kvality života člověka je jeho životní prostor. A tady je ho ve dvoupodlažním objektu bývalého statku skutečně na rozdávání.

Celý dům má půdorys ve tvaru L. V jedné části žijí příbuzní klienta a v kolmém křídle, které bylo předmětem úprav, pak klient s manželkou a malou dcerkou. Tři lidé si tady užívají opravdu velkorysý prostor.

Inspirující, nikoli svazující

Při návrhu interiéru se designérka nechala inspirovat stávající podobou prostoru. Zatímco jiní by mohli brát nutnost ohledu na technické parametry jako omezení, pro Markétu to byla naopak velká výzva. Klient designérce plně důvěřoval a dal jí relativně volnou ruku, přesto několik zásadních podmínek měl.

Originální čalouněné lavice s kovovou podnoží, v různých stylech a rozměrech, tvoří sjednocující prvek celého interiéru.

Nesmělo se zasahovat do stávající elektroinstalace a vnitřní dispozice, například na pohledové prvky, jako jsou betonové stropy.

A byly to právě některé stávající prvky interiéru, které daly směr tvorbě jeho nové podoby. Jak sama designérka vzpomíná: „Klient mě limitoval minimálně. Na začátku řekl, co vysloveně nemá rád, ale vzhledem k tomu, že jsme se znali z předchozího projektu, tak šlo o harmonickou spolupráci.“

Členové rodiny mají oblibu ve sledování filmů a hraní PC her. Proto obývacímu prostoru vévodí obrovská sedací souprava a velká televizní stěna, za kterou je vedena kabeláž propojující televizor s ostatními zařízeními, jako je PlayStation, Blue-ray apod.

Šikovný a kreativní designér se nikdy nespokojí s pouhým nakupováním a kombinováním jednotlivých, byť originálních, kusů sektorového nábytku a doplňků. To platí i v případě Markéty, která šla při této realizaci cestou produktového designu. Pustila uzdu fantazii a světlo světa spatřily opravdu jedinečné a krásné nábytkové solitéry nebo rovnou celé sestavy.

Atypický velký stůl

Klenotem jídelního koutu se tak stal atypický velký stůl pro osm lidí, který stojí na jedné straně na skleněné noze a kolmo k ní stůl podepírá noha v dekoru světlého betonu.

Deska stolu evokuje dojem jednoho kusu dřeva. Pro pořízení tak velké dřevěné desky by klient musel sáhnout pořádně hluboko do kapsy, proto se designérka rozhodla pro jiné efektní řešení. Celistvou desku nahradila namořená dubová průběžná spárovka, po hranách seříznutá do organického tvaru.

Společným prvkem celého interiéru jsou potom originální čalouněné lavice s kovovou podnoží, v různých stylech a rozměrech. Vypadají jednoduše a luxusně zároveň. Můžeme je vidět jak v přízemí v hale, tak i v podkroví, kde tvoří zároveň praktické designové vybavení ložnice a herny s kulečníkem.

Klient designérce plně důvěřoval a dal jí relativně volnou ruku.

V tomto interiéru designérka použila materiál, který nemusí být všem úplně známý. Je jím samolepící kožená fólie použitá na stěnu v hale nebo na obložení čela šuplíků.

Ložnice rodičů nechává vyznít hloubku prostoru a je laděna do klidných přírodních tónů.

„Když byla na začátku řeč o velkorysém prostoru, nejinak je tomu i v případě ložnice rodičů, která je až na dřevěnou část čela postele laděna do klidných přírodních tónů.

Světlost interiéru ještě umocňují velká okna po celé délce místnosti, která celý prostor opticky ještě zvětšují. Samostatnou kapitolou by mohlo být doslova dívčí království pro pětiletou princeznu Terezku. Její dětský pokoj má dvě místnosti, ložnici s šatnou a druhou místnost jako hernu s pracovním stolem," dodává s úsměvem designérka.

Za pozornost jistě stojí dívčí království pro pětiletou Terezku.

Markéta Killi Zajišťuje návrhy a realizace interiérů v nadčasovém moderním stylu pro současně smýšlejícího člověka. Ve své práci vychází z citátu Leonarda da Vinci: „Jednoduchost je vrcholem důmyslnosti“. Klade důraz na promyšlenou funkčnost interiéru, kterou přenáší do jeho čistého nadčasového zpracování.