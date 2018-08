Zboží.cz

Myčka šetří množství vody spotřebované na umytí nádobí (a často i energie, která by se spotřebovala na ohřev této vody), navíc díky ní získáte více času na svou rodinu či sebe. Odpadá totiž dlouhé stání u dřezu – špinavé nádobí stačí jen nandat do myčky a poté je suché uložit na místo. A to jsou pádné důvody, proč pořízení myčky zvážit.

Pro velké rodiny i jednotlivce

Jedním z hlavních kritérií, jež je nutné před nákupem tohoto spotřebiče zvážit, jsou samozřejmě jeho rozměry, respektive rozměry místa, které máte pro myčku v domácnosti k dispozici, a také množství nádobí, které budete v myčce mýt.

Pokud u vás stoluje větší počet lidí, pak jistě oceníte myčku, do které se vejde hned několik sad nádobí. V takovém případě máte na výběr z volně stojících myček, případně z myček vestavných. Jak již název napovídá, vestavný spotřebič je zabudovaný přímo do kuchyňské linky a není tak vystaven „na odiv“ všem příchozím.

Volně stojící myčky patří k nejoblíbenějším. Nejsou totiž vázány na konkrétní místo a dají se umístit prakticky kamkoli, kde je k dispozici přívod vody, odpad a přívod elektrické energie.

Nevýhodou pro některé spotřebitele může být fakt, že jsou na očích. Některé volně stojící myčky disponují možností oddělit horní desku, díky níž je možné instalovat je přímo pod kuchyňskou linku. Obě varianty myčky – tedy vestavnou i volně stojící – dostanete v šířce od 45 cm (pojmou okolo 10 sad nádobí), do 60 cm (pojmou až 14 sad).

Třetí kategorií myček jsou stolní. Ty se umisťují většinou rovnou na kuchyňskou linku a takový spotřebič ocení především jedno- či dvoučlenné domácnosti. Vejde se do něj přibližně 5 sad nádobí. Hlavní předností stolní myčky jsou tedy menší rozměry – její výška většinou nepřesahuje 45 cm.

Rozměry to nekončí

Ovšem nejen design či rozměry myčky jsou při nákupu tohoto spotřebiče důležitými kritérii. Vyplatí se zaměřit rovněž na spotřebu. Každý výrobek je opatřen energetickým štítkem, který udává nejen třídu myčky, ale také roční spotřebu energie, energetickou třídu sušení i roční spotřebu vody. Kromě toho na štítku najdete také údaj o hlučnosti a počtu sad nádobí, které se vejde dovnitř.

Nezanedbatelné je rovněž vnitřní uspořádání myčky. Přesvědčte se, že s koši na nádobí lze manipulovat a polohovat je, jak jsou řešeny nejrůznější přihrádky, trny či košík na příbory. Usnadníte si nejen samotné mytí nádobí, ale také čištění samotné myčky.

Co se samotných mycích programů týče, většinou myčky nabízejí okolo 6 základních (některé modely nicméně dávají na výběr z většího počtu). Řada moderních spotřebičů je vybavena programem automatický, který sám dokáže vyhodnotit znečištění nádobí a tomu přizpůsobí konkrétní mycí cyklus.

Myčky dnes také disponují řadou užitečných přídavných funkcí. K těm nejoblíbenějším patří například dětská pojistka, která zajistí uzamčení ovládacího panelu spotřebiče, bezpečnostní systémy, jež poznají únik vody z myčky či její přetečení (a v případě potřeby zcela vypnou přívod vody), samočisticí filtr nebo funkce automatického otevření dvířek myčky po skončení mycího cyklu.

Myčky nádobí se pomalu stávají standardním vybavením moderní domácnosti. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli, zjistíte, že máte díky tomuto spotřebiči mnohem více času a sil na důležitější věci, než je mytí ušpiněných talířů a sklenic. A to je v dnešní době úspora k nezaplacení.

