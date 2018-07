Zboží.cz

Ať už vybavujete novou domácnost, nebo jen přemýšlíte, že je nejvyšší čas dát sbohem své staré lednici, nákup nového spotřebiče nepodceňujte. Správný výběr vám totiž zaručí nejen čerstvé potraviny, ale může vám také ušetřit nemalou částku peněz.

Pro malé i velké rodiny

Jedním z prvních kritérií při nákupu lednice je její velikost. Ta se kromě prostorových možností bytu řídí velikostí domácnosti – jiné nároky bude mít na místo v lednici čtyřčlenná rodina, jiné pak člověk, který bydlí sám.

Obecně ale platí, že na jednoho člena domácnosti by mělo připadat minimálně 50 až 60 litrů z objemu lednice (u mrazáku je to nejméně 20 litrů). Pamatujte, že optimální naplnění lednice by mělo dosahovat asi 70 % jejího objemu, a tak počítejte raději s určitou rezervou.

S velikostí lednice pak souvisí i její druh. Pokud nepotřebujete mrazák, případně jej máte samostatný, pak se rozhlédněte v obchodě či na internetu po takzvaných monoklimatických lednicích. Nabízejí spoustu místa pro chlazené potraviny, nicméně ty zmrazené v nich neuchováte.

I proto se ve většině domácností setkáte s lednicemi kombinovanými. Jak název napovídá, najdete v ní i část vyhrazenou pro mrazák, a to buď ve spodní, nebo horní části. Mrazák nahoře mívá menší objem a ocení ho především jedno- či dvoučlenné domácnosti a menší rodiny. Mrazáky v dolní části jsou prostornější a jejich výhodou je i fakt, že se nemusíte při otevírání chladničky, do které chodíte častěji, neustále ohýbat.

Stále oblíbenější jsou takzvané americké lednice. Bývají dvoudveřové (na trhu se nicméně setkáte i s čtyřdveřovými) a nabízejí opravdu velký objem, takže je ocení především vícečlenné rodiny, jež potřebují do lednice narovnat týdenní nákup. Navíc tyto spotřebiče často nabízejí i řadu „bonusových“ funkcí, jako je například automat na nápoje či led.

Investice, která se vrátí

Velmi důležitým kritériem při nákupu lednice je její energetická třída. Ta totiž označuje, jakou bude mít konkrétní přístroj spotřebu. Platí, že čím vyšší je třída, tím šetrnější je lednice nejen k životnímu prostředí, ale také k vaší peněžence.

Roční náklady na třídu A (nejnižší na trhu) jsou totiž v průměru téměř dvojnásobné než u třídy A+++ (tedy nejvyšší). A tak i když mají lednice z nižší energetické třídy většinou také nižší pořizovací cenu, nemusejí se tak docela vyplatit. Na energetickém štítku se setkáte mimo jiné také s údajem o hlučnosti lednice, jemuž se vyplatí věnovat pozornost.

Stále více lednic disponuje beznámrazovým systémem (označuje se nejčastěji jako No Frost), což znamená, že odpadají starosti s odmrazováním, protože nánosy ledu uvnitř ledničky ani nevznikají. Prakticky všechny spotřebiče dnes mají systém automatického odmrazování.

Řada modelů nabízí také nadstandardní výbavu například v podobě antibakteriální úpravy vnitřku lednice, která prodlužuje čerstvost potravin díky bránění množení plísní a bakterií v ledničce. Moderní spotřebiče jsou často vybaveny rovněž digitálním displejem, nápojovým automatem a tvořítkem na led.

Ačkoli jsou nadstandardní funkce u lednic velmi příjemným pomocníkem, základem je spotřebič, který zajistí čerstvost potravin a bude při svém provozu šetřit elektrickou energii i vaši peněženku.

