„Stěžejní vstupní informací je pro mě vždy klient sám. To proto, že se jeho osobnost výrazně zrcadlí v již zažitém prostoru. Obklopuje se oblíbenými věcmi a je mu vlastní určitá celková nálada prostoru. Tak tomu bylo i v případě bytu s cestovatelskou duší. Předmětem zásadního poznání byla tedy klientka sama," poznamenává architektka Markéta Knobová z ateliéru Mooza architekti.

„Hlavním požadavkem při rekonstrukci bytu 3+kk s celkovou plochou 63 m2 byla uvolněnost a vzdušnost,“ vysvětluje zadání. Západní orientace prosluněného bytu pak představovala pro vytvoření světlého a dostatečně uvolněného prostoru velkou výhodu.

Na původním místě jen ložnice a kuchyňský kout

Rekonstrukce začala vybouráním nenosných příček, aby mohl zmizet malý pokoj uvnitř dispozice. Zvětšila se koupelna přibližně o půl metru na hloubku, na původním místě zůstala ložnice a kuchyňský kout.

Konferenční stolek má desku z betonu.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Po úspěšném zvládnutí této prvotní fáze, která zahrnovala zvětšení koupelny do středu dispozice, propojení chodby, obývacího pokoje a kuchyně, se architektka pustila do navrhování interiérové části bytu. Žádoucí v tomto případě bylo sjednocení podlahy ve všech místnostech, a to dokonce i v koupelně. Navržena byla na přání klientky vinylová podlaha.

„S pokládkou vinylové podlahy do koupelny jsme museli dbát hlavně na její odolnost vůči vodě. Topení v bytě je stávající, došlo jen k výměně otopných těles," informuje architektka.

Prostor a světlo

Z dispozice 3+kk vzniklo 2+kk, které však opticky působí mnohem větším dojmem než původní interiér.

Napomohlo k tomu hned několik věcí: vedle bílé výmalby především jednotná podlaha z vinylových lamel s dekorem dubu. Tu architektka, jak již bylo řečeno, netradičně navrhla i do koupelny.

Umyvadlo na desce z corianu doplnila akrylátová vana napouštěná přepadem a velkoformátové obklady v rozměru 60 x 60 cm. Velké zrcadlo koupelnu opticky zvětšuje.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Vedle závěsného klozetu je umístěna pračka se sušičkou.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Strop je v celém interiéru dokonale hladký. Při odstranění příček se můžete setkat s nerovným povrchem, zde se vyrovnání dosáhlo pomocí sádrokartonového podhledu, ve kterém jsou vedeny nové rozvody svítidel.

Na míru vyrobený kubus ve středu interiéru v sobě skrývá koupelnu s toaletou, pračkou i sušičkou.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

„Hlavní úložný prostor probíhá v celé své výšce z chodby až do kuchyně. Tvoří tak elegantní bílý obal koupelny. Nevíme, kde začíná a kde končí. Vše se spojuje a volně plyne,“ popisuje architektka.

I pro komfortnější pohyb v bytě byly zvoleny oblé rohy vestavěného nábytku.

Materiál pro výrobu skříní je lakovaná MDF deska s dýhovanými prvky uvnitř - například sedací výklenek v chodbě a niky v obývákové stěně, kde je mimo jiné umístěna také televize.

Kuchyňská linka v sobě pojímá veškeré vybavení – vestavěné spotřebiče, spížní skříně, nádoby na tříděný odpad a podobně. Tyto úložné prostory jsou doplněny dalšími hlubokými skříněmi, které jsou vyrobené taktéž na míru v ložnici a chodbě.

Bílá kuchyň má mezi skříňkami místo klasického obkladu stále oblíbenější praktické sklo.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Solitérní kusy nábytku jsou spíše dekorativního charakteru a vedou k vytvoření zajímavého materiálového a tvarového detailu. Například konferenční stolek s betonovou deskou a kovovou nohou potaženou dubovou dýhou od firmy Gravelli, noční stolek a koberec v obýváku dovezený z Indie.

V jídelní části pak židle od společnosti Vitra a ikonická Panton chair jako tvarové zvýraznění detailu. Jídelní stůl se zajímavou proplétanou kovovou podnoží a svítidla v celém bytě dodané od společnosti Artemide včetně odborné konzultace světelné pohody v bytě.

Ložnice zůstala na původním místě, přibyly na míru vyrobené vestavné skříně.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Galerie z cest

Majitelka bytu ráda cestuje a vozí si ze svých cest nejrůznější artefakty. Proto se architektka společně s klientkou dohodly a vytvořily jakousi galerii, která přímo vybízela k umístění krásných originálních obrazů a artefaktů z cest. Ty dodaly obytnému prostoru tu správnou atmosféru.

FOTO: Kajetán Adler Jablonský a časopis Bydlení mezi panely

Důležité bylo i použití textilií v bytě, které se objevily v podobě průsvitných lehkých záclon přes celou stěnu s okny jak v hlavním obytném prostoru, tak v ložnici. Výsledkem byla radost ze společné práce. Z panelákové klasiky vznikl úžasný byt lákající na prostor a eleganci.